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Гол-шедевр хоккеиста Теденбю в чемпионате Швейцарии, видео буллита

Гол-шедевр хоккеиста Теденбю
Максим Замятин
В Швейцарии забили гол-шедевр! Теденбю подкинул шайбу и вколотил её с лёта!
Бывший партнёр Илья Ковальчука завершил серию буллитов из 18 попыток. Это был гол года?
Хоккей / Прочие 0

Чемпионат Швейцарии известен российскому болельщику в основном как турнир, где многие известные в прошлом игроки НХЛ доигрывают. Именно поэтому NLA считается одной из ведущих европейских лиг, куда охотно едут североамериканцы, которым не слишком по душе колесить по просторам КХЛ.

Поэтому неудивительно, что накануне в матче между «Давосом» и «Амбри-Пиоттой» зрители увидели настоящий хоккейный шедевр, который вполне может претендовать на лучший гол всего хоккейного сезона-2019/2020.

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Команду, которой забил форвард «Вашингтона», тренировал легендарный Уэйн Гретцки.

Его автором стал нападающий Маттиас Теденбю — 29-летний швед, карьера которого была полна больших, но не оправдавшихся ожиданий. В 2008 году он был выбран в первом раунде драфта «Нью-Джерси Дэвилз», где отыграл четыре сезона, успев застать в «дьяволах» Илью Ковальчука. Возможно, именно у российской суперзвезды Теденбю подсмотрел трюк, которому могут позавидовать и Павел Дацюк, и Никита Кучеров.

Это был 18-й послематчевый буллит, который решил исход встречи в пользу «Давоса». Теденби, разогнавшись, подбросил шайбу в воздух, после чего по-теннисному попал по взлетевшему снаряду, переиграв голкипера Бенджамина Конца. «Давос» выиграл этот матч со счётом 3:2, а шведский форвард стал настоящим героем (к слову, это был его уже второй буллит, реализованный в той серии).

Видео можно посмотреть в «твиттере» RSI Sport.

«Верите или нет, но Маттиас Теденбю всё ещё играет в профессиональный хоккей. Бывший первораундник «Дэвилз» забил гол в стиле Сидни Кросби. Его пребывание в «Нью-Джерси» было очень противоречивым, он хорошо бил штрафные броски, забил несколько эффектных голов, но на этом, к сожалению, его достижения заканчиваются. Казалось, что он не подходит для НХЛ, а генменеджер Лу Ламорелло и главный тренер Питер Дебур потеряли всякую надежду на то, что он будет развиваться правильным путём. Но теперь фанаты «Нью-Джерси» чешут головы и спрашивают себя: «Где всё это было, когда он играл за нас?» — задаётся вопросом автор Elite Sports NY Кайл Маккенна.

В нынешнем «Давосе» Теденбю идёт третьим по очкам (16 голов, 16 передач в 41 матче) после Пертту Линдгрена и другого бывшего энхаэловца Аарона Палушая. Кто знает, может быть, после таких эффектных трюков кто-то из-за океана рискнёт пригласить шведа хотя бы на пробный контракт в тренировочный лагерь. В любом случае свою минуту славы Теденбю уже точно получил, тем более что после этой победы «Давос» обеспечил себе место в плей-офф.

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