На «Магнитку» свалилась эпидемия гриппа. Под угрозой попадание в плей-офф?

В нынешнем сезоне у магнитогорского «Металлурга» сплошные проблемы. Точнее, начались они ещё до старта регулярного чемпионата, так как предсезонка при Йозефе Яндаче у руля команды оказалась откровенно провалена. Не было ни результата (но он на данном этапе подготовки не столь важен), ни должных физических кондиций, ни какой-то чёткой и выстроенной стратегии работы.

В итоге сперва уволили самого Яндача, затем пост первого вице-президента клуба покинул многолетний старожил «Металлурга» Геннадий Величкин, а на его место пришёл Сергей Ласьков. Главным тренером стал Илья Воробьёв. Человек опытный, многому научившийся у своего отца, а также у Пола Мориса и Майка Кинэна, с которыми раньше работал в «Металлурге». В активе Воробьёва два выигранных Кубка Гагарина.

«Голыми руками в КХЛ уже никого не возьмёшь». Воробьёв – о «Металлурге» Главный тренер уральцев Илья Воробьёв рассказал, в каких компонентах прибавила команда, которая при Йозефе Яндаче была вне зоны плей-офф.

Именно Илье Петровичу, ранее трудившемуся в СКА и сборной России, пришлось разгребать завалы, которые ему оставили предшественники. Воробьёв изначально сказал, что основной акцент будет сделан на физическую подготовку команды, так как в современном хоккее важно, кто кого перебегает на площадке, а также кто окажется лучше в силовой борьбе. Хоккей становится всё более энергозатратным, особенно на маленьких площадках.



«Металлург» поднялся со дна турнирной таблицы, и это несмотря на постоянные травмы (в том числе и мышечные), вызванные именно слабой предсезонной подготовкой. Кроме того, в команде постепенно начали отказываться от хоккеистов, не вписавшихся в систему, но получавших приличные деньги. Так, на выход поочерёдно указали Полу Постме, Владимиру Галузину, Дмитрию Буйницкому и Денису Паршину.



Воробьёва, помимо тренерских обязанностей, наделили менеджерскими функциями, так как новоиспечённый вице-президент Ласьков – человек в хоккее новый, он только привыкает к новой для себя должности.



«Приглашать со стороны генерального менеджера, который бы занимался вопросами селекции, «Металлург» не планирует. Единственное, что может поменяться, — функционал некоторых тренеров, расширение или изменение их полномочий. Дополнительных людей не будет, возможны только внутриструктурные изменения», — рассказывал Ласьков в интервью «Чемпионату».

Сменивший Величкина. Первое интервью с новым вице-президентом «Металлурга» Сергей Ласьков – о своих задачах в «Магнитке», проблемах команды, отношении к Илье Воробьёву и приглашении генерального менеджера.

Воробьёва прекрасно знает капитан магнитогорцев Сергей Мозякин (оба даже успели поиграть вместе), да и другие лидеры клуба сходу нашли общий язык с тренером. Ведь костяк «Металлурга» знаком с Воробьёвым ещё по предыдущим годам совместной работы. В последнее время игра у команды разладилась, поэтому у болельщиков справедливо стали возникать вопросы о состоянии коллектива. Ситуация действительно напряжённая.



Сейчас «Металлург» занимает восьмое место в Восточной конференции. В опасной близости от уральцев находится «Нефтехимик», которому «металлурги» проиграли свой прошлый матч со счётом 0:4. У обеих команд по 56 игр, у «Магнитки» 58 очков, а у Нижнекамска – 56. На очко больше, чем «Металлург», набрал «Куньлунь», однако у «драконов» уже 59 сыгранных встреч. Плотность в таблице такая, что не расслабиться ни на секунду. На Западе в этом плане скучнее.



Вообще же в последних девяти матчах «Металлург» победил лишь дважды, обыграв в гостях «Торпедо» и взяв верх дома над «Авангардом». По нашей информации, помимо травм, на магнитогорцев обрушилась эпидемия гриппа. К примеру, им переболели чешские легионеры Нестрашил и Филиппи, а также сразу несколько российских игроков. Всего грипп перенесли порядка 10 человек из основного состава «Магнитки».

«Магнитка» снова становится силой. Что удалось исправить Воробьёву Наконец-то в Магнитогорске появляется командная игра, а игроки понимают, что от них требуют.

Так, именно из-за гриппа в один из дней на лёд вышло тренироваться всего 14 хоккеистов, так как было слишком много больных и остальные просто не могли принять участия в занятии по медицинским показаниям. Перед проигранным же в Москве матчем со «Спартаком» Воробьёв и вовсе устроил тренировку по желанию. На неё вышли те, кто мог.

Кстати, по игре с красно-белыми было видно, что «Магнитка» начала подсаживаться ровно с середины встречи, когда силы начали уходить всё быстрее. Что касается травмированных, то в лазарете сейчас два человека – форвард Расмуссен и защитник Пивцакин. И это, конечно, тоже не добавляет позитива тренерскому штабу.



Впереди у «Металлурга» поездка в Хельсинки, а затем домашняя серия с «Куньлунем», «Нефтехимиком» и «Салаватом». Заканчивать регулярный чемпионат уральцы будут в Новосибирске и Челябинске. Календарь не самый простой, особенно учитывая свалившиеся на клуб неприятности, но отступать «Магнитке» попросту некуда.