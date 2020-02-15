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«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 — обзор матча, Свечников забил победный гол

Максим Замятин
Финны сделали для Свечникова красивый гол. Их тройка играет в советский хоккей
Его связка с Ахо и Терявяйненом — бальзам на душу болельщиков.
Хоккей / НХЛ 0

Домашний матч с «дьяволами» имел для «Каролины» очень важное значение. До старта игры «ураганы» на 4 очка отставали от зоны плей-офф, и если учесть, что конкуренты в лице «Монреаля» и «Коламбуса» встречались с очень серьёзными соперниками и имели все шансы проиграть, «Харрикейнз» никак нельзя было терять шанс приблизиться. Напряжение ощущали все — главный тренер «ураганов» Род Бриндамор не мог устоять на месте во время исполнения гимна, а все хоккеисты вышли максимально заряженными на победу.

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Ему 19 лет, и он второй сезон подряд забивает не меньше 20 голов.

«Для нас этот матч — шанс продвинуться в правильном направлении. В этом сезоне мы должны сделать всё возможное, чтобы снова пробиться в плей-офф», — сказал нападающий Нино Нидеррайтер, которого после матча назвали первой звездой, но авторство решающей шайбы принадлежало не ему.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Нидеррайтер (Флёри, Нечас) – 03:43' (5x5)   1:1 Мюллер (Зейджак, Гусев) – 07:07' (5x5)   2:1 Фёгеле (Песке, Стаал) – 11:23' (5x5)   3:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 33:46' (5x5)   4:1 Нечас – 41:44' (5x5)   5:1 Эдмундсон (Нидеррайтер, Песке) – 54:36' (5x5)   5:2 Андерсон (Меркли) – 54:57' (5x5)

Впрочем, именно швейцарец открыл счёт в матче, задав необходимый темп уже на четвёртой минуте встречи. Для Нидеррайтера это был лишь второй гол за 11 последних матчей, и до прошлогодней отметки в 14 шайб за сезон он вряд ли доберётся.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого команды обменялись голами в исполнении Мирко Мюллера и Уоррена Фёгеле, а в середине второй двадцатиминутки Андрей Свечников продлил свою результативную серию до шести матчей. В тройке с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом россиянин выглядел абсолютно органично, и этому разудалому звену удалась красивая и быстрая контратака, результатом которой стал гол Свечникова мощным броском в касание. Техничный розыгрыш финско-российского звена восхитил многих болельщиков, которые в социальных сетях сравнивали их действия с игрой легендарной советской сборной.

Календарь и результаты «Каролины Харрикейнз»

Эта шайба стала для «Харрикейнз» победной — таких голов у Андрея уже 4 в нынешнем регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

От возможных неприятностей «Каролину» во многом спас голкипер Петр Мразек, который в этот день праздновал свой 28-й день рождения. Чех отразил 35 бросков из 37, удержав команду в третьем периоде, когда «дьяволы» имели возможность играть в формате пять на три. «Да, Петр удержал нас, у соперника было много моментов», — признал Бриндамор после игры.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Что же до Свечникова, то он стал седьмым действующим игроком, кто забил более 40 голов за свою карьеру в возрасте тинейджера. Компания у Андрея сплошь звёздная.

В турнирной таблице «Каролина» вплотную приблизилась к кубковой зоне, на два очка отставая от «Коламбуса», который её замыкает. При этом, у «ураганов» есть два матча в запасе по сравнению с «мундирами», и шансы на то, что Свечников и компания снова пошумят в плей-офф можно оценить как достаточно высокие.

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