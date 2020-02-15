Финны сделали для Свечникова красивый гол. Их тройка играет в советский хоккей

Домашний матч с «дьяволами» имел для «Каролины» очень важное значение. До старта игры «ураганы» на 4 очка отставали от зоны плей-офф, и если учесть, что конкуренты в лице «Монреаля» и «Коламбуса» встречались с очень серьёзными соперниками и имели все шансы проиграть, «Харрикейнз» никак нельзя было терять шанс приблизиться. Напряжение ощущали все — главный тренер «ураганов» Род Бриндамор не мог устоять на месте во время исполнения гимна, а все хоккеисты вышли максимально заряженными на победу.

Свечников забил после сольного прохода! И заработал $ 200 тыс. бонусов Ему 19 лет, и он второй сезон подряд забивает не меньше 20 голов.

«Для нас этот матч — шанс продвинуться в правильном направлении. В этом сезоне мы должны сделать всё возможное, чтобы снова пробиться в плей-офф», — сказал нападающий Нино Нидеррайтер, которого после матча назвали первой звездой, но авторство решающей шайбы принадлежало не ему.

Впрочем, именно швейцарец открыл счёт в матче, задав необходимый темп уже на четвёртой минуте встречи. Для Нидеррайтера это был лишь второй гол за 11 последних матчей, и до прошлогодней отметки в 14 шайб за сезон он вряд ли доберётся.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

После этого команды обменялись голами в исполнении Мирко Мюллера и Уоррена Фёгеле, а в середине второй двадцатиминутки Андрей Свечников продлил свою результативную серию до шести матчей. В тройке с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом россиянин выглядел абсолютно органично, и этому разудалому звену удалась красивая и быстрая контратака, результатом которой стал гол Свечникова мощным броском в касание. Техничный розыгрыш финско-российского звена восхитил многих болельщиков, которые в социальных сетях сравнивали их действия с игрой легендарной советской сборной.

Календарь и результаты «Каролины Харрикейнз»

Эта шайба стала для «Харрикейнз» победной — таких голов у Андрея уже 4 в нынешнем регулярном чемпионате.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

От возможных неприятностей «Каролину» во многом спас голкипер Петр Мразек, который в этот день праздновал свой 28-й день рождения. Чех отразил 35 бросков из 37, удержав команду в третьем периоде, когда «дьяволы» имели возможность играть в формате пять на три. «Да, Петр удержал нас, у соперника было много моментов», — признал Бриндамор после игры.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Что же до Свечникова, то он стал седьмым действующим игроком, кто забил более 40 голов за свою карьеру в возрасте тинейджера. Компания у Андрея сплошь звёздная.

В турнирной таблице «Каролина» вплотную приблизилась к кубковой зоне, на два очка отставая от «Коламбуса», который её замыкает. При этом, у «ураганов» есть два матча в запасе по сравнению с «мундирами», и шансы на то, что Свечников и компания снова пошумят в плей-офф можно оценить как достаточно высокие.