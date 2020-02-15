«Монреаль» провалил ключевую неделю. Теперь Ковальчука точно обменяют?

Три поражения подряд на ключевой неделе — от «Аризоны», «Бостона» и «Питтсбурга». «Монреаль», надежды болельщиков которого на продолжение борьбы за кубковой путёвкой были живы, самостоятельно растратил шансы. «Канадцы» не смогли написать свою сказку, и теперь, когда отставание от кубковой зоны составляет 10 очков, а до закрытия трансферного окна остаётся 10 дней, прославленный клуб наверняка начнёт сбрасывать активы для будущей перестройки состава.

В «Монреале» готовы носить Ковальчука на руках! Он снова забил победный гол! По голам в овертайме Ковальчук стал третьим в истории — после Овечкина и Ягра.

«Увы, реальность догнала «Монреаль», хотя команда доблестно сражалась. Призрачная надежда есть и сейчас, но «Канадиенс» не хватит времени, чтобы осуществить чудесный забег. Команда знала, что ей необходимо выиграть три из четырёх матчей на этой неделе. Теперь им остаётся только одно — обыграть дома «Даллас», чтобы иметь хоть какие-то шансы. Нужна помощь и от других команд, иначе генерал Марк Бержевен устроит 24 февраля распродажу», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс.



«Монреаль» на протяжении всего сезона не выигрывал более трёх матчей подряд, поэтому цель на нынешний отрезок с самого начала казалась слишком сложной. А во встрече с «Питтсбургом» гости ничего не смогли противопоставить сопернику, хотя превзошли «пингвинов» по броскам.

Первые 10 минут матча хоккеисты «Монреаля» практически не трогали шайбу. К тому моменту, когда Крис Летанг открыл счёт в большинстве на восьмой минуте второго периода, расклад сил уже был ясен: Джаред МакКанн и Брэндон Танев запороли по выходу один на один, и если бы не Кэри Прайс, шансы «канадцев» закончились бы намного раньше.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Гол Томаша Татара не принёс перелома в игру, поскольку недавно обменянный из «Миннесоты» форвард Джейсон Цукер прекрасно проявил себя за «пингвинов», и к исходу второго периода оформил дубль. «Мы сделали ключевые ошибки в самом начале матча. Мы должны были оставаться в игре и не сделали этого. Третий гол был очень болезненным ударом. При счёте 2:1 мы могли бы вернуться с новыми силами на третий период, но соперник не дал нам шансов», — грустно констатировал главный тренер Клод Жюльен.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы продолжаем получать некоторую помощь от соперников. «Флорида» и «Торонто» проиграли накануне, так что наша надежда ещё жива. Но в какой-то момент нам нужно будет самим взять ответственность за ситуацию. Я знаю, что наши шансы уменьшаются с каждым проигранным матчем. Всё просто. Если у нас будет хорошая победная серия, то мы вернёмся в эту гонку», — констатировал Жюльен, но за два десятка оставшихся матчей организовать погоню будет крайне трудно.



Илья Ковальчук не сумел стать спасителем «Монреаля», хотя очень старался. Россиянин нанёс 8 бросков в створ, что стало лучшим показателем в команде, но заработал «-2», и по полезности эта встреча стала для Ильи худшей за всё время выступления в «Канадиенс».



Календарь и результаты «Монреаль Канадиенс»

Теперь «Монреалю» нужно набрать 36 из 44 доступных очков в последних 22 встречах сезона, чтобы финишировать на балл выше, чем у «Торонто», который идёт на третьем месте в дивизионе. «У нас нет выбора», — сказал Томаш Татар. «Мы можем только подготовиться к следующей игре», — вторил Макс Доми.



Но несмотря на всю решительность хоккеистов «Канадиенс», можно смело констатировать, что очередной сезон «Монреаля» потерял смысл задолго до того, как был сыгран матч за номером 82. Генеральному менеджеру клуба Марку Бержевену можно подыскивать варианты обменов будущих свободных агентов — Илью Ковальчука, форвардов Уайза, Томпсона и Казинса, защитников Сканделлу и Фолина.



«Уровень разочарования всё выше и выше. Мины будут взрываться всё чаще», — резюмировал обозреватель Journal de Montreal Джонатан Бернье.