Василевский и Кучеров пишут историю! «Тампа» снова одержала 10 побед подряд

Череда травм в составе «лайтнинг» была пугающей, но, к счастью для болельщиков команды, ничего серьёзного с лидерами южан не случилось. И Стивен Стэмкос, и Никита Кучеров вернулись достаточно быстро, и даже без них «молнии» выглядели достаточно уверенно — в первую очередь, благодаря игре Андрея Василевского. Игра против «Филадельфии», которая борется за попадание в плей-офф, могла рассматриваться как одна из самых непростых, но вышло наоборот, поскольку победитель матча стал ясен уже в начале второго периода.

У Василевского суперсейв, а Кучеров получил травму. Сохранит ли «Тампа» чемпионскую игру? А ещё у «Тампы» выбыли из строя Стэмкос, Макдона, Рутта и Чирелли.

К 23-й минуте встречи хозяева вели со счётом 3:0 и полностью контролировали ход матча. Стэмкос, Кучеров и Энтони Чирелли вернулись в строй, но не стали главными героями, уступив это место парням из глубины состава. Задал нужный тон форвард Алекс Киллорн, который обескуражил голкипера Картера Харта броском с острого угла, завершив контратаку с участием Шаттенкирка и Сергачёва.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже Киллорна поддержали Седрик Пакетт и Картер Вераге, и лишь после трёх пропущенных шайб «лётчики» включили максимальные обороты, но было уже поздно. Помимо обретённой хозяевами уверенности, у них был в рукаве такой козырь, как Андрей Василевский, который сыграл чрезвычайно хладнокровно, когда соперник начал наседать на его ворота.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

11-й гол в сезоне Ивана Проворова не изменил расклад сил, но в третьем периоде «оранжевые» сделали всё для своего спасения. Ван Римсдайк и Жиру забили с интервалом в 45 секунд и сократили отставание до минимума, но «Тампа» продержалась до конца, а Никита Кучеров отпраздновал своё возвращение шайбой в пустые ворота.



Таким образом, «молнии» второй сезон подряд оформили в свой актив серию из 10 побед. До этого за всю историю НХЛ был лишь один клуб, которому удавалось дважды выдавать подобные удачные отрезки — это был «Бостон Брюинз», великолепно игравший в сезонах-1929/1930 и 1970/1971. «Мы чувствуем себя уверенно, это точно. Уверенность — вещь очень деликатная, но у нас она есть», — сказал капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который записал на свой счёт две голевые передачи.



Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»





— 22 победы (19 — в основное время), 2 поражения, 1 проигрыш вне основного времени,

— 92 гола забито, 46 пропущено,

— при игре 5 на 5 разница шайб 67:29,

— «Тампа» в последних 25 матчах:— 22 победы (19 — в основное время), 2 поражения, 1 проигрыш вне основного времени,— 92 гола забито, 46 пропущено,— при игре 5 на 5 разница шайб 67:29, Андрей Василевский не проигрывал в основное время.

Кучеров также набрал 2 (1+1) очка и вышел на второе место в клубной истории по продолжительности результативной серии (13 матчей, 11 голов, 12 передач). Никита обновил собственный предыдущий рекорд, но прилично уступает тому же Стэмкосу, который 10 лет назад набирал очки на протяжении 18 встреч. Андрей Василевский отразил 30 бросков из 33 и обновил клубный рекорд по серии без поражений в основное время (21 матч).

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Дома «молнии» не проигрывали с 23 декабря, когда после тяжёлого отрезка главный тренер Джон Купер заявил, что команде необходимо выиграть несколько матчей на своём льду. «Нам просто нравится домашняя кухня», — пошутил Стэмкос.