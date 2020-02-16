Главные «старички» НХЛ. Кому уже пора заканчивать, а кто ещё даст фору молодым

НХЛ – лига молодых, но некоторые старички ещё способны с ними соревноваться, а кто-то – даже дать фору остальным. Рассказываем о самых возрастных хоккеистах в сезоне-2019/2020. В первой части мы писали об игроках старше 37, во второй расскажем о 36-летних ветеранах.

Главные «старички» НХЛ. Кто ещё даст фору молодым, а кто уже сдал? Хара и в 43 года остаётся лидером «Бостона», Уильямс в 38 штампует победные голы, а лучшие годы Лундквиста уже прошли.

54 матча, 27 (5+22) очков, «+2»

Капитан «Флэймз» — действующий обладатель «Норрис Трофи», приза лучшему защитнику НХЛ, и этим всё сказано. Настоящий лидер клуба, лучший защитник-бомбардир, который проводит на льду почти по 24 минуты за игру, отрабатывает на обеих сторонах площадки.

В начале февраля Джиордано получил травму – это огромная потеря для «Калгари». Правда, оказалось, что ситуация не катастрофичная и защитник должен восстановиться за несколько недель.

Марк Джиордано Фото: Jamie Squire/Getty Images

36 матчей, 21 (9+12) очко, «-6»

Ковальчук начинал сезон неплохо, забив три гола в восьми матчах, затем первым попал под раздачу в проваливающемся «Лос-Анджелесе». Оказался в четвёртом звене, был выведен из состава, расторгнул контракт. Его подобрал «Монреаль» — риск был невелик, в отличие от возможной выгоды. Илья с ходу получил место в большинстве и первых звеньях, забил четыре решающих гола в 19 матчах, влюбил в себя требовательную монреальскую публику и доказал, что его рано отправлять на пенсию.

Сейчас Илья играет уже в третьем звене, и в последних четырёх матчах у него нет очков и «-2». Спасителем «Канадиенс» он не стал, в плей-офф команда по-прежнему не попадает, но свои акции он всё равно повысил.

«Монреаль» провалил ключевую неделю. Теперь Ковальчука точно обменяют? Шансы «канадцев» на плей-офф стали призрачными — «Монреалю» нужно обменивать тех, у кого кончается контракт.

Джейсон Спецца («Торонто»)

47 матчей, 21 (9+12) очко, «-5»

Два первых номера драфта-2001 сейчас играют в НХЛ на минимальных контрактах. Первым был, конечно, Ковальчук, а вторым – Спецца. У нападающего – худшее игровое время в карьере (в среднем – меньше 11 минут), но Спецца смог адаптироваться к новым условиям и всё ещё неплох. Он уже забил девять голов, что стало его лучшим результатом за последние три сезона, он не растерял скорость и хорошо поддерживает атаку. Заканчивать с хоккеем он пока не собирается.

Джонни Бойчак («Айлендерс»)

56 матча, 11 (2+9) очков, «-8»

Результативность защитника в последние годы упала, и сейчас он забивает крайне редко, но он всё ещё приносит пользу команде. Бойчак – лидер «Айлендерс» по заблокированным броскам и силовым приёмам, а сам играет довольно дисциплинированно и практически не пропускает матчей.

56 матчей, 9 (1+8) очков, «+6»

А этот защитник, кажется, уже завершил карьеру. В феврале у него случился сердечный приступ по время матча. Боумистера откачали и провели операцию, установив специальный кардиовертер-дифибриллятор. Сложно представить, что после такого случая и в таком возрасте кто-то рискнёт вернуться на лёд. У защитника заканчивается контракт, в своей карьере он выиграл всё, что можно, а вишенкой на торте стал Кубок Стэнли в 2019 году. Сейчас самое важное уже не игра, а здоровье.

В НХЛ снова сердечный приступ. Боумистер потерял сознание, матч был перенесён К счастью, защитника «Сент-Луиса» удалось спасти, но неизвестно, сможет ли он продолжить карьеру.

Тревор Дэйли («Детройт»)

34 матча, 6 (0+6) очков, «-19»

Травмы уже давно мучают защитника «Ред Уингз», вот и в этом сезоне он не успевает восстановиться от одного повреждения, как случается другое. В хорошие дни он всё ещё способен подключиться к атаке и отдать отличный пас, но таких дней становится всё меньше и меньше. Видимо, Дэйли чувствует, что этот сезон станет для него последним, и попросил обмена, чтобы побороться за третий Кубок Стэнли. Но неясно, кому может понадобится защитник, который не вылезает из лазарета.

44 матча, 14 (2+13) очков, «0»

Койву проводит 15-й сезон в «Миннесоте» и является лучшим бомбардиром в истории клуба, но в последнее время его мучают травмы. Капитан клуба пропустил почти половину прошлого сезона, получал повреждения и в этом. Он редко набирает очки, его перевели в четвёртое звено и убрали из бригады большинства. Койву всё стоически переносит, а недавно сделал 500-ю передачу в карьере.

Микко Койву Фото: Hannah Foslien/Getty Images

49 матчей, 15 (1+14) очков, «-7»

Кит – живая легенда «Чикаго» и самый большой старожил команды. Даже в 36 он остаётся основным защитником, на котором держится очень многое. И даже несмотря на то что «Блэкхоукс» не могут выбраться из кризиса, Кит по-прежнему верит в команду и не хочет никуда переходить.

Кёртис Макэлинни («Тампа»)

15 матчей, 7 побед, КН 2,75, 91,3% ОБ

Макэлинни не задерживался надолго ни в одном клубе и никогда не претендовал на звание основного вратаря. Однако надёжные тылы на последнем рубеже он вполне способен и сейчас, поэтому клубы не теряют к нему интерес. Особенно ему удался прошлый сезон в «Каролине», где он не дрогнул и в плей-офф, когда потребовалось несколько матчей подменять травмированного Мразека. Макэлинни и в «Тампе» действует надёжно.