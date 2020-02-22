Главная «пушка» мирового хоккея. 12 самых значимых голов Овечкина в НХЛ

Он начал забивать в своём первом же матче и не останавливается до сих пор.

Александр Овечкин — великий хоккеист. Ещё не так давно никто и не мог подумать, что в современной НХЛ найдётся игрок, который бросит вызов уникальному рекорду Уэйна Гретцки, но Овечкин показывает, что история может твориться и на наших глазах. До цифр Великого Александру ещё далековато (но он обязательно доберётся!), однако результативность Овечкина, не снижающаяся с возрастом, просто поражает. Сегодня русский снайпер достиг отметки в 700 голов в НХЛ, став лишь восьмым таким хоккеистом в истории, и по этому поводу мы вспоминаем самые значимые, памятные голы Александра, заброшенные им за «Вашингтон».

Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ

Первый гол Овечкина в НХЛ

Дело было 5 октября 2005 года – в первом же матче Овечкина в НХЛ. «Вашингтон» открывал регулярный чемпионат сезона-2005/2006 на домашней площадке матчем с «Коламбусом», на 27-й минуте пропустил первый гол, но уже через 28 секунд отыгрался. 20-летний русский новичок «столичных» одним движением «отклеился» от защитника, получил шайбу и молниеносным броском пробил Паскаля Леклера. С этого по-настоящему породистого гола от Ови почти 15 лет назад в НХЛ и началась эра Александра Великого.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Первый победный гол Овечкина в НХЛ

Сейчас Александр Овечкин делит с Бреттом Халлом и Теэму Селянне четвёртое место в истории НХЛ по количеству победных шайб. А первый такой гол Ови забил в ворота «Рейнджерс» 10 октября 2005 года. За 10 с небольшим минут до конца третьего периода суперновичок «Вашингтона» вышел в большинстве и здорово сыграл на добивании, пробив голкипера Кевина Уикса. Овечкин сделал счёт 3:2, и до конца основного времени он не изменился.



Видео можно посмотреть на YouTube

«The Goal»

Лучший гол всех времён, одно из главных событий в истории НХЛ – шайба Овечкина в ворота «Финикса» 16 января 2006 года получила эти эпитеты вовсе не от восторженных болельщиков, а из официальных рейтингов. Это был действительно уникальный гол, этакая квинтэссенция напора, мощи, великого таланта, хитрости и умения сражаться до конца – качеств, которые Овечкин показывает на протяжении всей своей карьеры. Вы миллион раз видели эту шайбу, и не откажетесь взглянуть ещё.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

100 гол Овечкина в карьере

За первые два года в НХЛ Овечкин наколотил 98 шайб, а в четвёртой игре сезона-2007/2008 Александр отпраздновал свой первый большой юбилей – 100 голов в лучшей лиге мира. Знаменательное событие случилось в гостевом матче с «Рейнджерс»: в середине первого периода Ови в большинстве переиграл Хенрика Лундквиста.



Видео можно посмотреть на YouTube.

65 гол Овечкина в сезоне

Сезон-2007/2008 выдался для Овечкина нереальным. В январе подписал легендарный 13-летний контракт с «Кэпиталз», в апреле впервые сыграл с «Вашингтоном» в плей-офф, в мае выиграл золото чемпионата мира в Квебеке. Регулярка тоже получилась для Ови исторической – он забил 65 голов, и это абсолютно лучший результат для снайперов в современной НХЛ. Две последние шайбы Александр забил «Тампе», и вот как это было.



Видео можно посмотреть на YouTube.

Первый гол Овечкина в плей-офф

В Кубке Стэнли Овечкин сыграл 128 матчей и забросил 65 шайб. Это 22-е место в истории НХЛ, до Уэйна Гретцки 57 голов, и неизвестно ещё, какой рекорд Великого русский снайпер побьёт быстрее. Свой дебютный гол в кубковых матчах Ови забил в первой же игре – его шайба принесла «Вашингтону» победу над «Филадельфией».



Видео можно посмотреть на YouTube.

Ещё один шедевр Овечкина для истории НХЛ

Переносимся в четвёртый сезон Овечкина в НХЛ – последний, в котором Александр ещё не был капитаном «Вашингтона». 24 апреля 2009 Овечкин забросил в ворота «Рейнджерс» шайбу, которую НХЛ поставила на седьмое место в рейтинге красивейших в своей истории. Посмотрите на неё и убедитесь, что Овечкин – это не только броски из офиса и пробивная мощь, но ещё и великолепная техника.



Видео можно посмотреть на YouTube.

Овечкин – лучший снайпер в истории «Вашингтона»

Сейчас эту аксиому знает каждый, кто хоть немного следит за НХЛ, а Овечкин гонится за титулом лучшего снайпера в истории всей лиги. Но в конце регулярного чемпионата сезона-2014/2015 Александр ещё даже не был главным «забивалой» «столичных» — впереди был другой легендарный хоккеист «Кэпиталз» Петер Бондра. Конечно, Овечкину удалось догнать словака, а 2 апреля 2015 года Александр стал первым в «Вашингтоне» по голам единолично. Важнейшую для клубной истории шайбу Ови забросил в Монреале: проход по флангу, резкое смещение в центр, неберущийся бросок. (видео гола Овечкина смотреть с 1:31)



Видео можно посмотреть на YouTube.

Рекордный русский гол в НХЛ

До Овечкина лучшим русским снайпером в истории НХЛ был Сергей Фёдоров, забросивший 483 шайбы за карьеру. 19 ноября 2015 года рекорд рухнул. 484-й гол Овечкина состоялся на домашней площадке «Вашингтона» в матче с «Далласом», Александр «доел» очередной момент с пятачка и вошёл в историю.



Видео можно посмотреть на YouTube.

500 голов в НХЛ и празднования посреди матча

Через два месяца после рекордной русской шайбы Овечкин добрался до круглой цифры в 500 голов за карьеру. Забил он его в домашней встрече с «Оттавой», и трудно припомнить, чтобы гол хоккеиста внутри основного времени отмечали с таким размахом. Но Овечкин был достоин подобных празднований, а его мама и папа, находившиеся на трибунах, наверняка были переполнены гордостью за сына.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

1000 очков для Великой Восьмёрки

Пятисотый гол Овечкин забил в январе 2016-го, а уже через год Александр праздновал новый мощный юбилей на льду – 1000 очков в НХЛ. Случилось это снова на домашней площадке «Вашингтона» в матче с принципиальным «Питтсбургом». Ови забил один из своих фирменных голов в ворота Марка-Андре Флёри, а затем поприветствовал восторженную публику.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

Гол Овечкина «Вегасу»

Эта шайба была забита в самом важном для Александра матче. В матче, который принёс Ови долгожданный Кубок Стэнли. В плей-офф сезона-2017/2018 он забил 15 голов, а последний – «Вегасу» в пятом и заключительном матче финала. Этим «выстрелом» Овечкин не только приблизил «Кэпиталз» к победе, но и обновил рекорд франшизы по количеству шайб одного хоккеиста в плей-офф. До этого он принадлежал Джону Дрюсу, который весной 1990-го отгрузил соперникам «столичных» 14 голов в Кубке Стэнли.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Вашингтона» в YouTube