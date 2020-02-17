Все русские дебютанты НХЛ этого сезона. Как стартовали и чего ждать дальше

Россияне продолжают заполонять НХЛ – в ночь на 17 февраля в лиге дебютировало ещё два игрока – Егор Коршков и Андрей Чибисов. Всего в этом сезоне первые матчи провели 15 наших соотечественников, а общее представительство россиян в лучшей лиге мира вплотную приблизилось к числу 50. Рассказываем о каждом из дебютантов.

Русские начинают новый захват НХЛ. 47 человек в лиге – только начало, скоро будет под 70 КХЛ уже не в силах никого удержать.

Дебют: 1 (1+0) очко, «+1», 10.08

Коршков уехал в «Торонто» ещё весной и даже успел сыграть в плей-офф АХЛ. Этот сезон за «Марлиз» он начал с голов в пяти матчах подряд, да и сейчас является третьим снайпером команды, однако вызов заслужил только теперь.

Дебют получился для него непростым, пришлось играть третий матч за три дня. Но эмоциональным – вышел в четвёртом звене и забил великолепный гол с передачи Джейсона Спеццы. Произвёл отличное впечатление и может рассчитывать задержаться в НХЛ не на один матч.

В НХЛ дебютировал ещё один русский снайпер! Коршков уже забивает за «Торонто» Но шайба Егора – единственная радость «листьев» после матча в Баффало.

Дебют: 0 очков, «0», 8.03

Один из последних российских дебютантов в этом сезоне. Весной все удивлялись, зачем Чибисов едет в «Виннипег», ведь он и в КХЛ не блистал. Но в АХЛ нападающий чувствует себя прекрасно и уже набрал 24 очка в 48 матчах, в КХЛ у него такой результативности не было никогда. За последнюю неделю его несколько раз вызывали и отправляли обратно в «Манитобу», и, наконец, в игре с «Чикаго» дебют состоялся. Сыграл совсем немного, в четвёртом звене. Пока у «Джетс» есть травмированные нападающие, он может получить ещё шанс.

Главный тренер «Виннипега»: Чибисов получит достаточно игрового времени

Максим Летунов («Сан-Хосе»)

Дебют: 0 очков, «0», 10.17

Всего: 3 матча, 1 (1+0) очко, «0»

Летунов – лучший бомбардир «Сан-Хосе» в АХЛ, и когда на «Шаркс» навалилась эпидемия травм, руководство вызвало в его основу. Максим провёл несколько матчей в четвёртом звене, забил гол во второй игре, но сейчас отправился обратно в АХЛ. Однако прогресс россиянина в этом сезоне позволяет думать, что подтягивать к основе в будущем его будут всё чаще.

Дебют: 0 очков, «0», 12.35

Всего: 17 матчей, 6 (2+4) очков, «+1»

23-летний уроженец Челябинска ждал своего шанса два с половиной года, а когда дождался, постарался выжать из него максимум и оставил о себе отличное впечатление. «Он приближается к тому, чтобы стать постоянным игроком основы. Габариты, катание, прямолинейность, в нём есть всё, что сейчас нужно нашей команде», — говорил генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл в конце года.

Хара решил проучить Тренина. Россиянин был на голову ниже, но едва не выиграл бой нокаутом «Кобра укусила Тренина, но 5 дней спустя умерла от боли».

Дебют: 0 очков, «0», 11.45

Всего: 4 матча, 1 (1+0) очко, «+1»

Костин дебютировал за «Сент-Луис», но тут сказались скорее дыры в составе, нежели большое желание тренерского штаба. Он здорово смотрелся, набирал уверенность и в четвёртой игре забросил свою первую шайбу, и всё это при крайне ограниченном игровом времени. После этого его отправили обратно в «Сан-Антонио» и больше не вызывали. Хотя в составе «Блюз» есть игроки, на месте которых Костин точно выглядел бы не хуже. Пока что Крэйг Берюбе не слишком доверяет молодому россиянину.

Никита Гусев («Нью-Джерси»)

Дебют: 1 (1+0) очко, «0», 12.59

Всего: 55 матчей, 33 (10+23) очка, «-16»

Летом в «Нью-Джерси» был большой ажиотаж вокруг Гусева, но поначалу у него возникли трудности, даже несмотря на гол в первом официальном матче в НХЛ. Его критиковали, убирали из ведущих звеньев, сажали в запас. Несмотря на проблемы, Гусев в итоге доказал свою состоятельность. Сейчас он – лучший ассистент «дьяволов», правда, недавно обменяли его партнёра Коулмана. Придётся Никите заново искать химию с другими игроками.

Дебют: 2 (1+1) очка, «+2», 15.16

Всего: 39 матчей, 23 (8+15) очка, «+7»

Как и Коршков, Михеев отличился смог отличиться в первой же игре и мгновенно влюбил в себя болельщиков «Торонто», своей скоростью, универсальностью и полной самоотдачей. Какое-то время о нём даже говорили как о кандидате на «КолдерТрофи», правда, сейчас об этом можно забыть. К сожалению, Илья получил травму в конце декабря и восстановится не раньше конца марта. Однако места в основе «МэйплЛифс» он уже не потеряет.

Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»)

Дебют: 0 очков, «0», 14.28

Всего: 34 матча, 13 (4+9) очков, «-4»

Прохоркин уехал в НХЛ состоявшимся игроком, выиграв Кубок Гагарина и Олимпиаду. Но поначалу пришлось отправиться в АХЛ. Правда, ненадолго, уже в конце октября его вызвали в основу, и с тех пор он сыграл 34 матча. Иногда сидит в запасе, иногда выходит во втором звене, но чаще – в четвёртом, зато в последнее время он довольно часто выходит в большинстве. Николай потихоньку приспосабливается и в будущем может рассчитывать на более важную роль в команде.

Прохоркин остановил шайбу на линии ворот лезвием конька! Соперник уже праздновал гол В «Лос-Анджелесе» в шутку предложили номинировать российского нападающего на приз лучшему вратарю.

Александр Волков («Тампа»)

Дебют: 0 очков, «-2», 12.49

Всего: 9 матчей, 1 (0+1) очко, «-6»

Контрактный сезон Волков проводит не лучшим образом. Если раньше он был одним из лучших снайперов «Сиракьюз», то в нынешнем чемпионате с ним часто случаются голевые засухи (в последних 13 матчах АХЛ Волков не забросил ни одной шайбы). Талантливый нападающий с большим потенциалом пока не может по-настоящему раскрыться, хотя вызовы в основу всё равно периодически получает и недавно набрал первое очко в НХЛ. Сам он говорит, что проблемы идут из головы: «У меня неправильный настрой, поэтому я так отстойно играю. Всё в голове».

Дебют: 0 очков, «0», 8.00

Всего: 4 матча, 0 очков, «-1»

В «Филадельфии» не спешат с Германом Рубцовым, и в своём дебюте, как и последюующих вызовах, он играл крайне мало. К НХЛ он пока не готов, зато набирается опыта в «ЛихайВелли», где играет заметную роль в команде. Рубцову только 21 год, у него всё должно быть впереди.

Дебют: 0 очков, «0», 10.59

Елесин не боялся застрять в АХЛ и был к этому готов, когда уезжал в «Калгари» прошлой весной. Его дебют в лучшей лиге мира – это стечение обстоятельств. «Огоньки» одним махом лишились двух защитников и недавно попробовали россиянина в игре с «Лос-Анджелесом». Он вышел в третьей паре, не лучшим образом сыграл в моменте с одним из пропущенных голов, но затем компенсировал «минус» в следующей смене, когда забивал уже «Калгари». Пока Александр остаётся в основе, но шансы закрепиться там на данный момент невелики.

«Для меня шанс попасть в НХЛ – просто вау». Елесин – о переходе в «Калгари» Готов пробиваться в основу через АХЛ, равнялся на Скотта Стивенса и не забыл поблагодарить всех за возможность реализовать мечту.

Данил Юртайкин («Сан-Хосе»)

Дебют: 0 очков, «0», 13.28

Всего: 4 матча, 0 очков, «-1»

Юртайкин произвёл впечатление на предсезонке и заслужил попадание в состав в октябре. Он играл с Джо Торнтоном, но совсем недолго, и уже не смог показать ту результативность, что была на сборах. С середины октября Юртайкин выступает за «Барракуду». Но не стоит забывать, что это его первый сезон в Северной Америке.

Дебют: 0 очков, «-1», 14.17 (плей-офф-2019)

Всего: 59 матчей, 13 (5+8) очков, «+5»

На самом деле, Гавриков впервые сыграл в НХЛ ещё в прошлом плей-офф, так что полноценным дебютантом его назвать нельзя. Но мы всё же включим его в наш список. В «Коламбусе» четыре года терпеливо ждали, когда молодой защитник приедет из КХЛ, попутно обещая ему прочное место в основе. Он полностью оправдал надежды «БлюДжекетс» — играет надёжно в обороне, может вовремя подключиться к атаке, его игровое время стабильно растёт, особенно после травмы Сета Джонса, а качество игры не падает.

Дебют: победа, КН 1, 96,2% ОБ

Всего: 23 матча, 16 побед, КН 2,38, 91,7% ОБ

Громче всех среди российских дебютантов заявляют о себе вратари. Самсонов в «Вашингтоне» рассматривается как будущий основной голкипер. Спокойствие, уверенность, великолепная статистика – Самсонов стал третьим вратарём в истории НХЛ, который в дебютном сезоне выиграл 11 матчей подряд. Замена Холтби выросла достойная.

Дебют: победа, КН 3, 90,6% ОБ

Всего: 7 матчей, 6 побед, КН 2,18, 94,1% ОБ

В отличие от Самсонова, Шестёркин приехал в Северную Америку только этим летом и поначалу его отправили в АХЛ. Но там он показывал настолько выдающиеся результаты, что не вызвать его в «Рейнджерс» было бы глупостью. Не прошло и месяца с тех пор, как в Нью-Йорке установился триумвират вратарей, как главный тренер Дэвид Куинн уже назвал именно Шестёркина своим номером один. В АХЛ Игорь уже не вернётся.