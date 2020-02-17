Все русские дебютанты НХЛ этого сезона. Как стартовали и чего ждать дальше

Россияне продолжают заполонять НХЛ – в ночь на 17 февраля в лиге дебютировало ещё два игрока – Егор Коршков и Андрей Чибисов. Всего в этом сезоне первые матчи провели 15 наших соотечественников, а общее представительство россиян в лучшей лиге мира вплотную приблизилось к числу 50. Рассказываем о каждом из дебютантов.
Егор Коршков («Торонто»)
Дебют: 1 (1+0) очко, «+1», 10.08
Коршков уехал в «Торонто» ещё весной и даже успел сыграть в плей-офф АХЛ. Этот сезон за «Марлиз» он начал с голов в пяти матчах подряд, да и сейчас является третьим снайпером команды, однако вызов заслужил только теперь.
Дебют получился для него непростым, пришлось играть третий матч за три дня. Но эмоциональным – вышел в четвёртом звене и забил великолепный гол с передачи Джейсона Спеццы. Произвёл отличное впечатление и может рассчитывать задержаться в НХЛ не на один матч.
Андрей Чибисов («Виннипег»)
Дебют: 0 очков, «0», 8.03
Один из последних российских дебютантов в этом сезоне. Весной все удивлялись, зачем Чибисов едет в «Виннипег», ведь он и в КХЛ не блистал. Но в АХЛ нападающий чувствует себя прекрасно и уже набрал 24 очка в 48 матчах, в КХЛ у него такой результативности не было никогда. За последнюю неделю его несколько раз вызывали и отправляли обратно в «Манитобу», и, наконец, в игре с «Чикаго» дебют состоялся. Сыграл совсем немного, в четвёртом звене. Пока у «Джетс» есть травмированные нападающие, он может получить ещё шанс.
Максим Летунов («Сан-Хосе»)
Дебют: 0 очков, «0», 10.17
Всего: 3 матча, 1 (1+0) очко, «0»
Летунов – лучший бомбардир «Сан-Хосе» в АХЛ, и когда на «Шаркс» навалилась эпидемия травм, руководство вызвало в его основу. Максим провёл несколько матчей в четвёртом звене, забил гол во второй игре, но сейчас отправился обратно в АХЛ. Однако прогресс россиянина в этом сезоне позволяет думать, что подтягивать к основе в будущем его будут всё чаще.
Яков Тренин («Нэшвилл»)
Дебют: 0 очков, «0», 12.35
Всего: 17 матчей, 6 (2+4) очков, «+1»
23-летний уроженец Челябинска ждал своего шанса два с половиной года, а когда дождался, постарался выжать из него максимум и оставил о себе отличное впечатление. «Он приближается к тому, чтобы стать постоянным игроком основы. Габариты, катание, прямолинейность, в нём есть всё, что сейчас нужно нашей команде», — говорил генменеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл в конце года.
Клим Костин («Сент-Луис»)
Дебют: 0 очков, «0», 11.45
Всего: 4 матча, 1 (1+0) очко, «+1»
Костин дебютировал за «Сент-Луис», но тут сказались скорее дыры в составе, нежели большое желание тренерского штаба. Он здорово смотрелся, набирал уверенность и в четвёртой игре забросил свою первую шайбу, и всё это при крайне ограниченном игровом времени. После этого его отправили обратно в «Сан-Антонио» и больше не вызывали. Хотя в составе «Блюз» есть игроки, на месте которых Костин точно выглядел бы не хуже. Пока что Крэйг Берюбе не слишком доверяет молодому россиянину.
Никита Гусев («Нью-Джерси»)
Дебют: 1 (1+0) очко, «0», 12.59
Всего: 55 матчей, 33 (10+23) очка, «-16»
Летом в «Нью-Джерси» был большой ажиотаж вокруг Гусева, но поначалу у него возникли трудности, даже несмотря на гол в первом официальном матче в НХЛ. Его критиковали, убирали из ведущих звеньев, сажали в запас. Несмотря на проблемы, Гусев в итоге доказал свою состоятельность. Сейчас он – лучший ассистент «дьяволов», правда, недавно обменяли его партнёра Коулмана. Придётся Никите заново искать химию с другими игроками.
Илья Михеев («Торонто»)
Дебют: 2 (1+1) очка, «+2», 15.16
Всего: 39 матчей, 23 (8+15) очка, «+7»
Как и Коршков, Михеев отличился смог отличиться в первой же игре и мгновенно влюбил в себя болельщиков «Торонто», своей скоростью, универсальностью и полной самоотдачей. Какое-то время о нём даже говорили как о кандидате на «КолдерТрофи», правда, сейчас об этом можно забыть. К сожалению, Илья получил травму в конце декабря и восстановится не раньше конца марта. Однако места в основе «МэйплЛифс» он уже не потеряет.
Николай Прохоркин («Лос-Анджелес»)
Дебют: 0 очков, «0», 14.28
Всего: 34 матча, 13 (4+9) очков, «-4»
Прохоркин уехал в НХЛ состоявшимся игроком, выиграв Кубок Гагарина и Олимпиаду. Но поначалу пришлось отправиться в АХЛ. Правда, ненадолго, уже в конце октября его вызвали в основу, и с тех пор он сыграл 34 матча. Иногда сидит в запасе, иногда выходит во втором звене, но чаще – в четвёртом, зато в последнее время он довольно часто выходит в большинстве. Николай потихоньку приспосабливается и в будущем может рассчитывать на более важную роль в команде.
Александр Волков («Тампа»)
Дебют: 0 очков, «-2», 12.49
Всего: 9 матчей, 1 (0+1) очко, «-6»
Контрактный сезон Волков проводит не лучшим образом. Если раньше он был одним из лучших снайперов «Сиракьюз», то в нынешнем чемпионате с ним часто случаются голевые засухи (в последних 13 матчах АХЛ Волков не забросил ни одной шайбы). Талантливый нападающий с большим потенциалом пока не может по-настоящему раскрыться, хотя вызовы в основу всё равно периодически получает и недавно набрал первое очко в НХЛ. Сам он говорит, что проблемы идут из головы: «У меня неправильный настрой, поэтому я так отстойно играю. Всё в голове».
Герман Рубцов («Филадельфия»)
Дебют: 0 очков, «0», 8.00
Всего: 4 матча, 0 очков, «-1»
В «Филадельфии» не спешат с Германом Рубцовым, и в своём дебюте, как и последюующих вызовах, он играл крайне мало. К НХЛ он пока не готов, зато набирается опыта в «ЛихайВелли», где играет заметную роль в команде. Рубцову только 21 год, у него всё должно быть впереди.
Александр Елесин («Калгари»)
Дебют: 0 очков, «0», 10.59
Елесин не боялся застрять в АХЛ и был к этому готов, когда уезжал в «Калгари» прошлой весной. Его дебют в лучшей лиге мира – это стечение обстоятельств. «Огоньки» одним махом лишились двух защитников и недавно попробовали россиянина в игре с «Лос-Анджелесом». Он вышел в третьей паре, не лучшим образом сыграл в моменте с одним из пропущенных голов, но затем компенсировал «минус» в следующей смене, когда забивал уже «Калгари». Пока Александр остаётся в основе, но шансы закрепиться там на данный момент невелики.
Данил Юртайкин («Сан-Хосе»)
Дебют: 0 очков, «0», 13.28
Всего: 4 матча, 0 очков, «-1»
Юртайкин произвёл впечатление на предсезонке и заслужил попадание в состав в октябре. Он играл с Джо Торнтоном, но совсем недолго, и уже не смог показать ту результативность, что была на сборах. С середины октября Юртайкин выступает за «Барракуду». Но не стоит забывать, что это его первый сезон в Северной Америке.
Владислав Гавриков («Коламбус»)
Дебют: 0 очков, «-1», 14.17 (плей-офф-2019)
Всего: 59 матчей, 13 (5+8) очков, «+5»
На самом деле, Гавриков впервые сыграл в НХЛ ещё в прошлом плей-офф, так что полноценным дебютантом его назвать нельзя. Но мы всё же включим его в наш список. В «Коламбусе» четыре года терпеливо ждали, когда молодой защитник приедет из КХЛ, попутно обещая ему прочное место в основе. Он полностью оправдал надежды «БлюДжекетс» — играет надёжно в обороне, может вовремя подключиться к атаке, его игровое время стабильно растёт, особенно после травмы Сета Джонса, а качество игры не падает.
Илья Самсонов («Вашингтон»)
Дебют: победа, КН 1, 96,2% ОБ
Всего: 23 матча, 16 побед, КН 2,38, 91,7% ОБ
Громче всех среди российских дебютантов заявляют о себе вратари. Самсонов в «Вашингтоне» рассматривается как будущий основной голкипер. Спокойствие, уверенность, великолепная статистика – Самсонов стал третьим вратарём в истории НХЛ, который в дебютном сезоне выиграл 11 матчей подряд. Замена Холтби выросла достойная.
Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)
Дебют: победа, КН 3, 90,6% ОБ
Всего: 7 матчей, 6 побед, КН 2,18, 94,1% ОБ
В отличие от Самсонова, Шестёркин приехал в Северную Америку только этим летом и поначалу его отправили в АХЛ. Но там он показывал настолько выдающиеся результаты, что не вызвать его в «Рейнджерс» было бы глупостью. Не прошло и месяца с тех пор, как в Нью-Йорке установился триумвират вратарей, как главный тренер Дэвид Куинн уже назвал именно Шестёркина своим номером один. В АХЛ Игорь уже не вернётся.
- 17 февраля 2020
-
20:08
-
20:02
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:35
-
19:24
-
19:15
-
19:04
-
18:52
-
18:44
-
18:17
-
18:08
-
17:42
-
17:23
-
17:11
-
16:46
-
16:42
-
16:20
-
15:45
-
15:34
-
15:00
-
14:48
-
14:33
-
13:54
-
13:35
-
13:00
-
12:47
-
12:11
-
11:58
-
11:21
-
10:56
-
10:30
-
10:28
-
09:59