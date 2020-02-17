«Салават» — в плей-офф, а «Нефтехимик» и «Амур» устроят плей-аут! Расклады в КХЛ

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого стал известен ещё один участник плей-офф, а «Нефтехимик» и «Амур» устроили шоу в Нижнекамске, которое не показали по ТВ.

На Востоке КХЛ снова крутая концовка. «Ак Барс» будет первым, а дальше ничего не ясно Представляем расклады на финиш регулярки. Будет очень интересно.

Важнейший успех «Магнитки»

Постепенно набирает ход «Металлург». После победы в Хельсинки над «Йокеритом» в серии буллитов, коллектив Ильи Воробьёва выиграл дома у «Куньлуня» — 2:1. Причём, если одно очко, заработанное финнами, никак на «Магнитку» не влияет (команды из разных конференций), то «Куньлуню» – прямому конкуренту по турнирной таблице – нельзя было позволить набрать даже один балл за пределами основного времени. И уральцы с этой задачей справились.

Шайбы в свой актив записали Потехин и Филиппи, а гол Спроула уже ничего не решил. Таким образом, Магнитогорск набрал 62 очка, выйдя на чистое седьмое место в таблице Востока. У «Куньлуня» 60 очков, при этом у «драконов» осталась последняя игра в регулярке. По всей видимости, китайцы останутся за бортом плей-офф. Играть домашние матчи им негде, да и сами игроки, похоже, не особо горят желанием попадать в восьмёрку.

«Салават» дожал «Сочи»

Таким образом, команда Николая Цулыгина официально будет биться за Кубок Гагарина. В общем-то никто особо и не сомневался, что уфимцы окажутся в числе восьми сильнейших на Востоке, это был вопрос времени. Сочинцам команда из Башкортостана уже успела проиграть в гостях, так что в этом плане реванш (2:0) тоже оказался очень кстати.

Отметим очередной сильный матч Александра Кадейкина, реализовавшего большинство. Точку же во встрече незадолго до финальной сирены поставил Линус Умарк, поразивший уже пустые ворота. Голкипер уфимцев Юха Метсола отразил 21 бросок по воротам, отыграв на ноль. Это его 12-й матч на ноль за «Салават», что является рекордом клуба. Финн набирает обороты к плей-офф, там он обычно выходит на пик формы. Сочинцы же упустили возможность приблизиться к «Торпедо» в Западной конференции. Между двумя командами по-прежнему три очка при равном количестве игр. 22 февраля «Сочи» и «Торпедо» сыграют в Адлере друг с другом. Нас ждёт настоящая битва!

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«Трактор» пробует молодёжь

Челябинцы уступили дома «Северстали» (2:4), но сейчас это не главное. Обе команды уже официально не попали в плей-офф, поэтому нужно начинать готовиться к следующему сезону. В «Тракторе» приняли правильное решение, предоставив шанс молодым Подкорытову и Алексееву. Эти ребята – будущее челябинского клуба. Забили уже у уральцев снова легионеры – Лукаш Седлак и Томаш Гика. Чехи — лучшие хоккеисты «Трактора» в нынешнем сезоне. Череповчане, как и челябинцы, готовятся к следующему сезону. Молодёжь в «Северстали» тоже талантливая и задорная.

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«Амур» творит чудеса!

В главном матче дня (который не показали ни по одному телеканалу) «Нефтехимик» принимал «Амур». Учитывая, что шансы «Куньлуня» на плей-офф после сегодняшнего поражения от «Магнитки» стали ничтожно малы, именно нижнекамцы и хабаровчане, скорее всего, разыграют между собой восьмую строчку на Востоке. Тем более что командам в ближайшее время предстоит сыграть друг с другом три матча. Точнее, уже два в Хабаровске, так как в Нижнекамске оба клуба сыграли сегодня. Успеха в этой встрече добились хоккеисты Александра Гулявцева (5:3), одержавшие в последних восьми матчах семь побед. Результат не просто достойный, а в каком-то плане чудесный, учитывая уровень игроков и проблемы хабаровчан с финансированием.

Интересно, что нападающий «Амура» Владислав Ушенин стал автором второго в истории хет-трика в составе дальневосточников в КХЛ. Первый оформил Петр Врана в сезоне-2011/2012. Впереди у «Амура» четыре домашних матча, из них два – с «Нефтехимиком». Сейчас у команд по 58 очков и столько же сыгранных матчей. Шансы на итоговый успех равны. Чем вам не плей-аут, про который давно ходят разговоры? Вся борьба за попадание в плей-офф здесь только начинается!

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«Йокерит» — в топ-4 Запада

После разгромной победы над московским «Динамо» (5:0) «Йокерит» обеспечил себе место в топ-4 Запада и точно начнёт первый раунд плей-офф дома. Игра, по сути, шла в одни ворота, динамовцы очень неудачно слетали в Хельсинки. Снова заменили голкипера Ивана Бочарова, но в данном случае игра не пошла не только у него, а у всей команды. В первом раунде практически наверняка «Йокерит» сыграет с «Локомотивом», а московское «Динамо» — со «Спартаком». Сомнений в подобном раскладе всё меньше. Что ж, посмотрим на противостояние Крикунова со Знарком.

СКА разгромил «Адмирал»

Увы, но владивостокцы начинают отваливаться от группы претендентов на восьмое спасительное место в Восточной конференции. Команда Сергея Светлова замучена травмами, состав у «моряков» уровня ВХЛ, а силы неизбежно начинают заканчиваться. У «Адмирала» уже пять поражений подряд, в которых дальневосточники не набрали ни одного очка. В понедельник клуб попал под СКА в Питере, нарвавшись на разгром со счётом 0:6. Шайбы в ворота гостей залетали на любой вкус и цвет. Отметим гол давно не игравшего Бурдасова, а также первый гол СКА – его соорудила молодёжная связка Марченко – Подколзин. Три балла за результативность (1+2) набрал Владимир Ткачёв. СКА по-прежнему не отпускает в отрыв ЦСКА. Разница между командами три очка в пользу москвичей.