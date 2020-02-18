Овечкин врезался в Шмитда, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма

«Вашингтон» приехал в Вегас с хорошими воспоминаниями — именно здесь два года назад «столичные» завоевали Кубок Стэнли. «Действительно, здесь у нас приятные воспоминания. Тут мы завоевали Кубок. Конечно, мы помним это. Замечательный город, о нём у нас хорошая память», — сказал Александр Овечкин перед игрой, а вот на вопросы о том, когда же он забьёт искомые два гола и доберётся до отметки в 700 шайб за карьеру отвечать не стал.

Овечкин не забил, но повеселился. Впервые в сезоне у него 4 матча подряд без очков Аризона казалась привлекательным местом, чтобы достичь отметки в 700 голов. Но не получилось.

«Овечкин забьёт, в этом никто не сомневается. Но говорить об этом ему уже надоело», — сказал за своего приятеля Никлас Бекстрём. Если бы это случилось в матче с «Голден Найтс», то в этом можно было бы усмотреть некий символ везения для российского снайпера в Городе грехов, но голов от Александра мы снова не дождались.

«Я ожидаю, что Овечкин сегодня будет мощной, жёсткой силой», — заявил перед игрой главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден, и оказалось, что он стал провидцем. Капитан «столичных» снова не забил, хотя очень старался, а главным моментом с его участием стал именно силовой приём. Проведён он был против бывшего одноклубника Нейта Шмидта и выглядел очень эффектно: Шмидт после контакта с Великой Восьмёркой улетел за борт на скамейку запасных.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Там защитнику помогли подняться, но всё обошлось без травм, и уже в следующей смене Овечкин и Шмидт перекинулись шутками, улыбнувшись этому эпизоду.

Во всём остальном «Вегас» был удачливее и точнее. Уже к первому перерыву Ник Холден и Райлли Смит обеспечили «рыцарям» преимущество в две шайбы, а гол Макса Пачиоретти в середине второй двадцатиминутки оказался, в итоге, победным.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Вашингтон» ответил на это голевым дуплетом Ти Джея Оши, который с интервалом в две минуты смог пробить золотые щитки Марка-Андре Флёри, но полноценный камбэк хоккеистам «Кэпиталз» организовать не удалось.

Александр Овечкин в матче с «Вегасом»:



После первого периода: 2 броска в створ, 3 попытки бросить.

После второго периода: 3 броска в створ, 4 попытки бросить, 5 силовых приёмов.

За весь матч: 4 броска в створ, 8 попыток, 5 силовых приёмов, 2 блок-шота, «-1». в матче с «Вегасом»:После первого периода: 2 броска в створ, 3 попытки бросить.После второго периода: 3 броска в створ, 4 попытки бросить, 5 силовых приёмов.За весь матч: 4 броска в створ, 8 попыток, 5 силовых приёмов, 2 блок-шота, «-1».

Овечкин впервые с декабря 2018 года выдал серию из пяти матчей без забитых голов. В одном из эпизодов в концовке Александру даже пришлось спасать собственные ворота от гола в пустую сетку, но факт остаётся фактом — снайпер «столичных» угодил в небольшую яму, что тут же повлияло на результаты команды: 4 поражения в пяти матчах.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Мы медленно начали матч? К сожалению, такие вещи нельзя предвидеть заранее. Всё зависит от нас, от парней в раздевалке. Меня, Ови, Никласа, Джона, Холби — всех лидеров. От нас зависит, чтобы все парни были готовы», — констатировал Ти Джей Оши. «Все знают, что мы можем играть намного лучше. Мы найдём нашу игру и будем действовать так, как все привыкли», — добавил Ларс Эллер.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В шести последних матчах «Вашингтон» неизменно пропускал первым, и за весь сезон «столичным» не удаётся как следует сыграть в первых периодах (разница шайб 58 — 52). «Мы много раз говорили об этом. Нужно более ответственно подходить к игре около своих ворот. У нас многократно повторяются ошибки, когда соперник организует острые контратаки и пользуется нашими ошибками. Возможно, мы могли сегодня заработать одно очко, но то, как мы начали сегодняшний матч, говорит о том, что даже одного очка мы не заслужили», — строго отметил Рирден.

«Я просто счастлив, что я не буду тем вратарём, голы которого попадут в телевизионные ролики, которые показывают по 48 раз на дню», — так порадовался отсутствию голов у Овечкина Марк-Андре Флёри. Он знает о чём говорит, поскольку Александр огорчал его 24 раза за карьеру — столько же страдал от россиянина только Хенрик Лундквист.