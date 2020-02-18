Обокрал и убежал! Гол Кучерова принёс «Тампе» рекордную победу

Перед матчем «Тампы» в Денвере против «Колорадо» среди хоккейных заокеанских журналистов появилась информация о том, что на игру приедет генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен. Его появление могло быть вызвано только одним — готовящимся обменом между «лавинами» и «канадцами», и боссу «Монреаля» потребовалось своими глазами посмотреть на кого-то из молодых игроков, которого, как предполагается, «Колорадо» был готов отдать в качестве компенсации.

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Главный вопрос — компенсации за кого? На эту тему было множество предположений, но в сенсационности всех переплюнул аналитик NHL Network Майк Келли. Он разразился серией публикаций в «твиттере» о том, что «Монреаль» может обменять своего главного героя — голкипера Кэри Прайса, а одним из компонентов компенсационного пакета должен был быть 21-летний защитник Самуэль Жирар. В правдоподобность этой сделки было поверить очень трудно, и за свои домыслы Келли получил немало критики, даже с учётом того, у «Эвеланш» травмирован основной голкипер Филипп Грубауэр.

«Эй, чувак, я люблю трейды-блокбастеры, как и все репортёры. Я работаю на матчах «лавин» уже 25 лет. Но эта сделка, предложенная в качестве варианта с участием Прайса и одного из лучших молодых игроков «Колорадо»? Нет, её не будет. Даже через миллион лет. Я готов поставить на это все свои сбережения. Нет никаких шансов, что «Колорадо» получит вратаря около 30 лет с зарплатой в $ 10,5 млн на ближайшие 6 лет в обмен на действительно хорошую молодёжь. Этого не случится», — безапелляционно заявил обозреватель Colorado Hockey Now Адриан Дейтер, который долгие годы писал для Denver Post.



Кого на самом деле мог просматривать Бержевен, осталось неясным, а сама игра «молний» и «лавин» получилась весёлой и боевой.



Тренерский штаб «Тампы» дал отдохнуть Андрею Василевскому, выпустив с первых минут Кёртиса Макэлинни. Правда, в концовке третьего периода Макэлинни был близок к тому, чтобы досрочно завершить встречу, когда в него на полном ходу врезался нападающий хозяев Джей Ти Комфер, но, в итоге обошлось без травмы, и помощь Василевского не потребовалась.



Большую часть матча «молнии» лидировали в счёте, хотя первый отрезок получился неудачным. Бывший партнёр Овечкина и Кузнецова по «Вашингтону» Андре Бураковски получил прекрасный пас в большинстве от Микко Рантанена, и в такой ситуации промахнуться просто не имел права.



Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Тампа» ответила на это ударным отрезком во втором периоде, забросив три шайбы подряд. Особенно остроумным получился гол Стивена Стэмкоса, который сумел на добивании протолкнуть шайбу в угол, сделав это в падении после чувствительного толчка в спину от Никиты Задорова.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Счёт 3:1 оставлял «молниям» отличные шансы на спокойную концовку, но шайба Натана Маккиннона за полторы минуты до конца второго периода смешала все карты. «Колорадо» сделал всё возможное, чтобы отыграть минимальный дефицит, и автором спасительной шайбы стал Валерий Ничушкин, для которого этот гол стал уже 12-м в сезоне. Чем именно челябинец коснулся шайбы — осталось невыясненным, но факт остаётся фактом: форвард, который был объектом острой критики за свою рекордную безголевую серию скоро может побить личный снайперский рекорд, до повторения которого осталось 2 шайбы.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Овертайм мог принести удачу любой команде — острых моментов было хоть отбавляй, но повезло гостям, у которых вторую космическую скорость включил Никита Кучеров. Убежав один на один он красиво переиграл Павла Францоуза и принёс «Тампе» 11-ю победу подряд. Эта серия стала новым клубным рекордом для «Лайтнинг», а кроме этого, южане третий год подряд добрались до отметки в 40 выигрышей за сезон — подобное удавалось лишь «Эдмонтону» (1983/84 — 1986/87) и «Монреалю» (1975/76 — 1978/79).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

«Мы были разочарованы тем, что упустили лидерство в счёте. На игру сильно повлияли удаления в третьем периоде, многие из которых мне не понравились, их не должно было быть. Но мы не сдались, играли слаженно, а в овертайме всё решил Куч. У него элитный хоккейный IQ, он начал атаку из своей зоны. Все увидели, насколько он быстр, потому что три соперника не могли за ним угнаться», — отметил после матча главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Помимо поражения, ещё одним неприятным событием для «лавин» стала травма одного из лидеров команды Микко Рантанена. В середине второго периода он на высокой скорости врезался в борт, после того, как его сбил с ног защитник Эрик Чернак. После медицинского обследования было объявлено, что финн пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела — вероятно, речь идёт о переломе ключицы.



Видео эпизода можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.