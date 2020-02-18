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«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию. Расклады в КХЛ в сезоне-2019/2020, 18.02.2020

«Ак Барс» выиграл Восточную конференцию
Павел Панышев
«Ак Барс» взял Восток, а «Торпедо» почти в плей-офф. Кто на кого выходит в КХЛ
Турнирные расклады на финишной прямой регулярного чемпионата.
Хоккей / КХЛ 0

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Ак Барс» стал лучшей командой Восточной конференции, а «Торпедо» оторвалось от ХК «Сочи».

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«Сибирь» всё ближе к встрече с «Автомобилистом»

Команда Николая Заварухина на выезде оказалась сильнее «Барыса» — 2:1 (ОТ). Таким образом, встреча в первом раунде плей-офф с «Автомобилистом» для сибиряков практически неизбежна, чему они, наверняка, рады. Это, пожалуй, лучший расклад для Новосибирска. Тем более неизвестно, в каком состоянии подойдёт к матчу голкипер Якуб Коварж, перенесший операцию. «Автомобилист» с ним и без него – две большие разницы. Даже если чех сыграет, он может находиться в плохих игровых кондициях.

Интересно, что во встрече с «барсами» сибиряки пропустили шайбу от Виделля при игре «5 на 6» за пять секунд до финальной сирены, но в овертайме финский защитник Йокипакка пробил Паскуале и помог гостям набрать два очка. Особого турнирного значения матч не носил, но со стратегической точки зрения, повторимся, был важен. «Барыс» же всё ближе к противостоянию с «Салаватом Юлаевым» в первом раунде.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Миловзоров (Шашков, Шаров) – 49:31' (5x5)   1:1 Виделль – 59:55' (6x5)   1:2 Йокипакка (Пуустинен, Руохомаа) – 64:15' (3x3)

«Витязь» упустил возможность выйти в плей-офф

В том случае, если бы клуб из Подольска в основное время выиграл в Ярославе, он бы официально стал участником плей-офф. Видимо, думая об этом, «витязи» попросту перегорели и рассыпались в гостевом поединке. По сути, команда Михаила Кравца сопротивлялась только в первом периоде, когда на гол Свитова гости ответили результативной атакой Йормакки. Далее доминировал исключительно «Локомотив», отправивший в ворота Кочеткова ещё четыре шайбы. Майкл Пелино должен быть доволен своими хоккеистами, но в плане турнирных раскладов по-прежнему ничего не поменялось. Скорее всего, «железнодорожникам» начинать плей-офф в Хельсинки.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Свитов (Денисенко, Кронвалль) – 05:08' (5x5)   1:1 Йормакка (Чернов, Хауден) – 09:40' (5x4)   2:1 Пяаярви (Да Коста, Рафиков) – 32:15' (5x4)   3:1 Каюмов (Рафиков, Алексеев) – 41:03' (5x5)   4:1 Ткачёв (Савченко) – 56:45' (en)   5:1 Полунин (Свитов, Беляев) – 57:54' (5x5)

«Ак Барс» провалил концовку, но стал лучшим на Востоке

Главный матч дня состоялся в Казани. Встречались лидеры Восточной конференции – «Ак Барс» и «Авангард». В нынешнем сезоне команды выигрывают исключительно на своём льду, поэтому казанцы решили продолжить эту традицию. Хозяева очень мощно начали, не пожалев своего бывшего голкипера Эмиля Гарипова. Шайбы в его ворота влетали на любой вкус, а «ястребов» подводила дисциплина.

И всё бы для команды Дмитрия Квартальнова хорошо, но под занавес третьего периода она банально бросила играть. Тренерский штаб наверняка сделает хоккеистам замечание за столь безвольную концовку. При счёте 5:0 в пользу «Ак Барса» Клинкхаммер и Мартынов отыграли две шайбы, Зарипов не реализовал буллит, а в концовке Дедунов в третий раз огорчил Билялова.

После финальной сирены на лицах хоккеистов казанского клуба не было заметно сильной радости. Перед плей-офф нужно сделать серьёзные выводы. «Авангард» же всего на два очка опережает «Барыс» и вполне может стать третьим. Но играть в первом раунде с «Салаватом» омичам вряд ли хочется, так что в их же интересах набирать очки в ближайших матчах.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Авангард
Омск
1:0 Галимов (Глухов, Галиев) – 01:23' (5x5)   2:0 Галиев (Викстранд, Воронков) – 19:22' (5x5)   3:0 Азеведу (Кормье, Фрэттин) – 43:53' (5x4)   4:0 Воронков (Галиев, Галимов) – 48:16' (5x4)   5:0 Фисенко (Лямкин) – 52:43' (5x5)   5:1 Клинкхаммер (Пьянов) – 53:43' (5x5)   5:2 Мартынов (Франсон, Семёнов) – 55:58' (4x4)   5:3 Дедунов (Стась) – 59:54' (5x5)

«Торпедо» оторвалось от «Сочи»

Важнейший для себя матч в Москве выиграло «Торпедо». Перед игрой со «Спартаком» хоккеисты Дэвида Немировски выиграли всего один матч из восьми, тем самым серьёзно осложнив своё турнирное положение. К счастью для «Торпедо», сочинцы тоже проиграли два матча подряд, не сумев приблизиться к нижегородцам. Иначе ситуация для волжан могла стать критической.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2020, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Шрёдер (Орлов) – 02:44' (5x5)   1:1 Цыплаков (Вишневский, Юньков) – 37:56' (4x5)   2:1 Рылов – 45:35' (5x5)   2:2 Бочаров (Шор, Белевич) – 48:31' (5x5)   2:3 Шрёдер (Волченков, Аляев) – 52:01' (5x5)

Во вторник торпедовцы оказались сильнее «Спартака», вырвав победу со счётом 3:2. Причём, гости сумели переломить ход матча в третьем периоде благодаря голам Бочарова и Шрёдера. Теперь отрыв нижегородцев от ХК «Сочи» составляет пять очков. Правда, у клуба с юга России есть матч в запасе. Также не будем забывать, что 22 февраля командам предстоит провести очное противостояние в Адлере. По сути, этот матч всё и решит.

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