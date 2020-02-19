Свечников повторил рекорд легенды «Каролины»! Он набирает очки уже 8 матчей подряд

«Ураганы» приехали в столицу музыки кантри после обидного домашнего поражения от «Эдмонтона». С «хищниками» у молодого коллектива Рода Бриндамора отношения не складывались: в ноябре «Каролина» уступила дома со счётом 0:3, и тогда даже геройства голкипера Петра Мразека не помогли «Харрикейнз». Чех традиционно неплохо играл против «Предаторз», отразив в 18 предыдущих матчах с этим соперников 92,7% бросков, но на этот раз не ему суждено было стать главной звездой встречи. 19-летний форвард «Каролины» Андрей Свечников в матче с «нефтяниками» отдал голевую передачу и продлил свою результативную серию до 7 матчей. Набранные очки с «Нэшвиллом» могли помочь ему повторить достижение легендарного форварда «Хартфорда»/«Каролины» Рона Фрэнсиса.

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За очками дело не стало. В начале второго периода при счёте 1:1 Свечников прекрасным кистевым броском реализовал численное преимущество, забив свой 24-й гол в сезоне. Он же стал четвёртой победной шайбой в нынешнем регулярном чемпионате, а заодно добавил имя Андрея в книгу клубных рекордов.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

19-летний форвард стал вторым тинейджером (до наступления 20-летия) в истории франшизы (с учётом выступлений «Хартфорд Уэйлерз») с двумя результативными сериями минимум из восьми матчей в одном сезоне. Андрей повторил достижение легендарного капитана команды Рона Фрэнсиса сезона-1982/1983.



Календарь и результаты «Каролины Харрикейнз»

Помимо гола Свечников должен был получить ещё и голевой пас, но лучший снайпер «ураганов» Себастьян Ахо не воспользовался прекрасной передачей на ход от россиянина, а забил в следующем эпизоде, когда пас Андрея уже не был засчитан.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Мы немного изменили структуру игры и это пошло на пользу. Сегодня мы хорошо отработали в обороне, сблокировали много бросков. Мне понравилось, потому что соперник играет в очень энергичной манере, прессингует по всей площадке. У нас хорошая атмосфера, приятно видеть такой хоккей — все сражались за шайбу, бились за неё у бортов и на пятачке», — сказал довольный Род Бриндамор.



В эту поездку клуб взял матерей многих хоккеистов, поддержав особую традицию под названием Mom's trip. Мамы игроков остались довольны, а когда забил Свечников, никто не смог усидеть на своих креслах. «Да, мы действительно хотели, чтобы мамы хорошо провели время», — с улыбкой сказал Джордан Стаал.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Каролины».