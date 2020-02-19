Анисимов и Наместников готовятся к обменам? Три гола на двоих могут повысить их цену

«Сенаторы» готовятся к дедлайну и очередной распродаже. Клуб из столицы Канады уже давно потерял все шансы на плей-офф, и, учитывая своеобразный стиль руководства со стороны владельца Юджина Мельника, вряд ли будет претендовать на кубковые подвиги в ближайшем будущем. В этом свете особый интерес представляет российский легион «Оттавы», который составляют Артём Анисимов, Владислав Наместников и Никита Зайцев, но если защитник, пропустивший значительную часть сезона из-за травмы, пока не фигурирует среди кандидатов на обмен, то о форвардах такого не скажешь.

К примеру, слухи о возможной смене команды Артёмом Анисимовым появились ещё осенью. Для уроженца Ярославля нынешний регулярный чемпионат вряд ли можно назвать удачным: Артём также долго был травмирован, а его текущая результативность (11 голов, 4 передачи до матча с «Баффало») вряд ли позволяет рассчитывать на повторение прошлогоднего результата, который он показал в «Чикаго» (37 очков). Контракт Анисимова ($ 4,5 млн) истекает через год, запрета на обмен у него нет, и держать достаточно дорогостоящего центра, не желая продлить с ним соглашение, «Оттаве» смысла не имеет.

Два хоккеиста столкнулись головами. Сабурена увезли на носилках, матч прервали Форвард «Оттавы» потерял сознание, а другой пострадавший — Дэвид Бэкес — ушёл в раздевалку.

Появились новые предположения и относительно Влада Наместникова, который после окончания текущего сезона может стать свободным агентом — их высказал известный обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, чьи инсайды почти всегда сбываются.



«Клуб ждёт окончания сезона, чтобы начать переговоры с Энтони Дюклером. Сейчас же, когда Дилан Демело отправился в «Виннипег», не стоит удивляться тому, что Влад Наместников тоже сменит команду до дедлайна. Во всех переговорах, включая Демело и Жана-Габриэля Пажо, «сенаторы» очень настороженно относятся к срокам и условиям», — отметил Фридман.



В домашнем матче с «Баффало» оба российских форварда «Оттавы» получили хорошую предпродажную подготовку.

К середине первого периода «Оттава» уступала «клинкам» с разницей в две шайбы, виной чему был неожиданный дубль защитника Брэндона Монтура, но затем сценарий игры полностью перевернулся. «Сенаторы» забросили трижды за отрезок в 74 секунды, и две шайбы из этих трёх принадлежали авторству российский форвардов.



Сначала отличился Наместников, который забил свой четвёртый гол в меньшинстве за сезон — по этому показателю он входит в тройку лучших игроков НХЛ.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Через минуту и пять секунд забил Анисимов, остроумно выехавший из-за ворот голкипера «Сэйбрз» Картера Хаттона, и точно бросивший в ближний угол.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Завершил этот голевой спринт «Сенаторз» Дрейк Батерсон, который вывел «Оттаву» вперёд, но и этого хозяевам показалось мало. Спустя ещё две минуты всё тот же Анисимов реализовал численный перевес, доведя счёт своих шайб в сезоне до цифры 13.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Всё это помогло «Оттаве» одержать победу в эмоциональный вечер, когда в столице Канады чествовали бывшего защитника команды Криса Филлипса — его свитер подняли под своды арены. Филлипс был первым хоккеистом, который всю карьеру провёл в стане «сенаторов» и до сих пор удерживает рекорд клуба по сыгранным за него матчам (1 179).



Календарь и результаты «Оттавы Сенаторз»

«Я наблюдал за Филлипсом во время церемонии, это было очень эмоционально. Мне хотелось хорошо сыграть для него, но получилось не очень. Шесть голов в первом периоде говорят о том, что вратари были явно не на высоте. В третьем периоде, как мне показалось, мы закрыли эту дыру и хорошо отыграли у своих ворот», — отметил голкипер «Сенаторз» Крейг Андерсон.