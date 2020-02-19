В КХЛ в 4 раза больше молодёжи, чем в НХЛ, но гордиться тут нечем. Нужна смелая реформа

«Когда я смотрю хоккей в КХЛ, то обычно покидаю игру досрочно. Иначе есть ощущение, что я просто зря трачу своё драгоценное время. У нас сегодня командами управляют игроки, которые не востребованы нигде. Средние иностранцы лидируют в лиге! Молодые пацаны сидят на лавках, но мы должны им дать возможность играть и ошибаться», — этот мощный спич Игоря Ларионова подвёл черту под молодёжным чемпионатом мира – 2020. Профессор назвал КХЛ «засильем ветеранов» и, по сути, обвинил лигу и её клубы в дискриминации молодёжи.

«В МХЛ и ВХЛ страшная коррупция, с матчей КХЛ хочется скорее уйти». У Ларионова наболело По мнению Профессора, в нашем хоккее есть системные недостатки, которые надо исправлять.

Заявление Ларионова достаточно спорное, учитывая, что, во-первых, в состав на МЧМ-2020 вошли 11 хоккеистов, получавших постоянную практику в клубах КХЛ в этом сезоне (превосходный результат), а во-вторых – большинство команд лиги всё-таки ставит перед собой какие-то цели и задачи на сезон, а не является полигоном для обкатки молодёжи. Впрочем, в словах Ларионова, разумеется, есть доля истины, и его посыл понятен. В этой регулярке КХЛ российскими клубами было заиграно 64 полевых хоккеиста из категории U20. Это отличный количественный показатель, но что насчёт качества? «Чемпионат» разобрался в молодёжном вопросе.

Для рассмотрения мы взяли российские команды КХЛ и полевых игроков моложе 20 лет, которые хотя бы раз вышли на лёд в регулярном чемпионате сезона-2019/2020.

СКА

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Кирилл Марченко (28; 5+8; 10:00), з. Данила Галенюк (47; 1+9; 11:15), н. Иван Морозов (13; 4+2; 12:48), н. Василий Подколзин (27; 2+4; 8:30)

«Ак Барс»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Дмитрий Воронков (30; 5+6; 10:15), з. Даниил Журавлёв (35; 1+7; 14:01), н. Артур Бровкин (1; 0+0; 1:07)

«Локомотив»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Григорий Денисенко (35; 5+5; 13:13), з. Даниил Мисюль (35; 2+1; 8:49), з. Антон Малышев (1; 0+0; 7:27), н. Егор Манин (3; 0+0; 3:45)

Флагманами движения «Дорогу молодым» в нынешнем сезоне являются СКА, «Локомотив» и «Ак Барс». И в этом нет ничего удивительного. В Ярославле уже давно делают ставку на своих воспитанников, в городе работает прекрасная Академия, а задача привлечения молодёжи в «Локомотив» — одна из приоритетных для «железнодорожников». Впрочем, в этом сезоне наблюдается некий регресс. На постоянной основе за главную команду Ярославля играют только Григорий Денисенко и Даниил Мисюль, опробованные в «Локомотиве» ещё в прошлые сезоны, а подпитки новыми кадрами не наблюдается. Да и если взять того же Денисенко, выбранного «Флоридой» в первом раунде драфта НХЛ, то Григорий пока совсем не тянет на роль лидера «Локомотива».

СКА достаточно внезапно стал адептом привлечения молодёжи в этом чемпионате, но при этом у петербуржцев пока получается лучше всех. При сумасшедшей конкуренции в команде на стабильной основе в последнее время играет тройка Марченко – Морозов – Подколзин (и не просто играет, но и набирает очки), а защитник Данила Галенюк и вовсе не вылезает из основного состава СКА на протяжении всего сезона, имея хорошее игровое время. Но могло ли быть по-другому? Алексей Кудашов ещё в «Атланте» и «Локомотиве» не гнушался работой с молодёжью, а смена вектора развития и комплектования СКА для многих хоть и стала неожиданностью, но всё-таки была утверждена на самом высоком уровне.

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Что касается «Ак Барса», то в Казани тренирует Дмитрий Квартальнов, и этим всё сказано. Наставник обожает работать с молодыми и голодными хоккеистами, так что не стоит удивляться прогрессу Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлёва.

«Металлург»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Павел Дорофеев (44; 4+3; 9:32), н. Никита Рожков (23; 0+2; 4:23), з. Глеб Бабинцев (1; 0+0; 3:22), з. Вадим Антипин (3; 0+0; 2:26)

«Нефтехимик»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Максим Грошев (33; 1+6; 7:40), н. Андрей Чивилев (1; 0+0; 2:38)

ЦСКА

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): з. Александр Романов (40; 0+7; 12:47), н. Максим Соркин (16; 0+2; 8:54), н. Лев Комиссаров (2; 0+0; 2:21), н. Никита Ртищев (10; 0+0; 6:02)

«Витязь»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): з. Даниил Пыленков (44; 1+4; 14:51)

«Динамо» М

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Илья Круглов (16; 3+0; 7:10), з. Андрей Прибыльский (9; 0+0; 5:31), н. Владислав Михайлов (14; 0+0; 6:37)

«Спартак»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): з. Александр Никишин (26; 0+2; 9:45), н. Захар Шабловский (11; 0+1; 3:15), н. Богдан Львутин (5; 0+0; 1:19)

В СКА и «Локомотиве» молодёжь к основе уже подводят системно, то же самое будет и в «Ак Барсе», если Квартальнов надолго задержится в Казани. В других клубах путь молодых игроков в основу несколько труднее, но талантливые ребята всё же пробиваются. Так в ЦСКА растёт Александр Романов, на которого уже рассчитывают в «Монреале».

«Магнитке» весь сезон проводит Павел Дорофеев, а у Даниила Пыленкова из «Витязя» лучшее игровое время в КХЛ среди всех ребят моложе 20 лет. Отметим так же «армейца» Максима Соркина, «динамовца» Илью Круглова, «спартаковца» Александра Никишина – эти парни получают достойное игровое время в своих командах, ими не затыкают дыры в составе и не раздевают на игру просто так, а дают им определённые роли.

«Трактор»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Демид Мансуров (4; 2+0; 5:49), н. Егор Степанов (13; 0+1; 8:29), н. Константин Лукин (1; 0+0; 2:09), з. Богдан Жиляков (13; 0+0; 5:41), з. Пётр Ясинский (27; 0+0; 7:00)

«Адмирал»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Алексей Дробин (11; 2+0; 10:16), з. Степан Островский (39; 0+2; 6:39)

«Северсталь»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Егор Чижиков (7; 1+1; 10:07), н. Максим Неволин (13; 0+1; 3:44), з. Иван Рогов (21; 0+1; 3:14), н. Максим Казаков (7; 0+0; 5:12)

До этого мы говорили исключительно о клубах, где молодёжь не просто подводится к основному составу, но и является важной частью команды. Молодые ребята (не все, конечно) получают от тренеров достойное игровое время, они вписаны в составы пар обороны или троек нападения, от них уже ждут результата.

Но есть целый ряд клубов, где молодые хоккеисты выходят на лёд из других соображений. Например, команда уже лишилась реальных шансов на плей-офф и поэтому увеличивается количество молодёжи в составе, её игровое время. Такой подход мы видим в «Северстали» и «Тракторе», и в нём нет ничего плохого. Однако показательно, что молодым доверяют только тогда, когда клуб лишается турнирных задач. Если в следующем сезоне те же челябинцы не провалятся и будут преследовать серьёзные цели, то сколько матчей за «Трактор» сыграют Мансуров, Степанов, Жиляков?

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«Адмирал» тоже задействует молодых не от хорошей жизни. Всем известны финансовые возможности «моряков», уровень их состава. При таких вводных данных «Адмиралу» прямо-таки предписано хотя бы частично опираться на молодёжь, но во владивостокском клубе не видно системности в этом вопросе.

ХК «Сочи»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): з. Михаил Гордеев (35; 1+1; 6:49)

«Сибирь»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Михаил Ромаев (5; 2+0; 3:42), з. Илья Пастухов (1; 0+0; 0:44), з. Никита Ефремов (7; 0+0; 4:11)

«Салават Юлаев»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Родион Амиров (21; 0+2; 9:53), н. Данил Алалыкин (4; 1+0; 4:38), н. Данил Башкиров (12; 0+1; 5:28), з. Шакир Мухамадуллин (24; 0+1; 3:03), н. Александр Пашин (1; 0+0; 4:20)

«Торпедо»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Денис Почивалов (15; 0+1; 6:48), н. Андрей Никонов (2; 0+0; 1:14)

«Автомобилист»

Игроки моложе 20 лет, заигранные в сезоне (количество матчей; очки по системе «гол+пас»; среднее время на льду): н. Илья Захаров (1; 0+0; 0:12), н. Илья Овчинников (17; 0+0; 3:51), з. Даниил Валитов (24; 0+0; 7:45)

Наконец, есть команды, которые подтягивают молодых игроков к основе ради самого факта. Картинка выходит симпатичная, но на деле большинство ребят просто сидят весь матч на скамейке, а когда всё-таки получают свои 2-3-4 минуты игрового времени, то, как правило, их единственная задача – не ошибиться и побыстрее избавиться от шайбы.

Такой подход, на самом деле, требует серьёзного обсуждения. С одной стороны, молодому игроку надо с чего-то начинать. Сначала у него будут крохи игрового времени, но через работу на тренировках он сможет доказать тренеру, что достоин большего. Кроме того, нельзя принижать важность нахождения молодого игрока в раздевалке взрослой команды, общения со взрослыми партнёрами, каждодневной работы с опытными тренерами.

С другой стороны, любая игра лучше тренировки. И поэтому 19-летнему хоккеисту для собственного развития, возможно, будет лучше иметь постоянную практику в МХЛ или ВХЛ, а не протирать штаны на скамейке главной команды. Работа с тренерами клуба КХЛ и получение бытового опыта важны, но чему научится молодой игрок в хоккейном плане, побегав несколько минут без шайбы и не поучаствовав ни в одной серьёзной игровой ситуации?

Отметим только, что в этом блоке клубов особняком стоит «Салават Юлаев». Уфимцы задействовали в этом сезоне сразу 5 молодых хоккеистов, но ни одному из них нет даже 19 лет. И если Родиона Амирова, феерившего на предсезонке, Николай Цулыгин ещё пытался вписать в ведущие тройки, и от него можно было ждать какого-то результата, то привлечение всех остальных смотрелось как-то бессмысленно. Ребята получали маленький айс-тайм, практически никак себя не проявляли, а тренер убеждался, что им ещё рано играть на таком уровне. Впрочем, хорошо, что в Уфе молодые хоккеисты не задерживались на скамейке «Салавата» и быстро отправлялись в лиги, где на сегодняшний день их прогресс будет развиваться гораздо быстрее.

В КХЛ должны играть сильнейшие. Для развития молодёжи нужна отдельная лига

Итак, если смотреть только на цифры, то в клубах КХЛ с привлечением молодёжи всё здорово. 64 полевых хоккеиста выходили на лёд в матчах регулярки в 17 из 19 российских клубов (тренд не поддержали только «Авангард» и «Амур»). Для сравнения, это ровно в четыре раза больше, чем количество молодёжи в клубах НХЛ, где в сезоне-2019/2020 заиграно лишь 16 хоккеистов категории U20.

Но эти цифры не должны никого обманывать. Вы прекрасно видите, сколько молодых ребят из этих 64-х получают достойное количество матчей в главной команде, и у кого из них есть серьёзное игровое время. Именно об этом и говорил Ларионов, судивший о молодёжи в КХЛ не по количеству, а по качеству. При этом Профессор, очевидно, упрекал клубы лиги в том, что они зажимают молодых игроков на скамейке, не дают им играть и ошибаться. Но разве серьёзные команды КХЛ могут себе позволить так рисковать?

Глупо требовать от клубов нашей лиги большего доверия к молодёжи. Ошибки неопытных хоккеистов могут напрямую повлиять на результат матчей, результаты матчей влияют на положение команды в турнирной таблице и итог всего сезона. За это спрашивают с тренера, и он вряд ли сможет оправдаться перед руководством и болельщиками тем, что наиграл и внедрил в состав нескольких молодых ребят, которые, к тому же, через пару лет могут покинуть родное гнездо. Нет, это так не работает.

Проблема, обрисованная Ларионовым, существует, но решать её нужно другими методами. Не искусственно насаждать клубы КХЛ молодёжью, а работать над созданием качественной промежуточной ступени между молодёжным и взрослым хоккеем. Такой ступенью может быть ВХЛ, но тогда требуется серьёзная реорганизация Высшей лиги. Там должны выступать не самостоятельные клубы со своими руководителями, целями, задачами и аудиторией, требующей побед, а полноценные фарм-клубы команд КХЛ. Задачей всех клубов такой лиги должна стать не борьба за высокие места в плей-офф или Кубок Петрова, а исключительно подготовка кадров для главной команды. Именно там должны пробовать на вкус взрослый хоккей лучшие игроки команд МХЛ, чтобы затем попадать в КХЛ не в качестве 13-го форварда или 7-8-го защитника, а в роли полноценного хоккеиста основного состава. Фарм-клуб и команда КХЛ должны быть полностью идентичны в своих целях и задачах, иметь общее высшее руководство, работать в рамках одной системы.

Не берусь утверждать, что под такие намерения стоит реорганизовать нынешнюю ВХЛ, убивать самобытные команды, которые сейчас выступают на этом уровне. Возможно, следует принять смелое решение и создать новую лигу фарм-клубов, по примеру АХЛ. Это будет огромным скачком развития нашего клубного хоккея.

Кстати, в современной ВХЛ уже есть полностью аффилированные команды. «СКА-Нева», «Барс», «Звезда». И не случайно, именно в СКА, «Ак Барсе», ЦСКА уже сейчас постоянно играют молодые хоккеисты. Этим же вопросом сейчас озаботились и в «Авангарде», где недовольны сотрудничеством с «Ижсталью» и планируют создание полноценного фарм-клуба в Электростали.

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ВХЛ сейчас представляет собой натуральную солянку, где собраны команды с самыми разными задачами. Необходимо либо всех насильно привести к одному знаменателю, либо всё-таки создать отдельный чемпионат фарм-клубов. Наверняка не у всех команд КХЛ будут возможности для этого, но к этой цели нужно стремиться. Если её реализовать, то через несколько лет мы получим не 50 молодых игроков, сидящих на скамейке, а, к примеру, 20 юных ребят, реально играющих в КХЛ. Так это и происходит в Америке, где в НХЛ в таком возрасте выступают только уже готовые кадры, а остальные поддерживают игровую форму и добиваются прогресса в АХЛ.

Необходимо понимать, что между МХЛ и КХЛ – огромная пропасть в уровне, и для нормального функционирования вертикали клубов нужна переходная лига. ВХЛ в современном формате для этого категорически не подходит, поэтому много талантливой молодёжи либо теряются после молодёжки, либо уезжают за океан, либо бессмысленно сидят на скамейках команд КХЛ. Создание полноценной лиги фарм-клубов сможет решить те вопросы, которые так резко обозначил Ларионов, да ещё и сократит отток кадров за океан. И эта та задача, над которой нужно в первую очередь подумать людям, которые сейчас принимают решения в КХЛ.