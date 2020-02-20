Панарин не забыл, как от него отказался «Чикаго»! Забил в «девятку» броском с колена!

В НХЛ не за горами дедлайн, и «Рейнджерс» — одна из тех команд, которые могут быть особенно активны в этот период. Что особенно любопытно, слухи гуляют вокруг российских хоккеистов «синерубашечников» — голкипера Александра Георгиева и нападающего Павла Бучневича. Первый стал жертвой отличной игры Игоря Шестёркина, на прогресс которого в первом же сезоне особо никто рассчитывал. Бучневич же показывает ту игру, которую от него ждут, только эпизодами, и в «Рейнджерс» иногда раздумывают о будущем Павла.

Кравчук: в этом сезоне в «Рейнджерс» Бучневич заскучал. Возможно, обмен пойдёт ему в плюс

На очередной матч регулярки НХЛ, который «Рейнджерс» проводили в Чикаго, Георгиев в заявку не попал, а вот Бучневич занял привычное место в тройке с Микой Зибанеджадом и Крисом Крайдером, и в этот раз у тренера не было оснований быть недовольным его игрой. В начале третьего периода Павел потрясающе открылся под передачу Крайдера и с пятачка переиграл Робина Ленера.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Гол Бучневича положил начало настоящему голевому прорыву, который вряд ли можно было ожидать после двух первых периодов. На быструю шайбу от Филипа Хитила «Чикаго» ответил голом Доминика Кубалика, и это всё, чем порадовали команды своих болельщиков в первые 40 минут игры. Но потом началось настоящее шоу.

Сразу же после шайбы Бучневича большинство реализовал Райан Строум, мастерски сработавший на дальнем пятачке «Чикаго». Ещё через пару минут забивал уже Доминик Кубалик – чешский претендент на «Колдер Трофи» сделал дубль в ворота Игоря Шестёркина. По дороге на свидание с российским вратарём Кубалик оставил не у дел сразу двух защитников «Рейнджерс», а затем изящно переиграл голкипера. Классный гол.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Впрочем, эта шайба не сумела вдохновить «Чикаго», потому что через 3,5 минуты после шедевра Кубалика «Рейнджерс» вели уже с перевесом в три шайбы. Сначала Ленера пробил Крис Крайдер, а затем отличилась и главная звезда гостей. Шайба сама пришла в этом эпизоде к Артемию Панарину, а тот не стал тратить время на обработку, слегка довернул корпус и мощно «выстрелил» с колена прямо в девятку! Точнее, как отметили в «твиттере» «Рейнджерс», не в девятку, а «на верхнюю полку, где мама прячет хлеб».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Есть 30-я шайба в сезоне для Хлебушка! Кстати, Панарин не только повторил очередное достижение игроков «Рейнджерс» из прошлого, но и приблизился к повторению своего личного снайперского рекорда в НХЛ, установленного в сезоне-2016/2017. Тогда Артемий наколотил 31 гол за «Чикаго». Возвращение в этот город добавило Панарину нужных эмоций. После игры он признался, что в своё время готов был выступать за «Блэкхоукс» всю карьеру, и тот обмен в «Коламбус» его смущает до сих пор.

Так что этот гол был для Панарина особенным, но, самое главное, он дал «Рейнджерс» комфортный разрыв в счёте. Правда, уже через несколько минут его сократил Дрейк Каджула – канадцу позволили расстреливать Шестёркина с пятачка – но на большее хозяев уже не хватило. Последний гол в матче вскоре оформил Мика Зибанеджад, и в этом моменте мы отмечаем великолепную работу Бучневича: мастерски укрыл шайбу корпусом и с разворота выложил передачу на крюк шведскому партнёру.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» победили 6:3, но к зоне плей-офф эта победа приблизила их не сильно. Зато для русских игроков «синерубашечников» этот матч оказался счастливым. Бучневич показал отличную игру, набрал 2 (1+1) очка и наверняка заставил поутихнуть разговоры о своём обмене. Шестёркин хоть и пропустил три шайбы, но снова победил – в пятый раз подряд и в седьмом случае из восьми в сезоне. Уникальная статистика для Игоря, учитывая, что «Рейнджерс» не могут похвастать стабильными положительными результатами.

Панарин же выбил голевую тридцатку и продолжает уверенно лидировать во всех главных статистических номинациях «Рейнджерс». У русских дела в Нью-Йорке идут хорошо, и будет здорово, если Хлебушек и Ко всё-таки затащат парней с Бродвея с плей-офф. Но пока говорить об этом не приходится.