Что показали иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

В некоторых клубах легионеры стали лидерами, а где-то не смогли ничего показать.

Регулярный чемпионат подходит к своему завершению. Известны практически все участники плей-офф, самое время начинать подводить итоги регулярки. Рассказываем о выступлении легионерских бригадах клубов западной конференции и оцениваем их по 10-бальной шкале. В скобках указана их оценка перед стартом сезона.

«Амур» будет биться, «Барысу» и «Авангарду» не стоит химичить». Чего ждать в КХЛ Расклады на финише регулярного чемпионата и возможные пары первого раунда плей-офф – в комментариях экспертов.

«Динамо» Рига – 4.5 (6.5)

Легионеры: в. Салак, з. Алишаускас, з. Берглунд, з. Дялога, з. Майоне, з. Маршалл, н. Эштон, н. Гиллис

Покинули клуб по ходу сезона: н. Берглунд, н. Улльстрем.

Рижский клуб делает ставку на легионеров, но те не справились со своими обязанностями. Летом в команде не удалось сохранить Виделля и Майоне. Линус благополучно выступает в Нур-Султане, а Майоне уже успел сменить три клуба в этом сезоне, вернувшись в Ригу.

Неплохо в начале сезона смотрелись Берглунд и Улльстрем, но их решили расторгнуть. Оба без проблем нашли новое место работы и чувствуют себя неплохо. Первый прекрасно чувствует себя в «Нефтехимике», а второй набирает в среднем одно результативное очко в швейцарском чемпионате.

Фото: hcdinamo.by

«Северсталь» – б/о

Легионеры: з. Кулда, з. Кинрейд, н. Чипчура, н. Лишка

Покинули клуб по ходу сезона: з. Шулак

Легионерская бригада у «Северстали» собралась очень поздно, поэтому летом череповецкий клуб остался без оценки. Чипчура и Кинрейд присоединились к команде в середине ноября, а Кулда появился в Череповце в конце декабря. Чех Либор Шулак не показал себя в «Северстали», его контракт расторгли 5 ноября.

Результат в Череповце делают не иностранцы, но легионеры ничего особенного не показали. Выделить можно разве что Кулду, который определенно добавил в надежности, и молодого словака Лишку, одного из лучших снайперов команды.

«Динамо» Минск – 5.5 (6.5)

Легионеры: в. Тэйлор, з. Граньяни, з. Морроу, з. Эллиотт, н. Паре, н. Принс, н. Спунер,

Покинули клуб по ходу сезона: в. Энрот, н. Пулккинен, н. Шор

Минчане не подавали больших надежд летом, имея в составе игроков, которые не потянут уровень КХЛ. Но в столице Беларуси всегда неплохо выбирали легионеров, и, казалось бы, в этом году собрали неплохих иностранцев. Но дистанция показала, что это всего лишь иллюзия.

Отметить можно разве что Пулккинена, Спунера и Шора. Первый перед дедлайном перешел в московское «Динамо», второго минчане подписали по ходу сезона, а вот с третьим расстались при довольно странных обстоятельствах. Возможно, это связано с финансовой ограниченностью минчан.

Минское «Динамо» может покинуть КХЛ. У клуба проблемы с финансированием Такие риски были и раньше, но сейчас ситуация по-настоящему серьёзная.

«Сочи» — 6.0 (6.5)

Легионеры: з. Эллис, з. Рундблад, з. Бертильссон, н. Росен, н. Коллинз, н. Стрёмвалль

На юге России собралось несколько легионеров, которые были загадкой для всех: раньше они не выступали в КХЛ. Эллис и Бертильссон не показали ничего особенного, а вот Стрёмвалль определенно заслужил внимания. Не зря им заинтересовались даже в НХЛ.

Росен и Коллинз входят в топ-6 команды, но не приносят столько пользы, как финн. Их контракты истекают через 2 месяца. Пока не ясно, останутся ли они в «Сочи».

8 игроков КХЛ, за которыми будут охотиться топ-клубы. От Мёрфи до Стрёмвалля Удержать своих лидеров получится далеко не у всех.

«Витязь» — 7.0 (7.0)

Легионеры: з. Лаюнен, з. Ержабек, н. Хауден, н. Няттинен, н. Йормакка

Покинули клуб по ходу сезона: н. Аалтонен

«Витязь» стал настоящей сенсацией первой части этого чемпионата. Подольчане очень долго и уверенно шли в верхней части турнирной таблицы. Даже гранды в лице СКА и ЦСКА не были им помехой. Но потом питерский клуб начал разбирать «Витязь» по частям, и подольчане чуть не остались без плей-офф.

Результат в Подольске делают Сёмин и Макеев, но не без помощи легионеров. До перехода в СКА неплохо смотрелся финн Аалтонен, уверенно играют в атаке и защитники Ержабек и Лаюнен. Остальные легионеры погоды не портят, но вряд ли этого хватит, чтобы пройти во второй раунд плей-офф.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

СКА – 7.0 (8.0)

Легионеры: в. Хелльберг, з. Бенгстон, н. Лехтеря, н. Коскиранта, н. Кемппайнен, н. Аалтонен

Покинули клуб по ходу сезона: Рундблад

Зачем в базовом клубе сборной легионеры, которые не попадают в состав – загадка. В СКА можно выделить разве что Хелльберга и Лехтеря, остальные легионеры далеко не лучше российских игроков питерского клуба.

Отдельная история – Аалтонен. До перехода в СКА финн был одним из лидеров в «Витязе» (24 (9+15) очка в 34 матчах), но в Питере форвард потух – всего 3 (1+2) очка в 8 матча.

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«Торпедо» — 7.5 (6.5)

Легионеры: в. Линдбек, з. Геноуэй, н. Шрёдер, н. Ратти, н. Щехура, н. Шор

Покинули клуб по ходу сезона: н. Хауден

Шредер тащит в атаке, ему помогает Геноуэй, а последний рубеж под замком у Линдбеком – легионеры определенно играют ключевые роли в Нижнем Новгороде. Ратти и Шор неплохо вписались в «Торпедо», что не скажешь о Щехуре и Хаудене – их использовали больше в 3-4 звеньях.

На старте сезона грешил и Линдбек, но швед преодолел проблемы. В прошлом году «Торпедо» не на шутку зарубилось с «Барысом» в плей-офф. Будет интересно посмотреть, что в этом сезоне нижегородцы покажут в играх на выбывание.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Локомотив» — 7.5 (9.0)

Легионеры: з. Накладал, з. Кронвалль, н. Да Коста, н. Ландер, н. Пяярви

Покинули клуб по ходу сезона: н. Ратти

Легионерская бригада «Локомотива» летом выглядела очень грозной, по крайней мере на бумаге. Но неудачный старт ярославцев не мог не сказаться на игре иностранцев. Хотя и сами легионеры отчасти виноваты в том провале.

И если иностранцы в атаке справляются со своими обязанностями, то вот пара Накладал — Кронвалль, которую узнают во всей лиге, не оправдала ожиданий. Всё-таки возраст даёт знать о себе. Контракты с этими игроками истекают в этом году, и «Локомотиву» стоит серьезно задуматься, стоит ли продлевать соглашения с Кронваллем и Накладалом.

«Спартак» — 7.5 (7.5)

Легионеры: в. Гудачек, з. Виклунд, з. Херсли, н. Даугавиньш, н. Карсумс, н. Ганзл

Знарку удалось собрать неплохую легионерскую банду у себя в команде. Они гармонично вписываются в схемы тренера, не выпадая из системы игры, что очень важно в такой игре, как хоккей. Отдельного упоминания заслуживает страж ворот Гудачек, который отлично справляется со своей работой. Может, в Москве ожидали большего от Херсли, но назвать его выступление провальным нельзя.

Фото: Ильдар Тухбатов, photo.khl.ru

«Йокерит», — 8.5 (8.0)

Легионеры: в. Калниньш, з. Грант, з. Скленичка, з. Лауридсен, з. Лёв, н. Регин, н. Йенсен, н. Мозес, н. Норман, н. О’Нилл

«Йокерит» — очень ровная команда. Здесь нет лидеров уровня Шипачёва или Яшкина, но и нет откровенно слабых игроков. Крепкая и сбалансированная команда – вот главная фишка клуба из Хельсинки. И легионеры здесь играют далеко не последнюю роль. По отдельности эти игроки уступают многим иностранцам в нашей лиге, но вместе они образуют очень боеспособную бригаду, которая держит команду в топе всего чемпионата.

Латыш Калниньш должен был подстраховывать опытного Ниеми, но у Антти игра не пошла с самого начала. Калниньш воспользовался шансом и стал первым номером в финской команде. В атаке всё так же рулят О’Нилл и Регин. Финны всегда неплохо выступают в регулярках, но вот в плей-офф они ничего не показывают. Что же нас ждёт в этом году?

ЦСКА – 8.5 (8.5)

Легионеры: в. Юханссон, з. Робинсон, з. Дальбек, н. Вей, н. Секач, н. Кемпе

В армейском клубе из Москвы собраны одни из лучших легионеров лиги. И, что немаловажно, они более заметны, чем в СКА. Эти иностранцы неплохо вписываются в систему Никитина. Тот же Юханссон проводит в среднем за регулярный сезон 23 матча, и играет он в них уверенно, а канадец Вей является вторым бомбардиром команды.

«Динамо» Москва – 9.5 (7.5)

Легионеры: з. Чайковски, з. Хиетанен, н. Яшкин, н. Петтерссон, н. Индрашис, н. Пулккинен

Легионеры из московского «Динамо» определенно лучшие не только на Западе, но и во всей лиге. Именно эти ребята вместе с Шипачёвым являются лидерами команды. Разве что Индрашис из-за постоянных травм не может выступать стабильно.

Чайковски и Хиетанен набрали на двоих 67 результативных очков. И это игроки линии обороны! У Петтерссона 39 очков в 46 матчах, Пулккинена – 10 в 14. Ну а про Яшкина лишний раз напоминать не стоит – он просто один из лучших игроков лиги.