«Как это случилось, ума не приложу». Легендарному голу белоруса Копатя исполнилось 18 лет

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити состоялся 18 лет назад, но я уверен, что те, кто застал эти соревнования, до сих пор удерживают в памяти моменты с тех Игр. Маркеров, за которые можно было зацепиться при просмотре турнира было предостаточно. Прежде всего, это касается имён хоккеистов, выходивших на лёд. Канада с Марио Лемье, Стивом Айзерманом и другими звёздами, Америка с Бреттом Халлом и Крисом Челиосом, возглавляемая творцом легендарного «Чуда на льду-1980» Хербом Бруксом; Россия с Хабибулиным, Каспарайтисом, Ларионовым, Фёдоровым, Яшиным, братьями Буре и молодыми Дацюком и Ковальчуком. Спустя столько времени дух захватывает от фамилий, которых можно было увидеть на льду Солт-Лейка.

Чем вам запомнилась та Олимпиада? Золотом Канады, добытым после 50-летнего перерыва? Голом-фантомом Сергея Самсонова в полуфинале с американцами? Феноменальной игрой Николая Хабибулина в четвертьфинале с чехами? Вполне возможно, что эти события действительно крепко врезались в память, но всё-таки, если вы поспрашиваете людей: «Что для них хоккей на ОИ-2002?», большинство ответят: «Гол Копатя в ворота Сало».

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У Беларуси не было никаких шансов на победу

Ровно 18 лет назад, 28 февраля 2002 года, сборные Швеции и Беларуси вышли на лёд арены в Вест-Вэлли-Сити. 7240 человек собрались посмотреть на то, как «тре крунур» играючи разделаются с подопечными Владимира Крикунова и хорошо разомнутся перед полуфиналом. Верил ли кто-нибудь тогда в сборную Беларуси? Может быть и были самые отъявленные оптимисты, но на бумаге у белорусов не было никаких шансов.

Шведы тогда ведь катком прошлись по групповому этапу – 18 лет назад это ещё не было традицией для «тре крунур». В первом же матче они не оставили шансов Канаде, забив пять голов за полчаса игрового времени, а Матс Сундин сделал дубль. Голкипер «Эдмонтона» Томми Сало провёл превосходную встречу, отразив 33 броска. Следом Сало сокрушил мощных чехов, взяв 36 «выстрелов» (его партнёры забили лишь дважды, но этого хватило для победы), а на игре с немцами Томми предоставили отдых. С Германий шведы легко разобрались и без основного вратаря, выиграв 7:1. Чего-то подобного от них ожидали и в четвертьфинале с белорусами.

Команда у Владимира Крикунова подобралась крепкая, вероятно, самая громкая по именам в истории белорусского хоккея. Андрей Мезин, Руслан Салей, Александр Андриевский, Андрей Скабелка, Эдуард Занковец, Алексей Калюжный, Владимир Цыплаков. Современной сборной Беларуси такой уровень и не снится. Но, как и сейчас, это были всего лишь белорусы, и их мало кто воспринимал всерьёз. На ОИ-2002 подопечные Крикунова пробивались через сито отборов и квалификаций, и там они не были на голову сильнее оппонентов. С трудом обыгрывали Украину, уступали слабенькой тогда Швейцарии. В групповой этап вышли, но проиграли там без вариантов все три встречи (России, Финляндии и США) с общим счётом 6:22. В плей-офф, согласно правилам, выходили все сборные-участницы, и шведы радостно потирали руки, предвкушая встречу с самой слабой командой турнира и лёгкий проход в полуфинал.

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«Как это случилось, ума не приложу»

В хоккее иногда случаются встречи, которые моментально становятся эпохальными, великими, историческими. В таких играх мы видим ярчайшие примеры хоккейного героизма, мастерства, проявления характера, силы воли. Игра Швеция – Беларусь стала квинтэссенцией противоположных качеств. Она на много лет вперёд стала олицетворением недонастроя и расслабленности, а ещё величайшего спортивного везения. Кроме того, результат того матча до сих пор воодушевляет все маленькие команды, дошедшие до плей-офф крупного международного турнира. После 20 февраля 2002 года они твёрдо знают, что в одной отдельно взятой встрече в хоккее возможно всё.

Шведы, разумеется, выиграли тот матч в головах ещё до выхода на лёд, а после быстрой шайбы от Никласа Лидстрёма на 4-й минуте игры совсем расслабились. Однако уже в первом периоде что-то пошло не так: на 8-й минуте Олег Романов сравнивает счёт в меньшинстве, а на 10-й Дмитрий Дудик выводит Беларусь вперёд. Шведы «горят» 1:2, что происходит?

«Тре крунур» так и не смогли найти ответ на этот вопрос, да и для белорусов это был явно счастливый день. Шведы, конечно, серьёзно перебрасывали соперника, но никак не могли не то чтобы выжать толк из своего преимущества, а хотя бы снова выйти вперёд. Микаэль Нюландер сделал 2:2 в середине второго периода, но в начале третьего Андрей Ковалёв опять подвёл Беларусь ближе к полуфиналу Олимпиады. Через пять минут Матс Сундин вновь сравнял результат – казалось, что уж сейчас шведы своего не упустят. Но затем наступила 58-я минута, бросок Владимира Копатя из средней зоны и самое нелепая в карьере попытка Томми Сало отразить шайбу.

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Чтобы понимать драматизм и эпичность момента, надо знать, что белорусы в принципе не собирались атаковать в третьем периоде. Вся игра шла в зоне Андрея Мезина, а полевые игроки Беларуси за весь игровой отрезок нанесли четыре броска в створ ворот Сало, включая дерзкую попытку Копатя. Сало умудрился пропустить ровно половину из этих «выстрелов», и это одна из величайших личных трагедий в истории спорта. «Я не мог сыграть по-другому. Шайба шла коварно, она попала мне куда-то в область шеи, и я взмахнул ловушкой, надеясь, что мне удастся её поймать. Я думал, что шайба вылетит в поле, но она упала у меня за спиной и заползла в ворота. Как это случилось, ума не приложу. Всё вышло как-то бесславно. А ведь до матча с белорусами это был лучший турнир в моей жизни, всё шло отлично», — вспоминал тот эпизод несчастный Сало.

После такого обескураживающего гола шведы уже не смогли отыграться. Финальная сирены зафиксировала одну из самых громких сенсаций в истории спорта и уж точно самое яркое достижение белорусского хоккея. Сборная Беларуси в полуфинале ОИ! 18 лет назад поверить в это было так же сложно, как и сейчас.

«Если я скажу, что этим броском хотел забить гол, то мне никто не поверит. Просто бросал по воротам, и не надеялся ни на что сверхъестественное», — говорил после полуфинала герой Копать. Позднее Владимир признал, что частенько пересматривает этот момент, ставший, безусловно, самым ярким в его карьере.

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Что было дальше

После победы над шведами сборная Беларуси могла вообще не выходить на полуфинал – в своей стране хоккеисты уже стали героями. Но соблюсти формальности всё же было необходимо, поэтому через день подопечные Крикунова вышли на матч с канадцами и безропотно проиграли 1:7. Спустя ещё сутки белорусы сыграли поединок за бронзу с Россией и вновь были разгромлены 2:7. Но эти результаты уже никого особо не интересовали.

В Швеции единогласно признали такой итог Олимпиады позором, а Томми Сало пришлось выдержать тонну критики на родине. У шведского телекомментатора Лассе Гранквиста во время репортажа случился нервный припадок. Он обругал всю сборную Швеции, а в особенности бедного Сало, не стесняясь в выражениях. Он признался, что ему стыдно быть шведским телекомментатором. Вот такие страсти, а что уж говорить про обычных болельщиков?

Конечно, в Швеции были убиты этим поражением, но время и победы на других турнирах залатали эту рану. Через четыре года после Солт-Лейк-Сити «тре крунур» стали олимпийскими чемпионами, закрыв то досадное недоразумение.

А как сложились судьбы героев того эпизода? Владимиру Копатю на момент ОИ-2002 было уже 30 лет, и его карьера двигалась к завершению. После Олимпиады он доиграл сезон в «Нефтехимике», в межсезонье перешёл в «Крылья Советов», но провёл за московский клуб лишь восемь матчей, после чего осел в чемпионате Беларуси. Там Копать поиграл ещё 8 лет за «Керамин», «Юность» и «Гомель», в 2010 году завершил карьеру, а в 2011-м начал тренерскую деятельность. В последнее время Копать является бессменным помощником Андрея Скабелки, своего партнёра по той сборной Беларуси.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Лучшие годы карьеры Томми Сало к моменту полуфинала ОИ-2002 были уже позади. Он уже был олимпийским чемпионом и чемпионом мира, а в НХЛ провёл несколько неплохих сезонов за «Айлендерс» и «Ойлерз». После грандиозного провала в Солт-Лейк-Сити, Сало провёл в НХЛ всего полтора сезона, затем вернулся на три года в Швецию и завершил карьеру во «Фрелунде» в 2007 году в возрасте 36 лет. Кто-то скажет, что Томми сломался психологически после ОИ-2002, и, возможно, будет отчасти прав. Но нужно понимать, что Сало был большим вратарём только на уровне сборной Швеции, в НХЛ же по-настоящему он закрепиться так и не сумел, и роковая ошибка здесь не при чём. Повесив коньки на гвоздь, Сало остался в хоккее. Он начал с должности главного тренера в команде из нижнего дивизиона, затем несколько лет работал генеральным менеджером в «Лександе», который при нём поднялся из Allsvenskan в SHL. Правда, в середине прошлого сезона Сало был уволен со своей должности, а сейчас Томми трудится главным тренером в клубе «Хедемора», выступающем во втором шведском дивизионе.