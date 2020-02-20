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«Спартак» взял реванш у «Ак Барса». Расклады в КХЛ в сезоне-2019/2020, 20.02.2020

«Спартак» взял реванш у «Ак Барса»
Павел Панышев
«Ак Барс» бежит от Кубка Континента! Что изменилось в КХЛ перед плей-офф
Реванш «Спартака», важнейшая победа ХК «Сочи» и осечка «Амура» в матче с аутсайдером.
Хоккей / КХЛ 0

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020, по итогам которого «Амур» обогнал «Нефтехимик», «Спартак» взял реванш у «Ак Барса», а в Екатеринбурге прошла генеральная репетиция первого раунда плей-офф.

«Амур» будет биться, «Барысу» и «Авангарду» не стоит химичить». Чего ждать в КХЛ
Расклады на финише регулярного чемпионата и возможные пары первого раунда плей-офф – в комментариях экспертов.

«Амур» потерял важный балл

Хоккейный день начался с матча в Хабаровске, в котором встречались «Амур» и давно ни на что не претендующее рижское «Динамо». К чести гостей отметим, что они не отбывали номер на льду, а вышли играть на победу. Да, о плей-офф команда Гиртса Анкипанса не может даже мечтать, но это не повод опускать руки.

В основное время хабаровчане и рижане обменялись голами: на результативную атаку разыгравшегося Владислава Ушенина соперник ответил заброшенной шайбой Мамчинса. Во втором и третьем периодах зрители голов не увидели, зато отлично себя проявили Аликин и Салак. Дело дошло до буллитов, где сильнее оказалась Рига. В итоге «Амур» на одно очко обошёл «Нефтехимик» в таблице Востока, но важный балл дальневосточники всё же потеряли. Причём, в игре с аутсайдером чемпионата. Посмотрим, как нижнекамцы завтра сыграют в Магнитогорске. В случае любой победы они обойдут «Амур».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Б
Динамо Р
Рига
1:0 Ушенин Владислав (Витасек, Ушенин Вячеслав) – 05:52' (5x5)   1:1 Мамчицс (Джериньш) – 11:45' (5x5)   1:2 Редлихс М. – 65:00' (ПБ)

Генеральная репетиция плей-офф

В Екатеринбурге встречались «Автомобилист» и «Сибирь». Именно эти команды почти наверняка сыграют друг с другом в первом раунде Кубка Гагарина. Но есть другая интрига: кто займёт место выше и обеспечит себе преимущество домашней площадки?

«Сибирь» в нынешнем сезоне трижды выигрывала у «Автомобилиста», но добиться победы в четвёртый раз не смогла. Моментов у ворот Галкина было достаточно, однако забили гости всего единожды усилиями Романцева. У «Автомобилиста» отличились Доус и Кучерявенко, а третья шайба от Холланда влетела уже в пустые ворота.

Таким образом, екатеринбуржцы оторвались от сибиряков на четыре очка, но у коллектива Николая Заварухина есть матч в запасе. Так что вариант, при котором «Сибирь» будет четвёртой, а «Автомобилист» пятым, по-прежнему существует. К слову, календарь у Екатеринбурга тяжёлый – предстоит сыграть гостевые матчи с «Авангардом» и «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Доус (Березин, Холланд) – 30:24' (5x5)   2:0 Кучерявенко (Белоусов) – 31:37' (5x5)   2:1 Романцев (Чесалин) – 34:39' (5x4)   3:1 Холланд – 59:07' (en)

«Спартак» и «Ак Барс» выдали матч-концерт

Роскошный хоккей подарили зрителям «Спартак» и «Ак Барс». Обе команды давно обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому никакого повышенного груза ответственности над хоккеистами не висело. Спартаковцам, конечно, хотелось взять реванш за недавнее поражение в столице Татарстана, поэтому красно-белые понеслись в атаку с первых минут.

Казань играла без нескольких лидеров, включая капитана Даниса Зарипова. Вместо него нашивку «С» примерил защитник Альберт Яруллин. До конца второго периода ситуация не менялась: гости забивали, хозяева отыгрывались. Именно при счёте 3:3 команды отправились в раздевалки.

Третий период «Спартак» выиграл вчистую. После голов Даугавиньша и Карсумса тренерский штаб заменил Рейдеборна на Билялова, но и Тимур не сохранил свои ворота в неприкосновенности. Более того, он пропустил от оформившего дубль Галимова в тот момент, когда казанцы играли в большинстве. Олег Знарок полностью переиграл Дмитрия Квартальнова тактически. Видимо, выигрывать свой четвёртый Кубок Континента главный тренер казанцев не хочет.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Галиев (Викстранд, Аверин) – 09:21' (5x5)   1:1 Хохлачёв (Виклунд, Фёдоров) – 20:35' (5x5)   1:2 Галузин (Тихонов, Лямкин) – 21:30' (5x5)   2:2 Фёдоров (Даугавиньш, Хохлачёв) – 24:24' (5x4)   2:3 Тихонов (Воронков, Галиев) – 34:12' (5x4)   3:3 Галимов (Херсли, Никонцев) – 38:24' (5x4)   4:3 Даугавиньш (Никонцев, Гончаров) – 43:57'   5:3 Карсумс (Галимов) – 44:35' (5x5)   6:3 Галимов (Гудачек, Гончаров) – 46:34' (4x5)

«Витязь» снова упустил шанс выйти в плей-офф

Для этого подмосковному клубу нужно было любым способом переиграть в гостях ХК «Сочи». «Леопарды» при определённых обстоятельствах могли лишиться даже теоретических шансов на попадание в восьмёрку сильнейших на Западе, поэтому проигрывать команде Александра Андриевского было нельзя. В результате гол лучшего форварда сочинцев Стрёмвалля в овертайме помог хоккеистам с юга России победить и выдохнуть с облегчением. Ни «Витязь», ни «Торпедо», ни «Сочи» по-прежнему не гарантировали себе попадания в плей-офф. Всё самое интересное впереди!

КХЛ - регулярный чемпионат
20 февраля 2020, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
ОТ
Витязь
Московская область
1:0 Лещенко (Лугин) – 14:51' (5x5)   1:1 Сёмин (Макеев, Бывальцев) – 24:18' (5x4)   1:2 Ержабек (Макеев) – 43:54' (5x5)   2:2 Мосалёв (Точицкий, Шмелёв) – 44:48' (5x5)   3:2 Стрёмвалль – 61:41' (3x3)

«Торпедо» сохранило отрыв

СКА с аналогичным счётом переиграл дома «Торпедо». Автором решающей шайбы в овертайме стал нападающий хозяев Александр Барабанов. Благодаря этому успеху СКА стал победителем дивизиона Боброва, а «Йокерит» точно начнёт плей-офф 1 марта на своём льду. Нижегородцев же ждёт ключевая поездка в Адлер на матч с ХК «Сочи». Это будет игра не за два, а за четыре очка. Не стоит забывать, что, несмотря на отставание в четыре очка, у «леопардов» в запасе ещё три игры, в то время как у «Торпедо» лишь две.

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