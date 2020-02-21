Овечкин забил 699-й гол! Следующая шайба повысит его величие в НХЛ

«700 голов для Овечкина? Он забьёт много больше, чем 700», — такими словами поприветствовал Илья Ковальчук журналистов из столицы США, когда они обратились к нему на утренней раскатке с вопросом о животрепещущей теме. Ожидание юбилейной шайбы Александра Овечкина явно затянулось и надоело всем — об этом говорил и сам капитан «Вашингтона», и его одноклубники.

Овечкин врезался в Шмидта, тот улетел со льда через борт! Видео силового приёма Но отметка в 700 голов снова осталась непокорённой.

Пять матчей подряд без голов и очков свидетельствовали о том, что Великая Восьмёрка действительно несколько перегорел, поддавшись общему ажиотажу, но тот же Овечкин приучил болельщиков к тому, что после небольшого спада у него всегда бывает голевой взрыв. «Мы точно знаем, что должны делать. Мы проиграли четыре матча из предыдущих пяти? Это просто небольшой спад, через который проходят все команды. Лучше он наступит сейчас, чем в плей-офф», — заявил Овечкин перед игрой.



Дополнительным поводом для оптимизма стало возвращение после травмы Евгения Кузнецова, который пропустил три матча.

На восьмой минуте первого периода восьмой номер «Кэпиталз» прервал свою затянувшуюся безголевую засуху. Гол получился простым, но вполне эффектным и очень важным с психологической точки зрения: Никлас Бекстрём выиграл вбрасывание, а Овечкин зарядил кистевым, использовав скопление игроков в качестве заслона вратарю. У Кэри Прайса шансов не было, а вот российский снайпер «столичных» после этого обрёл новые силы и уверенность.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Увы, но развить успех хозяевам не удалось, хотя моментов для этого было достаточно. Ветеран «Канадиенс» Ши Уэбер не дал «Вашингтону» уйти лидерами в счёте на первый перерыв, а во второй двадцатиминутке история повторилась: Ларс Эллер снова вывел «столичных» вперёд, но шайба Галлахера вернула равновесие, а едва начался третий отрезок, как Бен Шьяро вывел «Монреаль» вперёд.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Вашингтон» бросился отыгрываться. Овечкина выпускали на лёд в двух звеньях — в своём привычном первом звене и в четвёртом, где он получил дополнительное игровое время, но оформить искомый голевой дубль всё же не удалось. Хозяева спаслись от поражения в основное время за 20 секунд до сирены, когда Том Уилсон удачно доработал на пятачке, но в овертайме всё решила очередная ошибка в обороне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Защита команды просто ужасна, хотя здесь ничего нового нет. «Вашингтон» проиграл 5 из 6 последних домашних матчей. Команда потеряла хоть какое-то подобие структуры своей игры матчей 15 назад», — с такой критикой обрушился на «столичных» обозреватель блога Russian Machine Never Breaks Крис Серулло.



«Мы не паникуем, но давление чувствуется. Все переживают взлёты и падения по ходу сезона. Чем быстрее мы сможем выбраться из этого, тем лучше будет для нас», — признал после матча Бекстрём. «Не секрет, что сейчас мы играем не слишком здорово. Сегодня мы не наиграли на два очка вне зависимости от того, кто был нашим соперником», — отметил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

Илья Ковальчук закончил матч с показателем полезности «+1», но за почти 17 игровых минут не сумел набрать очков, нанеся 3 броска в створ. Овечкин отыграл более 22 минут, выстрелил 6 раз и оформил 3 силовых приёма, но вряд ли он сможет записать эту встречу себе в актив.



Следующий шанс попасть в «клуб 700» у него будет в ночь с субботы на воскресенье, когда «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», а про запас останется последний матч перед дедлайном против «Питтсбурга».