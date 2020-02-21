Анна Бокий заняла сердце Радулова. У звёздного хоккеиста новая подруга

Александр Радулов – завидный жених, но после развода с гимнасткой Дарьей Дмитриевой стал тщательно скрывать личную жизнь. Но теперь сердце хоккеиста снова занято – его покорила 27-летняя Анна Бокий.

Анна – москвичка, выпускница МГИМО. Её отец Глеб Бокий был бизнесменом, которого убили в 1994 году. Дочь после окончания университета тоже подалась в бизнес – сначала с подругой открыла сервис по аренде брендовых сумок, туфель и платьев, но дело не пошло. Теперь она владеет магазином одежды собственного производства в Москве.

Александр и Анна познакомились несколько месяцев назад в соцсетях, и вскоре девушка приехала к возлюбленному в Даллас. Она посещает все матчи «Старз» и горячо поддерживает Радулова, а перед игрой «Зимней классики» хоккеист взял её покататься на арене под открытым небом.

Победный гол Радулова в «Зимней классике»! Впечатляющий камбэк при 85 тысячах зрителей А если бы Гурьянов реализовал буллит, то было бы ещё интереснее.

Пара практически неразлучна и отпуска тоже проводит вместе. На католическое Рождество Радулов и Бокий побывали на горнолыжном курорте в Аспене. «Мой самый любимый человек», — подписала Анна фото с Александром.

Недельную паузу в чемпионате НХЛ пара тоже провела с пользой – уехала погреться на Багамы, тогда Анна опубликовала первое фото, на котором показала лицо Радулова.

Александр души не чает в своём сыне Макаре, который частенько гостит у него в Америке. Бывшая жена Радулова одобрила выбор бывшего супруга и не переживает, отправляя Макара к папе. «О том, что Радулов живёт с Анной, узнала месяц назад. Если они поженятся, буду только рада. Самое главное, чтобы он был счастлив. Мне не нравится слово «мачеха», но я не против, если у сына станет на одну подружку больше. Сейчас Макар улетел к папе на два месяца. Зато практически всё лето проведёт со мной. У нас гиперактивный ребёнок, характер — огонь. Хитрый, с прекрасным чувством юмора. В авторитете у него только родители. Остальные — «рабы», — цитирует Дмитриеву издание «Стархит».

У Анны точёная фигура, роскошные волосы, белоснежная улыбка. Но за красивым фасадом тоже кроются проблемы. В погоне за красотой девушка изнуряла себя строгими диетами, после чего пришлось восстанавливать здоровье. Сейчас у неё всё хорошо, она следит за фигурой, занимается фитнесом и правильно питается. А возлюбленному готовит родные русские борщи.