Новый контракт в «Монреале» или обмен? Что пишут в Америке о судьбе Ковальчука

Если обмен, то не меньше чем 2-й раунд драфта, а это может быть слишком дорого. Если новый контракт, то Илья может получить до $ 5 млн.

Перед дедлайном переходов в НХЛ одна из самых обсуждаемых фигур – нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук. У него минимальный контракт на $ 700 тыс., который может позволить себе любой клуб, претендующий на Кубок Стэнли, и неплохая статистика после перехода в «Канадиенс». Сейчас руководство клуба находится на распутье – сохранить Ковальчука и подписать с ним новый контракт или пойти на обмен.

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Обмен

«Монреаль» ещё не потерял шансы на плей-офф, но отставание от восьмого места составляет восемь очков, при этом команда выиграла лишь один из последних шести матчей. Команда фактически находится в режиме распродажи. Уже обменян защитник Марко Сканделла, ходят разговоры о том, что команду могут покинуть Джефф Питри, Томаш Татар и другие. Среди них, естественно, и Илья Ковальчук.



Среди претендентов чаще всего называются «Бостон» и «Колорадо», также упоминаются «Айлендерс», «Коламбус» и «Сент-Луис». «Времена, когда Ковальчук был одним из лучших снайперов лиги, уже позади, но Илья по-прежнему может приносить пользу и набирать очки на уровне второго, а с натяжкой и первого звена. Даже если учитывать время, которое он провёл в «Лос-Анджелесе» (а он изначально не подходил этому клубу, как и клуб ему), то его продуктивность была на уровне 20 голов и 50 очков за 82 матча). В то же время в «Монреале» он стал играть намного лучше. Кажется, ему просто нужно было покинуть «Кингз» и найти более благоприятную обстановку. Я бы поставил на обмен в «Коламбус», но у них нет пиков во втором раунде, так что я выберу «Айлендерс». Они интересовались Ковальчуком, когда тот вернулся в НХЛ, а с Лу Ламорелло у Ильи сложились уважительные отношения со времён «Нью-Джерси», — пишет Адам Гретц из NBC Sports.

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Опосредованную роль в возможном обмене Ковальчука должен сыграть Крис Крайдер. В нападающем «Рейнджерс» сейчас заинтересованы многие клубы. Ковальчук при этом может являться запасным вариантом для тех, кто проиграет гонку за Крайдера.



Ещё одна сложность обмена в том, что генеральный менеджер «Монреаля» не собирается отдавать российского ветерана за мешок картошки и просит ни много ни мало, а выбор во втором раунде.



«Генменеджер «Монреаля» Марк Бержевен ведёт переговоры с агентом россиянина Джей Пи Бэрри. «Канадцы» рассматривают вопрос о сохранении Ковальчука у себя, но к форварду есть большой интерес на рынке. Могу сказать определённо: Бержевен установил конкретную цену за Ковальчука, и если он решит менять Илью, то не согласится на меньшее, чем на второй раунд драфта», — сказал инсайдер TSN Даррен Дрегер.



Обозреватель Ottawa Sun Брюс Гарриош предполагает, что второй раунд – слишком большая цена за Ковальчука, и если Бержевен не снизит требования, то с обменом ничего не выйдет. «Клубы будут звонить по Илье Ковальчку, но «Монреалю» надо снизить цену за него, потому что 29 других команд могли получить его бесплатно, когда «Лос-Анджелес» выкупил его контракт», — написал Гарриош в своей колонке.

Новый контракт в «Монреале»

Руководство «Монреаля» довольно своим приобретением и не прочь сохранить россиянина. Во-первых, он отлично вписался в команду, забил несколько важных голов, а в топ-звеньях способен играть на топ-уровне. Во-вторых, в клубе довольны, какой пример он подаёт молодым игрокам. В-третьих, «Канадиенс» рассчитывают, что летом к ним приедет молодой защитник ЦСКА Александр Романов, и Ковальчук мог бы взять его под своё крыло и помочь в адаптации.



Сам Ковальчук с момента появления в канадском клубе не устаёт рассказывать, что ему нравится команда, нравятся болельщики и он не хочет никуда переходить. «Посмотрим, останусь ли я здесь. Уверен, что мы будем обсуждать этот вопрос, и мой агент будет говорить с руководством клуба. Как я говорил, мне здесь всё нравится. У нас особенная команда, будет здорово здесь остаться», — говорил он в начале февраля.

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«Переговоры «Монреаля» с агентом Ковальчука будут строиться вокруг того, хочет ли Ковальчук остаться ещё на год и на какую зарплату. В конце концов, за $ 700 тыс. он уже точно не будет играть. Если обе стороны посчитают продление нецелесообразным, Бержевен наверняка обменяет его в дедлайн», — написал несколько дней назад обозреватель The Athletic Пьер Лебрюн. Переговоры начались и до сих пор продолжаются. Бержевен, видимо, сейчас взвешивает все предложения и думает, что будет выгоднее для его команды. Тем временем стали известны первые подробности переговоров. По новому контракту Ковальчук может рассчитывать минимум на $ 3,5 млн.



«Если Ковальчук подпишет новый контракт с «Монреалем», он может выглядеть следующим образом. На один год, зарплата около $ 3,5 млн, которая может увеличиться до $ 5 млн за счёт бонусов за игру. Контракт в стиле Ягра. Параметры сделки обсуждаются. Обмен до сих пор возможен, но переговоры по продлению контракта продолжаются», — написал Дрегер.