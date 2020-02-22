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Кого может приобрести «Вашингтон» перед дедлайном

«Вашингтон» перед дедлайном
Максим Замятин
«Вашингтон» перед дедлайном. Три варианта усиления для нового Кубка Стэнли
Ходили слухи про Илью Ковальчука, но это было несерьёзно.
Хоккей / НХЛ 0

«Столичные», как и все остальные команды, готовятся к Юрьеву дню — закрытию трансферного рынка в НХЛ, когда традиционно команды, которые претендуют на высокие цели, пытаются усилиться перед плей-офф. «Вашингтон» уже провернул одну сделку в нынешнем феврале, но не исключено, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан будет активным участником предстоящих торгов и сумеет удивить болельщиков. Давайте посмотрим, что может предпринять босс «Кэпиталз» и кто ему необходим для того, чтобы Овечкин и компания снова могли претендовать на Кубок Стэнли.

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Свободные деньги — $ 1,08 млн.

Пространства под потолком зарплат у «Вашингтона» практически нет. Это осложняет работу менеджмента по подготовке вариантов сделок, но не делает их невозможными.

Потребности команды:

1. Нападающий в третье/четвёртое звено

«Вашингтону» нужно укреплять глубину состава своих форвардов, причём предпочтение будет отдаваться нападающему оборонительного плана, поскольку игра в защите оставляет желать лучшего. Приобретение такого игрока даст «столичным» дополнительную гибкость в формировании звеньев и возможность создания специального сочетания для того, чтобы «закрыть» лидеров соперника в матчах плей-офф.

2. Техничный защитник во вторую спецбригаду большинства.

Потребность в таком «квотербеке» не так уж велика, но она существует. Игра Дмитрия Орлова в нынешнем сезоне несколько потускнела, и на фоне шедевральной первой спецбригады по реализации численного преимущества, все остальные выглядят бледно. Если «Вашингтону» удастся найти защитника с чуть более сильным атакующим потенциалом, это может серьёзно усилить возможности «Кэпиталз».

«Мы продолжим делать всё, что может сделать нашу команду лучше. Общение с другими клубами продолжается, у нас есть переговоры», — сказал Маклеллан.

5 игроков, которые могут покинуть команду

з. Ник Дженсен, з. Радко Гудас, з. Кристиан Юус, н. Трэвис Бойд, в. Феникс Копли

Поскольку для приобретений «Вашингтону» непременно необходимо будет расстаться с кем-то из нынешних хоккеистов, то выбор у босса «столичных» не самый большой. Дженсен совсем недавно фигурировал в различных слухах: 29-летний оборонец зарабатывает больше, чем купленный Диллон, и не оказывает значительного влияния на игру. Чех Кемпны также перестал быть заметной фигурой, а частые ошибки Гудаса могут заставить рассмотреть возможность его обмена, хотя в плей-офф жёсткий Радко будет необходим.

Обмены «Вашингтона» за последний календарный год:

21 февраля 2019. Пришёл: н. Карл Хагелин («Лос-Анджелес»). Ушли: 3 раунд драфта 2019, условный 6 раунд драфта 2020.

14 июня 2019. Пришёл: з. Радко Гудас («Филадельфия»). Ушёл: з. Мэтт Нисканен («Филадельфия»).

28 июня 2019. Пришёл: н. Скотт Космачук («Колорадо»), 2 и 3 раунды драфта 2020. Ушёл: н. Андре Бураковски («Колорадо»).

2 декабря 2019. Пришёл: н. Чендлер Стивенсон («Вегас»). Ушёл: 5 раунд драфта 2021.

18 февраля 2020. Пришёл: з. Брендан Диллон («Сан-Хосе»). Ушли: 2 раунд драфта 2020, условный 3 раунд драфта 2021.

Кто может прийти в «Вашингтон»

н. Нейт Томпсон («Монреаль Канадиенс»). 62 матча, 14 (4+10) очков, 21 минута штрафа, «-2».

Томпсон — идеальный командный боец, способный выполнять большой объём черновой работы. В «Монреале» его используют исключительно как форварда оборонительного плана, способного сыграть как в центре, где он неплохо действует на вбрасываниях, так и на фланге. Томпсон не будет стоить «Вашингтону» больших денег (третий-четвёртый раунд драфта в качестве компенсации), но может принести много пользы.

н. Йеспер Фаст («Нью-Йорк Рейнджерс»). 58 матчей, 24 (8+16) очка, 16 минут штрафа, «+14».

Фаст поступит в продажу при том условии, если «синерубашечники» откажутся от борьбы за плей-офф и избавятся от хоккеистов, у которых заканчиваются контракты. Фаст мог бы идеально подойти в третье или четвёртое звено «столичных», поскольку может действовать и в отборе, и небесполезен в атаке, если его «поднять» к более мастеровитым партнёрам. На случай кратковременных травм лидеров швед способен поддержать лидеров, что может стать решающим фактором в плей-офф.

н. Дерек Грант («Анахайм Дакс»). 48 матчей, 20 (14+6) очков, 28 минут штрафа, «-1».

У 29-летнего Гранта в нынешнем сезоне случился снайперский прорыв, а его универсальность и крайне низкая зарплата ($ 700 тыс) могут сделать из него весьма ценный актив. На случай травм Кузнецова или Бекстрёма покупка Гранта способна стать качественной заменой, но на недолгий срок.

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Что касается безумных слухов о том, что «Вашингтон» делал запрос на приобретение у «Монреаля» Ильи Ковальчука, то вряд ли к ним стоит относится всерьёз. Да, вариант связки Ильи с Александром Овечкиным или полностью русское звено с Евгением Кузнецовым выглядит на бумаге весьма заманчиво, но техничных форвардов у

«Кэпиталз» и без того хватает. Приобретать российского ветерана для того, чтобы держать его в третьем звене, Маклеллан не станет, а лишать игрового времени кого-то из нынешних лидеров смысла не имеет.

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