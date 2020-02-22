«Вашингтон» перед дедлайном. Три варианта усиления для нового Кубка Стэнли

«Столичные», как и все остальные команды, готовятся к Юрьеву дню — закрытию трансферного рынка в НХЛ, когда традиционно команды, которые претендуют на высокие цели, пытаются усилиться перед плей-офф. «Вашингтон» уже провернул одну сделку в нынешнем феврале, но не исключено, что генеральный менеджер Брайан Маклеллан будет активным участником предстоящих торгов и сумеет удивить болельщиков. Давайте посмотрим, что может предпринять босс «Кэпиталз» и кто ему необходим для того, чтобы Овечкин и компания снова могли претендовать на Кубок Стэнли.

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Свободные деньги — $ 1,08 млн.



Пространства под потолком зарплат у «Вашингтона» практически нет. Это осложняет работу менеджмента по подготовке вариантов сделок, но не делает их невозможными.



Потребности команды:



1. Нападающий в третье/четвёртое звено



«Вашингтону» нужно укреплять глубину состава своих форвардов, причём предпочтение будет отдаваться нападающему оборонительного плана, поскольку игра в защите оставляет желать лучшего. Приобретение такого игрока даст «столичным» дополнительную гибкость в формировании звеньев и возможность создания специального сочетания для того, чтобы «закрыть» лидеров соперника в матчах плей-офф.



2. Техничный защитник во вторую спецбригаду большинства.



Потребность в таком «квотербеке» не так уж велика, но она существует. Игра Дмитрия Орлова в нынешнем сезоне несколько потускнела, и на фоне шедевральной первой спецбригады по реализации численного преимущества, все остальные выглядят бледно. Если «Вашингтону» удастся найти защитника с чуть более сильным атакующим потенциалом, это может серьёзно усилить возможности «Кэпиталз».



«Мы продолжим делать всё, что может сделать нашу команду лучше. Общение с другими клубами продолжается, у нас есть переговоры», — сказал Маклеллан.

5 игроков, которые могут покинуть команду

з. Ник Дженсен, з. Радко Гудас, з. Кристиан Юус, н. Трэвис Бойд, в. Феникс Копли



Поскольку для приобретений «Вашингтону» непременно необходимо будет расстаться с кем-то из нынешних хоккеистов, то выбор у босса «столичных» не самый большой. Дженсен совсем недавно фигурировал в различных слухах: 29-летний оборонец зарабатывает больше, чем купленный Диллон, и не оказывает значительного влияния на игру. Чех Кемпны также перестал быть заметной фигурой, а частые ошибки Гудаса могут заставить рассмотреть возможность его обмена, хотя в плей-офф жёсткий Радко будет необходим.

Обмены «Вашингтона» за последний календарный год:



21 февраля 2019. Пришёл: н. Карл Хагелин («Лос-Анджелес»). Ушли: 3 раунд драфта 2019, условный 6 раунд драфта 2020.



14 июня 2019. Пришёл: з. Радко Гудас («Филадельфия»). Ушёл: з. Мэтт Нисканен («Филадельфия»).



28 июня 2019. Пришёл: н. Скотт Космачук («Колорадо»), 2 и 3 раунды драфта 2020. Ушёл: н. Андре Бураковски («Колорадо»).



2 декабря 2019. Пришёл: н. Чендлер Стивенсон («Вегас»). Ушёл: 5 раунд драфта 2021.



18 февраля 2020. Пришёл: з. Брендан Диллон («Сан-Хосе»). Ушли: 2 раунд драфта 2020, условный 3 раунд драфта 2021.

Кто может прийти в «Вашингтон»

н. Нейт Томпсон («Монреаль Канадиенс»). 62 матча, 14 (4+10) очков, 21 минута штрафа, «-2».



Томпсон — идеальный командный боец, способный выполнять большой объём черновой работы. В «Монреале» его используют исключительно как форварда оборонительного плана, способного сыграть как в центре, где он неплохо действует на вбрасываниях, так и на фланге. Томпсон не будет стоить «Вашингтону» больших денег (третий-четвёртый раунд драфта в качестве компенсации), но может принести много пользы.



н. Йеспер Фаст («Нью-Йорк Рейнджерс»). 58 матчей, 24 (8+16) очка, 16 минут штрафа, «+14».



Фаст поступит в продажу при том условии, если «синерубашечники» откажутся от борьбы за плей-офф и избавятся от хоккеистов, у которых заканчиваются контракты. Фаст мог бы идеально подойти в третье или четвёртое звено «столичных», поскольку может действовать и в отборе, и небесполезен в атаке, если его «поднять» к более мастеровитым партнёрам. На случай кратковременных травм лидеров швед способен поддержать лидеров, что может стать решающим фактором в плей-офф.



н. Дерек Грант («Анахайм Дакс»). 48 матчей, 20 (14+6) очков, 28 минут штрафа, «-1».



У 29-летнего Гранта в нынешнем сезоне случился снайперский прорыв, а его универсальность и крайне низкая зарплата ($ 700 тыс) могут сделать из него весьма ценный актив. На случай травм Кузнецова или Бекстрёма покупка Гранта способна стать качественной заменой, но на недолгий срок.

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«Кэпиталз» и без того хватает. Приобретать российского ветерана для того, чтобы держать его в третьем звене, Маклеллан не станет, а лишать игрового времени кого-то из нынешних лидеров смысла не имеет.