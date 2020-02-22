Забыть, как страшный сон. Игроки КХЛ, внезапно провалившие регулярку

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к концу. Думается, что некоторые хоккеисты хотели бы забыть о нём как можно скорее. Рассказываем об игроках, чей провал стал неожиданным. Нынешний сезон является для них одним из худших в карьере. Кому-то, возможно, удастся проявить себя в плей-офф, но такая возможность будет не у всех.

в. Антти Ниеми («Йокерит»)



16 матчей, 3 победы, 49 пропущенных шайб, КН 3,25 (88,1% ОБ)



В последнем матче за «Монреаль» болельщики аплодировали финну стоя. Ниеми не ожидал, что ему не предложат работу в НХЛ (выкуп контракта, два уэйвера, показатель отражённых бросков ниже 90%) и нужно ждать предложений из КХЛ. «Йокерит» вернул обладателя Кубка Стэнли-2010 на родину и сделал ставку на Ниеми, но Антти, мягко говоря, не справился и играл на уровне последних сезонов.



С Янисом Калниньшем команда чувствует себя гораздо увереннее и спокойнее. «Шуты» начали побеждать, и к концу регулярного чемпионата забронировали себе место в топ-4 Западной конференции, в связи с чем начнут плей-офф дома. Ниеми иногда подменяет латвийца (два-три матча в месяц), недавно «засушил» московское «Динамо» и оформил первый шатаут в КХЛ. Калниньш защищал Ниеми, утверждая, что финн не допускает много ошибок, просто случаются неудачные отскоки, но объективно пик своей карьеры ветеран давно прошёл и вряд ли принесёт какую-то пользу «Йокериту» в дальнейшем.

Запросы высокие, отдача слабая. 9 иностранцев, отдыхающих на старте сезона Клубы КХЛ рассчитывали на этих игроков, как на лидеров, но пока их проще выгнать на мороз, чем платить деньги.

в. Василий Демченко («Трактор»/«Металлург»)



35 матчей, 9 побед, 79 пропущенных шайб, КН 2,73 (90,9% ОБ)



«Есть Демченко – выраженный номер один», — на предсезонной пресс-конференции Петерис Скудра ясно дал понять, кто будет основным вратарём «Трактора». Увы, Демченко не выручал, команда слабо играла в обороне (недавно Основин ярко описал, как «Трактор» защищается) и проигрывала. В начале ноября Петериса уволили, но Демченко это не помогло – Юрзинов упрекнул вратаря в плохом проценте отражённых бросков и вскоре контракт с Василием расторгли. Демченко перешёл в «Металлург», но на игру голкипера, к сожалению, смена команды не повлияла – пропущенные лёгкие шайбы никуда не делись. Кошмарный сезон для вратаря, который год назад буквально втаскивал «Трактор» в плей-офф, а до этого в бригаде с Павлом Францоузом завоёвывал бронзовые медали.



з. Иван Вишневский («Автомобилист»/«Спартак»)



32 матча, 7 очков (2+5), «-12»



Буквально в прошлом сезоне Иван набрал 27 очков и стал самым результативным защитником команды, проводил на льду порядка 18-19 минут и считался важной частью обороны «Автомобилиста». В екатеринбургском клубе линия защиты, прямо скажем, не самая выдающаяся (не зря потеря Коваржа очень сильно понижает шансы «Автомобилиста» пройти первый раунд), но в декабре в клубе приняли решение расстаться именно с Вишневским. Прежней результативности не было, а ошибки в обороне Иван допускал регулярно. В последнем матче за «Автомобилист» он провёл на льду всего семь минут. В «Спартаке» защитник не всегда попадает в состав, а среди игроков обороны красно-белых у Вишневского худший показатель полезности. Вишневский – защитник высокого уровня, но этот сезон у Ивана откровенно не задался.

з. Дмитрий Калинин («Трактор»)



42 матча, 10 очков (4+6), «-15»



В межсезонье 39-летний Калинин вернулся в «Трактор» спустя 20 лет. Красивая история – возвращение ветерана после блестящей карьеры в родной клуб, где перед началом сезона замахивались на Кубок Гагарина, а Калинин должен помочь команде своим бесценным опытом и накопленным мастерством. Лучшего завершения карьеры и быть не может. Получилось всё с точностью до наоборот: «Трактор» на последнем месте в конференции, а у Калинина – худший сезон в карьере, огромный минус в графе «полезность» и масса результативных ошибок.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

н. Алексей Кручинин («Трактор»/«Салават Юлаев»)



40 матчей, 12 очков (4+8), «-11»



В СКА Кручинину не хватало игровой практики. Форвард даже специально ездил в ВХЛ, чтобы играть за «СКА-Неву». Летом Алексей вернулся в «Трактор», с которым выигрывал бронзовые медали и дорос до сборной. Однако с самых первых матчей чемпионата ходили слухи об обмене Кручинина, а сам хоккеист перестал забивать с середины сентября и ничем не выделялся на льду. В дедлайн игрока обменяли в «Салават Юлаев». Нападающий играет в среднем по 13-14 минут, но забил только рижскому «Динамо», а неделю назад получил травму.

«Панарин уже года четыре трубки не берёт!». Яркое интервью с Кручининым Форвард «Трактора» Алексей Кручинин откровенно рассказал о своей жизни, карьере и опыте в СКА.

н. Егор Аверин («Локомотив»)



47 матчей, 12 очков (1+11), «-2»



В феврале 2019-го года был опубликован топ-15 зарплат некоторых команд КХЛ. В «Локомотиве» Аверин входил в тройку (75 млн. рублей). Прошёл год, в сезоне-2019/20 Егор забросил первую шайбу только в 45-м матче. Зато по силовым приёмам (53) Аверин входит в топ-3 среди нападающих. Даже интересно, перегонит ли Аверин по голам по итогам чемпионата ушедших в другие команды Николая Аверина (1 гол), Апалькова (1 гол) и Рэтти (3 гола). Даже у молодого Даниила Мисюля две шайбы. Иногда хоккеисты говорят – «голы на плей-офф оставили». Получается, в плей-офф у «Локомотива» должен забивать только Егор Аверин.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

н. Владимир Бутузов («Адмирал»)



56 матчей, 10 очков (4+6), «-18»



Перед началом сезона агент хоккеиста Шуми Бабаев воевал с «Адмиралом», утверждая, что Бутузов за «моряков» играть не хочет и не будет. Неизвестно, насколько повлияла конфликтная ситуация между клубом и агентом на Бутузова, но чемпионат хоккеист провалил. Бутузов — один из худших нападающих по показателю полезности в Восточной конференции (хуже только у одноклубника Юрия Петрова, проводящего последние матчи на позиции защитника), а в 2020-м году форвард (в прошлом сезоне Бутузов забросил 12 шайб – второй результат в команде) ещё не поражал ворота соперников. Даже в «Сибири» пять лет назад, играя в среднем по 5 минут, Бутузов забивал больше.

Большие контракты есть, игры нет. Кто проваливает старт сезона на Востоке Локтионов не может найти себя в «Магнитке», от Щербака ждут большего в «Авангарде», а ещё в КХЛ появились сомнительные легионеры.

н. Степан Санников («Локомотив»/«Ак Барс»)



41 матч, 9 очков (4+5), «-13»



Комментируя уход из «Сибири» Санников прямо сказал, что «остановился в развитии, как будто в стену упёрся». Подобие стены появилось и через два года в «Локомотиве». У Мактавиша и Пелино российский нападающий не блистал, а в «Ак Барсе» Квартальнова, который хорошо знает возможности Санникова по «Сибири» и «Локомотиву», Степан играет мало или вовсе не проходит в состав. От некогда нападающего сборной России и участника чемпионата мира-2016 бомбардирских подвигов и не требуют, но нужно серьёзно прибавлять. Кстати, в «Ак Барсе» результативные баллы есть едва ли не у всей команды, включая вратаря Билялова и Николая Аверина, обменянного в Казань вместе с Санниковым.

10 игроков, проваливших регулярку КХЛ. От них ждали большего Эти хоккеисты должны были делать результат, но они разочаровали.

н. Андрей Локтионов («Металлург»)



57 матчей, 13 очков (3+10), «-6»



Геннадию Величкину будут долго припоминать селекцию перед нынешним сезоном. Функционер не жалел денег и, как ему казалось, собрал мощный и боеспособный состав, который перед введением жёсткого потолка зарплат завоюет Кубок Гагарина. Приобретение Локтионова считалось большой удачей, так как Андрей – российский центральный нападающий (дикий дефицит) с очень приличной статистикой «Локомотиве». Кроме того, Локтионов — чемпион мира. Но в «Магнитке» у Локтионова не пошло. Пожалуй, единственное достижение центрфорварда в составе «Металлурга» – только он среди нападающих забивал в меньшинстве. Последний Андрея отличился в начале ноября в матче с минским «Динамо».

Кагарлицкий – игрок не для СКА? Кто проваливает старт сезона на Западе Есть ещё Кемппайнен, который скучает по Умарку, и Коновалов, которому не так комфортно в новой системе игры «Локомотива».

н. Дмитрий Кагарлицкий (СКА)



36 матчей, 15 очков (4+11), «+1»

Переход в СКА для Кагарлицкого, одного из лучших игроков лиги, был выгодным по ряду причин: другая зарплата, близость к сборной, гарантированная борьба за Кубок Гагарина. Кругом одни перспективы. Но в питерском клубе Кагарлицкий потерялся. Если в «Динамо» и «Северстали» Дмитрий являлся ведущим игроком, получал много игрового времени и фактически имел статус неприкасаемого, то в СКА, естественно, никакого «особого» отношения к форварду и быть не могло.



Кагарлицкий не попадает в состав с седьмого января, а в сборную России вызывают молодых одноклубников – Галенюка, Марченко, Морозова, Подколзина, которые закрепились в основе. Видимо, от добра добра искать не следовало. Тот же Шипачёв по-прежнему разрывает лигу и вместе с московским «Динамо» может остановить гегемонию «армейских» коллективов на Западе, а перспективы Кагарлицкого в СКА более чем туманны.