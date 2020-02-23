Видео дня. Все игроки «Вашингтона» выбежали на лёд, чтобы поздравить Овечкина

Александр Овечкин забил 700-й гол в НХЛ. Этого события ждали по всему хоккейному миру. Россиянин забил гол в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз».
Чтобы пройти рубеж от 600 до 700 голов в НХЛ, Овечкину понадобилось только 155 матчей. Настолько быстро это расстояние не проходил ещё никто. Обладателем прежнего достижения был Уэйн Гретцки — 169 матчей, причём канадцу на тот момент было только 29 лет.
Кроме того, россиянин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ
«Это хорошая компания, я счастлив оказаться в «Клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — сказал Овечкин после матча с «Нью-Джерси».
Не менее ярким, чем сам юбилейный гол Овечкина, стал момент с празднованием гола. Чтобы поздравить россиянина с 700-й шайбой в НХЛ, на лёд выбежали все игроки «Вашингтона». Это видео уже стало вирусным.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»
Овечкина поздравил и Евгений Малкин: «Во-первых, мои поздравления. Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин – Русская Машина. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе».
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