Видео дня. Все игроки «Вашингтона» выбежали на лёд, чтобы поздравить Овечкина

700 голов в НХЛ – это не шутки. Игроки «Кэпиталз» знали, что будут делать.

Александр Овечкин забил 700-й гол в НХЛ. Этого события ждали по всему хоккейному миру. Россиянин забил гол в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз».

Чтобы пройти рубеж от 600 до 700 голов в НХЛ, Овечкину понадобилось только 155 матчей. Настолько быстро это расстояние не проходил ещё никто. Обладателем прежнего достижения был Уэйн Гретцки — 169 матчей, причём канадцу на тот момент было только 29 лет.



Кроме того, россиянин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ

«Это хорошая компания, я счастлив оказаться в «Клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — сказал Овечкин после матча с «Нью-Джерси».



Не менее ярким, чем сам юбилейный гол Овечкина, стал момент с празднованием гола. Чтобы поздравить россиянина с 700-й шайбой в НХЛ, на лёд выбежали все игроки «Вашингтона». Это видео уже стало вирусным.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона»

Овечкина поздравил и Евгений Малкин: «Во-первых, мои поздравления. Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин – Русская Машина. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе».

«Гордимся тобой, наш лучший». Жена поздравила Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ