«Даже рекорд Гретцки под угрозой». Что говорят о великом достижении Овечкина

Историческое достижение Александра Овечкина стало главным событием дня в НХЛ. «22 февраля 2020-го, запомните, где вы были в тот момент, когда Ови забил 700-й гол», — написал «Вашингтон» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин — Русская Машина, он никогда не останавливается»

Капитан «Вашингтона» был доволен, что вычеркнул эту цель из своего списка. «Это особенный момент. Когда подбираешься близко к этой цифре, начинаешь думать, когда это случится. Наконец-то, всё закончено, можно больше не говорить об этом. Без команды, без семьи я бы этого не сделал. Нам надо продолжать творить историю и двигаться дальше.

Счастлив оказаться в «Клубе 700», это хорошая компания. Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — сказал Овечкин.

«Мы гордимся им. Я всегда говорю, что вижу его каждый день, и ты до конца не осознаёшь, с каким хоккеистом играешь. У этого парня есть шанс стать первым в истории», — сказал Евгений Кузнецов, который ассистировал Овечкину в исторической шайбе.

Евгений Малкин сегодня оформил дубль в ворота «Баффало», но говорил не о себе, а о своём соотечественнике. У «Питтсбурга» с «Вашингтоном» непримиримое соперничество, но когда кто-то забивает 700 голов, об этом можно на минуту забыть.

«Для начала, поздравляю его. Мы знаем, что это потрясающий игрок. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра. Он как Русская Машина. Счастлив, что он забил, потому что знаю, что это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», — сказал Малкин.

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«Даже рекорд Гретцки под угрозой»

Великолепный Яромир Ягр, который уже завершил карьеру в НХЛ и занимает третье место в списке снайперов всех времён с 766 голам, был последним перед Овечкиным, кто забил 700 голов. Он верит, что россиянин обгонит не только его, но и побьёт рекорд Уэйна Гретцки.

«Знаю, что он наверняка это сделает. Когда я уехал играть в Россию в 2008-м, то понимал, что уже вряд ли добавлю много голов в своей статистике в НХЛ. Но я думаю, он обгонит не только меня, даже рекорд Уэйна Гретцки под угрозой.

Овечкин смог адаптировать свою игру. И неважно, в какой хоккей играли 10 лет назад и в какой играют сейчас, он смог перестроиться. Даже я был удивлён, как он это сделал, я не верил, что он будет так доминировать. Был период, когда мне казалось, что он замедляется, а затем вдруг всё изменилось, он начал работать и играть на команду. И его личная игра тоже пошла вверх», — сказал Ягр.

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О шансах россиянина замахнуться на рекорд Гретцки порассуждали и другие великие снайперы НХЛ, в том числе и сам Великий.

«Я верю, что рекорды существуют, чтобы их били. Я горжусь тем, чего достиг. Тяжело сделать то, что сделал я, и очень тяжело делать то, что он делает сейчас. Но у меня нет сомнений, что у него есть реальный шанс это сделать. Для этого нужны две вещи. Во-первых, оставаться здоровым, он доказал это в течение своей карьеры. Он играет жёстко и остаётся здоровым. Во-вторых, надо играть в хорошей команде, а он играет в хорошей команде. Мне нужно было играть с хорошими игроками, чтобы добиться успеха, и он играет с хорошими игроками, это помогает», — сказал Гретцки (894 гола).

«Почему нет? Ему 34, так? Он будет играть до 40, это точно, без травм. Я не вижу, чтобы он замедлялся, но это зависит от того, будет ли он забивать так же стабильно. Он не может себе позволить сезон с 25 голам. Но знаете что? Пусть это будет интересно, это всё, что я могу сказать. Это весело», — сказал пятый снайпер в истории НХЛ Марсель Дионн (731 гол).

«У него есть шанс, у Алекса есть всё, чтобы сделать это. Голые цифры говорят о том, что Уэйн Гретцки забил 894 гола, так что мы по-прежнему должны говорить, что он величайший снайпер в истории. Но если кто-то сможет побить его рекорд, то это Алекс», — сказал седьмой снайпер Майк Гартнер, которого Овечкин должен обойти совсем скоро (708 голов).

Бывший вратарь Эдди Лэк пошутил: «Ови, поздравляю с 700-м голом! Помни, что у тебя было бы 695, если бы я не играл в НХЛ».

«Величайший снайпер, когда либо игравший в хоккей», — написал экс-игрок НХЛ, а ныне журналист и ведущий подкаста Spittin’ Chicklets Пол Биззоннетт.

В «Клуб 700» официально включён новый член. Это достижение однажды будет принадлежать истории, так как Овечкина всегда будут помнить как одного из лучших снайперов всех времён и одного из немногих, кто смог добраться до 700 шайб. Но сегодня это достижение принадлежало команде, которая высыпала со скамейки, чтобы отпраздновать вместе с Овечкиным. Нас всех озарила вспышка истории», — написал обозреватель NBC Sports Джей Джей Реган.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».