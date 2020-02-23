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Закрытие трансферного окна в НХЛ, онлайн-трансляция, 24 февраля 2020 года

Закрытие трансферного окна в НХЛ
«Чемпионат»
Закрытие трансферного окна в НХЛ. Куда обменяют Ковальчука? LIVE
Все подробности дедлайна и рассказ о сделках с участием россиян.
Хоккей / НХЛ 0

Указанное в трансляции время – московское.

19:00. Обычно жарко становится уже накануне дедлайна, но сегодня клубы пока не совершили ни одной сделки. Впрочем, в Северной Америке ещё первая половина дня, так что всё может быть впереди. TSN называет самыми вероятными кандидатами на переходы Криса Крайдера, Жана-Габриэля Пажо и Владислава Наместникова, который пропустил уже несколько матчей «Оттавы».

18:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня трансферов в НХЛ. Официальное закрытие – 24 февраля, понедельник, 23:00 мск. Однако мы начинаем нашу трансляцию заранее, чтобы познакомить читателей с различными интересными фактами. Дедлайн – это всегда интересно, тем более что ожидаются сделки с участием российских хоккеистов.

Ковальчук пойдёт за Кубком Стэнли? 10 главных кандидатов на обмен в дедлайн НХЛ
В списке четверо россиян и два именитых канадских ветерана из «Сан-Хосе».

Главная интрига: куда обменяют форварда «Монреаля» Илью Ковальчука и обменяют ли вообще? У «Оттавы» уже два матча пропустил Владислав Наместников, которого тоже готовят к обмену. Неясна судьба вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева, может расстаться с Нью-Йорком и его одноклубник Павел Бучневич. В списках на обмен есть и американец Крис Крайдер, с которым «синерубашечники» не могут договориться о новом контракте.

Интересно, покинут ли «Сан-Хосе» два ветерана – Джо Торнтон и Патрик Марло, у которых по-прежнему нет ни одного Кубка Стэнли на двоих. Серьёзно должен поработать в дедлайн генменеджер «Детройта» Стив Айзерман. Клубу из Мичигана нужно обновляться едва ли не полностью, так что драфт-пики пригодятся. Следите за нашей трансляцией, будем держать вас в курсе всех событий!

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