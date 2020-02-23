«Амур» разорвали — 8:0! Это точно был матч за место в плей-офф?

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Матчей между «Амуром» и «Нефтехимиком» в Хабаровске ждали словно манны небесной не только болельщики хабаровского и нижнекамского клубов, но и некоторые другие поклонники хоккея. Всё дело в том, что интрига в битве за плей-офф в Восточной конференции закрутилась с такой силой, что внимание к себе привлекли в том числе и не самые популярные команды лиги.

Матчи «Нефтехимик» — «Амур» — лучшее на финише регулярки. КХЛ должна научиться делать шоу Матч, который не показали по телевидению, стал самым популярным в этот игровой день.

Если прошлый матч между этими командами в Нижнекамске не показали по ТВ, то сейчас телевизионщики исправились. Да и сложно было не показать игру, которая начинается в 10:00 мск. Больше в это время по КХЛ ТВ показывать попросту нечего. В плане часового пояса Дальний Восток находится в плюсе.

«Нефтехимик» прилетел в Хабаровск после двух поражений подряд – от «Амура» – 3:5 и от «Магнитки» — 1:3. В свою очередь команда Александра Гулявцева продолжает выступать на родной арене. Матчем ранее «тигры» уступили рижскому «Динамо» в серии буллитов – 1:2. Конечно, на игру с «волками» дальневосточникам нужно было выходить с двойным настроем, так как терять очки в нынешней ситуации непозволительно.

Тем удивительнее было видеть расхлябанность и опущенные руки хоккеистов «Амура» в воскресном матче. Хабаровчан будто подменили, а ведь отчётная игра значила для них многое. Либо «Амур» психологически перегорел, либо не хватило физики, но смотреть на команду без слёз было нельзя.

У коллектива Вячеслава Буцаева наоборот, получалось едва ли не всё. Такой игры «Нефтехимика» в нынешнем сезоне видеть ещё не доводилось. Так, во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский форвард смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ.

Красивую шайбу забросил североамериканский форвард Митчелл, второй гол в сезоне у талантливого Хафизова. Отметим, что тренерский штаб «Амура» принял решение не менять напропускавшего Евгения Аликина (46 бросков в створ, 8 пропущенных шайб). Дело в том, что у находившегося в запасе Александра Евграфова нет опыта игры в КХЛ, бросать молодого парня под танки было бы странно. В этой связи всё больше вопросов к чешскому легионеру Мареку Лангхамеру, чьё восстановление слишком затянулось.

Так звонко «Амур» в нынешнем сезоне ещё не проигрывал. Более того, поражение стало для Хабаровска самым крупным в истории КХЛ. Увы, по закону подлости случилось это в самый неподходящий для хабаровчан момент. Но главное, что время на раскачку и какие-то глобальные выводы у «Амура» не будет. Ровно через сутки, в это же время, командам снова играть на льду «Платинум-Арены».

Что касается турнирных раскладов, то шансы на восьмое место по-прежнему сохраняют три команды. У «Куньлуня» (61 игра, 60 очков) остался последний матч с рижским «Динамо», у «Нефтехимика» (60 игр, 60 очков) встречи с «Амуром» и «Адмиралом», у «Амура» (60 игр, 59 очков) – с «Нефтехимиком» и «Барысом», который полетел на Дальний Восток дублирующим составом.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Команде Александра Гулявцева нужно как можно быстрее выбросить из головы произошедшее, иначе завтра «тигры» снова уступят и вот тогда точно пиши пропало. Четыре очка в двух ближайших встречах – вот ключевая задача хабаровчан. Причём, «Нефтехимик» лучше обыгрывать в основное время.

Главное, что ближайшие матчи с участием этих команд точно не станут проходными, а это значит, что интерес к концовке регулярного чемпионата КХЛ по-прежнему будет сохраняться. Почаще бы получались такие концовки!