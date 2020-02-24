«Будет благом, если он вернётся в Россию». Когда-то Овечкина жёстко критиковали в НХЛ

Александр Овечкин уже давно – лучший российский снайпер в истории НХЛ, а вчера ему покорилось ещё одно великое достижение – 700 голов за карьеру. Причём если ещё лет пять назад капитана «Вашингтона» многие безжалостно критиковали за то, что он тянет одеяло на себя, работает не на команду, а только на свою статистику и является сущим кошмаром для тренеров, то в последние несколько лет его игра и отношение к нему кардинально изменились.

У Овечкина 700 голов в НХЛ! Россия и Америка в восторге от капитана «Вашингтона»! Дождались!

«У него нет высокого хоккейного интеллекта»

Раньше все достижения Овечкина были в основном индивидуальными и ограничивались лишь регулярным сезоном, да и то не всегда. При Александре в «Вашингтоне» сменилось шесть тренеров, и редко кто задерживался там дольше одного-двух лет. С первым, Дэйлом Хэнлоном, у юной звезды проблем не было, но несмотря на отличную результативность россиянина, команда была одной из худших в лиге и два года не попадала в плей-офф. Пришёл Брюс Будро сделал «Вашингтон» одним из лидеров НХЛ, а Овечкин при нём выиграл немало индивидуальных наград. Но в плей-офф команда не заходила дальше второго раунда, а под конец тренер стал существенно уменьшать его игровое время в попытке научить играть в защите. «Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы стать тем, кем он должен. Он наша главная звезда, но он может играть намного лучше», — говорил тренер. Овечкин в долгу не оставался, однажды операторы поймали момент во время матча, когда Александр обзывал Будро «жирным уродом».



Дэйл Хантер продержался год, а Овечкин не понимал его систему игры и открыто говорил, что она ему не нравится. Хантер проповедовал оборонительный хоккей и в плей-офф показательно сажал свою главную звезду на скамейку на целый период. «Конечно, иногда я злюсь, что играю не так много», — говорил расстроенный Овечкин, чья продуктивность при Хантере резко упала, а огонёк в глазах пропал.



«Овечкин больше не тот игрок, который может забивать по 60 голов за сезон. Он должен забивать по 35-40 голов, и этого будет достаточно, чтобы быть в числе лучших снайперов лиги. Но у него нет высокого хоккейного интеллекта, он идёт напролом, когда следовало бы посмотреть вокруг и понять, где находятся партнёры. Одно из лучших качеств Сидни Кросби – обдумывать игру на высочайшей скорости. У Овечкина этого нет», — говорил Рэй Ферраро.

«Овечкин уже величайший, а Гретцки забивал каким-то худым дуракам». Америка — о голах Ови Предполагают, что если бы Овечкин играл за «Эдмонтон» в 1980-х, то забил бы более тысячи голов.

«Для «Вашингтона» будет благом, если Овечкин уедет в КХЛ»

Приход Адама Оутса Овечкина поначалу обрадовал, он думал, что можно будет снова бежать в атаку с шашками наголо. «Мой хоккей – это не заблокированные броски и не забросы шайбы в зону. Я – атакующий игрок, это ни для кого не секрет. Очень рад, что в клуб пришёл тренер, который любит атаку», — говорил Александр. В первом сезоне под руководством Оутса «Кэпс» проиграли в первом раунде «Рейнджерс», ведя 2-0 в серии, во втором сезоне Овечкин забил 51 гол, но завершил чемпионат с худшим показателем полезности в карьере, а «столичные» не попали в плей-офф. Оутс много экспериментировал – передвигал Овечкина на правый фланг, или ставил звено с «бегунками» Биглом и Крэббом, а под конец начал ругать его за то, что тот ленится и халатно относится к своим обязанностям в обороне.



«Ему надо снова стать хорошим игроком, а сейчас он обычный средний игрок. Признак настоящего профессионализма – это стабильность, а он не старается таким быть. Я не говорю, что он не в форме, но он должен быть сфокусированным в каждой игре, он должен хотеть быть лучшим. Кросби, Хара, Бержерон хотят показывать лучшее, на что способны, а Овечкин сам себя подводит, когда не отдаётся игре полностью. Если он недостаточно хорошо понимает игру, тогда он получает то, что получает. Это грустно, ведь такой талант мог бы играть намного лучше», — говорил комментатор NBC Майк Милбери, который был одним из самых последовательных критиков Овечкина. «Он показывает ужасный хоккей, ему должно быть за себя стыдно», — вот ещё пара фраз, которыми Милбери в своё время разносил Овечкина. Потом он поменял своё мнение.

Издание The Hockey News в 2014 году даже предлагало Овечкину уехать в КХЛ: «Для «Вашингтона» будет благом, если Овечкин уедет в КХЛ. За девять сезонов в НХЛ Овечкин не смог оправдать ожиданий – если не индивидуально, то как главная движущая сила команды. «Вашингтон» погряз в заурядности, Овечкин выиграл второй «Морис Ришар» подряд, но заработал третий с конца показатель полезности. Когда-то он был хоккейным Элвисом, а стал Королём в его поздние несчастные годы, который выживает за счёт того, в чём всегда был хорош, но не растёт как артист».



Овечкин много забивал, но за ним закрепилась репутация убийцы тренеров и человека, который не способен выиграть Кубок Стэнли. Его постоянно полоскали в прессе, даже пошли разговоры о том, что великий снайпер закончился. И всё это подкреплялось постоянными вечеринками и бесшабашным образом жизни. К своему телу и его восстановлению Овечкин тоже относился не слишком внимательно.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.

«Я неправильно его оценивал. Все считали, что ему всё равно, но это не так»

Затем в жизни Овечкина случились две вещи. Первая — в «Вашингтон» пришёл Барри Тротц – тренер, который смог достучаться до россиянина. И вторая – Александр повзрослел и остепенился – стал встречаться с Анастасией Шубской, превратился из балагура и тусовщика в примерного семьянина.



С Тротцем у Овечкина сразу возникло полное взаимопонимание, хотя изначально тренер был во власти предрассудков о россиянине. «Я совершенно неправильно его оценивал. Все считали, что ему всё равно, но это не так. Думал, что мне достанется бунтарь, с которым тяжело работать, а получил уникального игрока, тренировать которого – одно удовольствие», — рассказывал Тротц.



«Наши с ним отношения не похожи на те, что были с другими. Он нам как отец, а вся команда – его сыновья. Мы стоим друг за друга, что бы ни случилось», — говорил он. Тренер наглядно показал ему, что чем быстрее бежит в оборону, тем больше и лучше он будет играть в атаке. «Я сказал ему, что ему надо больше двигаться, тогда он чаще будет получать шайбу. Я хочу, чтобы у нас был план по возврату шайбы, тогда он может делать то, что у него получается лучше всего», — объяснял Тротц.



Сложно сказать, что в преображении Овечкина было первичным. Может быть то, что он повзрослел и стал мудрее? Может, потому что опытный Тротц смог найти пути подхода к своей главной звезде? Может, дело в правильной девушке, рядом с которой Овечкин стал раскрываться по-новому не только в личном, но и в профессиональном плане? Может, все эти факторы удачно совпали?



Как бы то ни было, в сезоне-2014/2015 Овечкин в шестой раз за карьеру забил 50 голов, и Уэйн Гретцки отмечал, что Александр не только продолжает снайперские подвиги, но и стал более универсальным игроком, который отрабатывает на каждом участке площадки. И у него снова заблестели глаза.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Прекратились разговоры о том, что карьера Овечкина катится вниз, но ярлык некубковости так и оставался. Вместе с Тротцем «Вашингтон» три года подряд не мог преодолеть барьер второго раунда, но затем выиграл Кубок Стэнли. И Овечкин в том плей-офф запомнился не только своими голами, но и тем, как делал всё ради команды. Блокировал броски, первым бежал назад после потерь. Тот Овечкин не мог не стать чемпионом. «Это было удивительное преображение. Ещё когда я был в штабе «Питтсбурга», то игры против Овечкина не были лёгкой прогулкой. Но когда я пришёл в «Вашингтон», то стал уважать его за то, что он вырос как человек и как лидер», — говорил нынешний тренер «Кэпс» Тодд Рирден.



Овечкин наглядно показал, что люди способны меняться, и развернул мнение скептиков на 180 градусов. Теперь им заслуженно восторгаются по обе стороны океана и признают одним из величайших игроков в истории.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.