Драка в матче «Вашингтон» — «Питтсбург»! Малкину прилетело в голову, с него слетел шлем

О крутом нраве Евгения Малкина знают все – нападающий «Питтсбурга» частенько выходит из себя и никогда не прочь скинуть краги. Сегодня он дал волю эмоциям в матче с «Вашингтоном», в противостоянии, где всегда кипят страсти.

Кросби поздравил Овечкина

Эта игра, помимо прочего, была важна в плане промежуточного первого места в Столичном дивизионе, так как у «Вашингтона» и «Питтсбурга» было одинаковое количество очков, но «пингвины» имеют один матч в запасе. Но на пару минут все забыли о соперничестве, когда перед игрой Сидни Кросби пожал руку Александру Овечкину, поздравив его с юбилейной 700-й шайбой. В паузе капитана «столичных» поздравили объявлением на кубе, трибуны устроили россиянину продолжительную овацию, а игроки обеих команд приветственно постучали клюшками по борту.



Главные же празднования запланированы перед следующим домашним матчем «Вашингтона» с «Виннипегом».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ

Драка Малкин — Диллон

Но самым ярким событием первого периода стала драка Малкина с новичком «столичных» — защитником Брэндоном Диллоном. Она случилась перед самым перерывом, к тому времени хозяева вели в счёте благодаря голу Якуба Враны, но после этого отдали инициативу и играли в меньшинстве.



Патрик Хёрнквист, как всегда, отчаянно боролся на пятачке, но Ник Дауд затолкал его в ворота, когда шайбы и близко не было. Малкин, возмущённый такой наглостью, вступился за партнёра и толкнул Дауда в спину. Тут же подлетел Диллон, и завязалась драка.



Сначала Малкин несколько раз пытался ударить, но попадал либо по касательной, либо мимо. Затем уже Диллон включился и провёл серию жёстких ударов – россиянин закрывал лицо, но от ударов с него даже слетел шлем.



Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Драку в итоге разняли судьи и выписали бойцам по двойному штрафу за грубость – оба игрока не скидывали перчатки. И в статистику Малкину её, наверное, не запишут – по данным Hockey Fights, в карьере Малкина было девять боёв. «Хороший способ завоевать сердца фанатов «Вашингтона», Диллон», — прокомментировал в «Твиттере» NBC Sports Capitals. «Да уж, «Питтсбург» и «Вашингтон» по-прежнему не любят друг друга», — написал обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти.



Статистика Евгения Малкина в сезоне НХЛ-2019/2020