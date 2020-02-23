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Евгений Малкин подрался в матче с «Вашингтоном», от ударов с него слетел шлем

Евгений Малкин подрался в матче с «Вашингтоном»
Елена Кузнецова
Драка в матче «Вашингтон» — «Питтсбург»! Малкину прилетело в голову, с него слетел шлем
Эти команды по-прежнему не любят друг друга.
Хоккей / НХЛ 0

О крутом нраве Евгения Малкина знают все – нападающий «Питтсбурга» частенько выходит из себя и никогда не прочь скинуть краги. Сегодня он дал волю эмоциям в матче с «Вашингтоном», в противостоянии, где всегда кипят страсти.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 20:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
3 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Врана – 06:12' (5x5)   1:1 Хёрнквист (Летанг, Малкин) – 34:47' (5x5)   1:2 Кросби (Цукер, Петтерссон) – 35:13' (5x5)   2:2 Уилсон (Бекстрём) – 41:16' (4x4)   3:2 Хагелин (Эллер, Карлсон) – 44:41' (5x5)   3:3 Малкин (Раст) – 48:50' (5x5)

Кросби поздравил Овечкина

Эта игра, помимо прочего, была важна в плане промежуточного первого места в Столичном дивизионе, так как у «Вашингтона» и «Питтсбурга» было одинаковое количество очков, но «пингвины» имеют один матч в запасе. Но на пару минут все забыли о соперничестве, когда перед игрой Сидни Кросби пожал руку Александру Овечкину, поздравив его с юбилейной 700-й шайбой. В паузе капитана «столичных» поздравили объявлением на кубе, трибуны устроили россиянину продолжительную овацию, а игроки обеих команд приветственно постучали клюшками по борту.

Главные же празднования запланированы перед следующим домашним матчем «Вашингтона» с «Виннипегом».

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ

Драка Малкин — Диллон

Но самым ярким событием первого периода стала драка Малкина с новичком «столичных» — защитником Брэндоном Диллоном. Она случилась перед самым перерывом, к тому времени хозяева вели в счёте благодаря голу Якуба Враны, но после этого отдали инициативу и играли в меньшинстве.

Патрик Хёрнквист, как всегда, отчаянно боролся на пятачке, но Ник Дауд затолкал его в ворота, когда шайбы и близко не было. Малкин, возмущённый такой наглостью, вступился за партнёра и толкнул Дауда в спину. Тут же подлетел Диллон, и завязалась драка.

Сначала Малкин несколько раз пытался ударить, но попадал либо по касательной, либо мимо. Затем уже Диллон включился и провёл серию жёстких ударов – россиянин закрывал лицо, но от ударов с него даже слетел шлем.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Драку в итоге разняли судьи и выписали бойцам по двойному штрафу за грубость – оба игрока не скидывали перчатки. И в статистику Малкину её, наверное, не запишут – по данным Hockey Fights, в карьере Малкина было девять боёв. «Хороший способ завоевать сердца фанатов «Вашингтона», Диллон», — прокомментировал в «Твиттере» NBC Sports Capitals. «Да уж, «Питтсбург» и «Вашингтон» по-прежнему не любят друг друга», — написал обозреватель сайта НХЛ Том Гулитти.

Статистика Евгения Малкина в сезоне НХЛ-2019/2020

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