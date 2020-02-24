«Русская пятёрка в «Вашингтоне»! У фанатов течёт слюна». Америка — об обмене Ковальчука

Громкий обмен Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон» не мог остаться незамеченным североамериканской прессой, которая с восторгом восприняла тот факт, что Ковальчук и Александр Овечкин теперь будут играть вместе.

«Овечкин и Ковальчук — лучшие друзья»

«После 1 июля, когда откроется рынок свободных агентов, «Монреаль» собирается участвовать в борьбе за Ковальчука, если он будет без контракта. В «Монреале» искренне любили то, что он привнёс в команду за последние два месяца. Я, кстати, не шутил, когда говорил, что «Монреаль» будет платить 50% зарплаты Ковальчука от его минимального оклада. Это около $ 76 тыс. У «Кэпиталз» под потолком зарплат почти нет места, важен каждый цент.



Бержевен хотел за Ковальчука второй раунд драфта, но цену пришлось снижать. В итоге он согласился на гарантированный третий раунд и не стал ждать последнего дня перед дедлайном. Илья хочет выиграть Кубок Стэнли, между ним и «Монреалем» сложились тёплые отношения. Но Ковальчук и Овечкин — лучшие друзья, это одна из причин обмена. А «Монреаль» может попробовать подписать Илью летом, если он будет доступен, прийти туда он ещё успеет», — отметил в эфире TSN Insider Trading известный канадский обозреватель Пьер Лебрюн.

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О близких отношениях Ковальчука и Овечкина писали и многие другие.



«Причина покупки Ковальчука «Вашингтоном» проста. Команде был нужен нападающий, который бы помогал первой шестёрки форвардов, от которой ждут больше результативности. У Ковальчука в нынешнем сезоне 9 голов и 13 передач в 39 матчах, так что он всё ещё может набирать очки в правильных ситуациях.



Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов близкие отношения Ковальчука и Овечкина. В начале декабря «Вашингтон» играл в Лос-Анджелесе, и после матча Овечкин, Кузнецов и Ковальчук долго говорили друг с другом в коридоре между раздевалками. А позже Овечкин опубликовал фотографию, где он делится бутылкой вина с Ковальчуком во время каникул», — отметил вашингтонский журналист The Athletic Тарик Эль-Башир.

«У фанатов уже течёт слюна»

«Они воссоединились, и это прекрасно. Если вы фанат «Вашингтона», то это действительно так. Покупка «столичными» Ковальчука — это ни в коем случае не шокирующая сделка, так как «Монреаль» уже давно выпал из гонки за плей-офф. Но команда, в которой он оказался — это был главный сюрприз. В «Вашингтоне» теперь будет русская пятёрка — у хоккейных фанатов течёт слюна. Если вы играли в хоккей на приставке, то сейчас ребёнок внутри вас кричит о русских звёздах, которые будут играть вместе. «Хабы» сохранят у себя в платёжке половину зарплаты Ильи, а это означает, что обе команды будут платить ему около $ 76 тысяч, учитывая срок до окончания регулярного чемпионата», — пишет портал Bardown.

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«Не думайте ни секунды, что Ковальчук неблагодарен «Монреалю» и Бержевену. Ковальчук хотел играть в НХЛ после расторжения контракта с «Лос-Анджелесом», но никто не шёл на такой риск. «Канадцы» дали ему возможность спасти карьеру в НХЛ, дали ему игровое время и место в спецбригаде большинства. Он воспользовался этим и продемонстрировал свою благодарность в первом же матче. Ковальчук пробыл в «Монреале» 51 день и его влияние на будущее ощущалось повсюду. Он поразил молодёжь ослепительным мастерством, габаритами и силой, решимостью и добротой. Но больше всего — страстью к игре. Это увлечение, вполне возможно, будет по праву награждено Кубком Стэнли этой весной, и тогда, возможно, Ковальчук вернётся в «Монреаль» и поставит подпись под тем контрактом, который будет его ждать. Гарантий, понятное дело, никаких нет, но это вполне возможно. Так что до свидания, Илья», — написал обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс.

«В одиночку Ковальчук ничего не сделает — он уже не в том возрасте»

«И без того элитная атака «Вашингтона» получила новое пополнение, которое может усилить их большинство. Но настоящим победителем является «Монреаль», который превратил никому не нужного игрока в третий раунд драфта. Всё это благодаря некоей магии Кови. Всего три дня назад Ковальчук праздновал победу над «Вашингтоном» в овертайме, а в понедельник он уже будет гулять по раздевалке «Кэпиталз». Добавив Илью, «столичные» нашли экономически эффективный способ поддержать глубину состава и усилить нападение, которое и без того было мощным. Ясно, что «Вашингтон» верит в российского ветерана, но и он изо всех сил хочет продемонстрировать свой оставшийся потенциал.

Чтобы получить от него отдачу, нужно дать ему в руки оружие, игровое время в большинстве. Он не был никогда самым быстрым игроком, а с возрастом стал ещё медленнее, но он может быть эффективным. Его связка с Ларсом Эллером — один из возможных вариантов. А если Тодд Рирден решится то дуэт Ковальчука и Никласа Бекстрёма может иметь некоторую магию, поскольку шведский диспетчер может доставить Илье шайбу в удобной позиции. Но в одиночку Ковальчук ничего сделать не сможет, он уже не в том возрасте. Если же «Монреаль» захочет вернуться к Ковальчуку, то здесь нет препятствий, если до 1 июля россиянин не продлит контракт с «Кэпиталз», что маловероятно», — считает Джаред Клинтон из The Hockey News.

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«Ковальчук неоднократно заявлял о своей любви к «Монреалю», но он не упустит возможность стать частью команды, которая претендует на Кубок Стэнли. Кроме того, он присоединиться к своему товарищу Алексу Овечкину, с которым много раз играл в сборной России. А у «Монреаля» теперь 13 драфт-пиков», — отмечает Journal de Montreal.



«Два года назад, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, я разговаривал с Ковальчуком по телефону. Он был так рад за Овечкина, а теперь они могут выиграть трофей вместе. Что за история!» — с восторгом резюмировал Лебрюн.