Ковальчук в «Вашингтоне», Наместников – в «Колорадо». 12 главных сделок дедлайна НХЛ

В НХЛ официально закрылось трансферное окно, все переходы и обмены отныне запрещены. Рассказываем, чем запомнился Юрьев день в лучшей хоккейной лиге мира и какие сделки вызвали наибольший ажиотаж.

Сразу отметим, что Джо Торнтон остался в «Сан-Хосе», а Крис Крайдер подписал новый контракт с «Рейнджерс» на семь лет и $ 45,5 млн. Ниже – только переходы из одной команды в другую.

Ковальчук перешёл к Овечкину в «Вашингтон», Наместников — в «Колорадо»! LIVE дедлайна НХЛ Все подробности дедлайна и рассказ о сделках с участием россиян.

н. Илья Ковальчук – из «Монреаля» в «Вашингтон»

Пожалуй, главный и самый громкий обмен (для российских болельщиков уж точно) состоялся с участием форварда Ильи Ковальчука. Россиянина обменяли из «Монреаля», который не попадает в плей-офф, в «Вашингтон», занимающий третье место на Востоке. «Кэпиталз» теперь напоминают «Детройт» времён «Русской пятёрки», результат для «столичных» делают именно российские хоккеисты.

Скорее всего, Ковальчук будет играть в третьем звене команды Тодда Рирдена, а также получит место во второй спецбригаде большинства. «Монреаль» будет платить половину заработной платы Ковальчука, которая составляет $ 700 тыс (за Ковальчука платят уже четыре (!) клуба НХЛ). В результате обмена «Канадиенс» получили право выбора в третьем раунде драфта. Посмотрим, как Илья проявит себя в столице США и воплотит ли в жизнь свою мечту по завоеванию Кубка Стэнли. Наблюдать за «Кэпиталз» будет ещё интереснее.

Помимо Ковальчука, «Монреаль» обменял нападающего Нейта Томпсона в «Филадельфию». «Лётчики» отдали за игрока право выбора в пятом раунде драфта.

Ковальчук и Овечкин снова вместе! Теперь «Вашингтон» может смело идти за Кубком Стэнли Никто не верил, но это оказалось правдой. В «столичных» теперь пять россиян!

з. Майк Грин — из «Детройта» в «Эдмонтон»

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман обменял дорогостоящего и возрастного защитника Майка Грина в «Эдмонтон». После нынешнего сезона у канадского игрока обороны заканчивается контракт. Напомним, что нынешним генменеджером «Ойлерз» является Кен Холланд, долгое время работавший в «Ред Уингз». Холланд прекрасно знает возможности Грина. Айзерману же предстоит едва ли не полностью перестраивать состав «краснокрылых», избавляясь от дорогих и возрастных игроков. Впереди — работа на драфте.

В обратном направлении отправился 35-летний нападающий Кайл Бродзяк и право выбора в четвёртом раунде драфта. «Детройт» продолжит выплачивать половину зарплаты Грина. Бродзяк пропускает текущий сезон из-за травмы спины. Его контракт с зарплатой в $ 1,15 млн в год будет действовать до окончания чемпионата-2019/2020. После этого с ним в «Детройте» практически наверняка попрощаются.

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

з. Зак Богосян – из «Баффало» в «Тампу»

«Тампа» заключила однолетний контракт на сумму $ 1,3 млн с 29-летним американским хоккеистом армянского происхождения Заком Богосяном, ранее выступавшим за «Баффало». С «клинками» у игрока обороны отношения не сложились, именно поэтому Богосян являлся неограниченно свободным агентом после процедуры прохождения драфта отказов с целью расторжения контракта с «Сэйбрз». На Богосяна также претендовали «Питтсбург», «Каролина» и «Колорадо», но хоккеист выбрал «Тампу», посчитав, что с ней у него больше шансов выиграть Кубок Стэнли. Для «Лайтнинг» это усиление перед плей-офф.

н. Владислав Наместников – из «Оттавы» в «Колорадо»

«Оттава» обменяла Владислава Наместникова в «Колоррадо», получив за россиянина выбор в четвёртом раунде драфта-2021. Влад сменил предпоследнюю команду лиги на клуб-контендер, с которым сможет побороться за Кубок Стэнли. В «Колорадо» хватает травмированных, ролевые игроки «лавинам» точно не помешают.

Наместников – универсал, который может сыграть как в центре, так и по краям. Кроме того, форвард хорошо в спецбригадах меньшинства. В третьих-четвёртых звеньях помощь Наместникова точно пригодится. После этого сезона у хоккеиста заканчивается контракт, он выходит на рынок неограниченно свободных агентов. Вряд ли Влад захотел бы переподписываться с «Оттавой», поэтому держать его в столице Канады не было смысла.

н. Жан-Габриэль Пажо – из «Оттавы» в «Айлендерс»

«Оттава» решила не останавливаться и обменять всех, кого возможно. Лидер «сенаторов», канадский форвард Пажо отправился в «Айлендерс». Взамен «Сенаторз» получили выборы в первом и втором раундах драфта-2020, плюс третий раунд драфта-2022. Выбить столько за игрока с истекающим контрактом – большая удача. К слову, Пажо уже продлился с «Айлендерс»: контракт на шесть лет, зарплата $ 5 млн в год. На грядущем драфте «Оттава» будет аж трижды выбирать в первом раунде, пополняя свой состав молодыми дарованиями. Пажо же проводит отличный сезон (учитывая личные, а не командные результаты), он – форвард-универсал. Североамериканец точно поможет «островитянам» в плей-офф. Главное, чтобы он не сник после подписания нового контракта, как это уже случалось.

Ковальчук пойдёт за Кубком Стэнли? 10 главных кандидатов на обмен в дедлайн НХЛ В списке четверо россиян и два именитых канадских ветерана из «Сан-Хосе».

н. Винсент Трочек – из «Флориды» в «Каролину»

Мощный обмен на Востоке провернули «Флорида» и «Каролина». «Пантеры» отдали центрального нападающего Трочека, получив взамен Эрика Хаулу, Лукаса Валльмарка (у обоих истекают контракты) и двух проспектов из АХЛ. Финн Хаула хорош на вбрасываниях и пятаке, может закрыть меньшинство. Швед Валльмарк пригодится для нижних звеньев. Только время покажет, кто выиграл от этого трейда. Но у Трочека долгосрочный контракт и немаленькая зарплата ($4,75 млн ещё на три года), поэтому от него в «Каролине» будут ждать многого.

н. Патрик Марло – из «Сан-Хосе» в «Питтсбург»

40-летний форвард Патрик Марло проведёт остаток сезона в «Питтсбурге», постараясь наконец-то завоевать свой первый Кубок Стэнли в карьере. Марло будет главным ветераном в составе «пингвинов», его опыт, безусловно, не станет лишним в плей-офф. Кроме того, Патрик не пропустил ни одного матча с 9 апреля 2009 года, а с учётом постоянных травм в составе «Пингвинз» это вдвойне важно. Правда, никто не гарантирует канадцу постоянное место в основном составе. «Акулы», доигрывающие провальный сезон, получили за Марло третий раунд драфта.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

н. Андреас Атанасиу – из «Детройта» в «Эдмонтон»

Помимо Майка Грина, Стив Айзерман, взамен на центрального нападающего Сэма Ганье и два драфт-пика (право выбора во втором раунде в 2020 и 2021 годах), отпустил из «Детройта» нападающих Андреаса Атанасиу и Райна Куффнера. Причём, тоже в «Эдмонтон». Самый бесполезный игрок НХЛ Атанасиу («-45») теперь будет работать под руководством Дэйва Типпетта, у которого не забалуешь. И если Атанасиу будет лениться и не захочет отрабатывать в обороне – у него будут большие проблемы. Но деваться «Ойлерз» было некуда. Слишком уж много травмированных, а большого выбора на рынке нет. Вот и приходится собирать тех, кто остался.

н. Уэйн Симмондс – из «Нью-Джерси» в «Баффало»

Силовой форвард Уэйн Симмондс отправился из пригорода Нью-Йорка в «Баффало». В обмен «дьяволы» получили пятый номер драфта-2021. Довольно странный трейд для обеих сторон. Ни «Баффало», ни «Нью-Джерси» не попадают в плей-офф, поэтому зачем вдруг Симмондс понадобился «Сэйбрз» — не особо понятно. Но и «Дэвилз» продешевили и отпустили форварда за слишком уж маленькую компенсацию. Можно было выручить гораздо больший актив.

з. Сами Ватанен – из «Нью-Джерси в «Каролину»

«Дьяволы» обменяли в «Каролину» атакующего защитника Сами Ватанена. По всей видимости, «ураганы» таким образом решили заменить травмированного Даги Хэмилтона, который выбыл до конца сезона. Но и финн известен тем, что часто получает повреждения. Вот и сейчас он травмирован. Однако риск для «Харрикейнз» оправдан, так как американскому клубу позарез нужен был игрок обороны. Взамен «Нью-Джерси» получил право выбора на драфте и проспекта. Выбор на драфте как раз будет зависеть от здоровья Ватанена и от того, сколько матчей он сыграет.

Фото: Paul Bereswill/Getty Images

в. Робин Ленер – из «Чикаго» в «Вегас»

На самом флажке «Чикаго» отправил вратаря Робина Ленера в «Вегас». Вопрос: зачем? Для чего «золотым рыцарям» понадобился ещё один голкипер, учитывая, что Флёри проводит сильный сезон и является железным первым номером команды. По всей видимости, в плей-офф «Вегас» хочет зайти с двумя сильными голкиперами и перестраховаться на случай травмы канадца. Цена за Ленера небольшая – драфт-пик и проспект, а также голкипер Малкольм Суббэн.

з. Брэди Шей – из «Рейнджерс» в «Каролину»

Шей, в отличие от Ватанена, видится реальной заменой травмированному Хэмилтону. «Рейнджерс», у которых серьёзно перегружена платёжная ведомость, отпустили американца за право выбора в первом раунде драфта. «Каролина», учитывая серьёзное усиление в дедлайн, должна сохранить за собой право выступать в плей-офф. Вряд ли «ураганы» покинут первую восьмёрку в Восточной конференции. Но есть и проблема. Травмированы два голкипера – Мразек и Раймер, а на смену им никого не взяли. Кто будет играть в воротах «Каролины»? Видимо, водитель «Замбони».