За Георгиева сыграл случай. Главные сделки, сорвавшиеся в дедлайн НХЛ

Накануне в НХЛ закрылось трансферное окно. В режиме онлайн мы рассказали про все сделки и обмены, а также отдельно разобрали главные обмены дедлайна. На очереди рассказ о переходах, которые по той или иной причине не состоялись.

Ковальчук и Наместников будут бороться за Кубок Стэнли. Как прошёл дедлайн в НХЛ Все подробности последнего дня работы трансферного окна в НХЛ и рассказ о сделках с участием россиян.

н. Крис Крайдер («Рейнджерс») – в «Колорадо», «Бостон», «Сент-Луис», «Даллас»



Форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер был самым лакомым кусочком в дедлайн. Клуб и сторона хоккеиста долго не могли договориться о новом контракте, а отпускать американца с заканчивающимся контрактом летом за просто так «синерубашечники» не хотели. Обмен назревал, а заинтересованность в Крайдере проявляла добрая половина лиги. Но в итоге хоккеист и клуб всё же смогли договориться. Контракт на семь лет и $ 45,5 млн можно считать победой генменеджера Джеффа Гортона. Крайдер мог претендовать на большие деньги, но сделал «рейнджерам» скидку, захотев остаться в Нью-Йорке. «Рейнджерс» сохранили в команде важнейшего по всем показателям хоккеиста.



н. Джо Торнтон («Сан-Хосе») – в «Бостон», «Даллас»



«Сан-Хосе» провалил нынешний сезон, в плей-офф команда не попадёт, а у главных ветеранов «акул» – Патрика Марло и Джо Торнтона – по-прежнему ни одного Кубка Стэнли на двоих. Времени на завоевание желанного трофея всё меньше, возраст серьёзно поджимает. В результате Марло трудоустроился в «Питтсбург», который однозначно будет претендовать на кубок, а вот Торнтон так и не нашёл себе новую команду, хотя варианты были. Похоже, главный бородач лиги так и не воплотит в жизнь свою давнюю мечту.

Ковальчук в «Вашингтоне», Наместников – в «Колорадо». 12 главных сделок дедлайна НХЛ Последний день трансферного окна получился жарким!

н. Зак Паризе («Миннесота») – в «Айлендерс»



На финишной прямой дедлайна появилась информация, что генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло предпринял активную попытку заполучить в свои ряды форварды «Миннесоты» Зака Паризе. Ламорелло и Паризе прекрасно знакомы, долгое время работали вместе в «Дэвилз», а для «островитян» американец стал бы серьёзным подспорьем. Учитывая, что состав клуба пополнил ещё и форвард Пажо, заключивший долгосрочный контракт. Однако договориться с «Уайлд» у менеджмента «Айлендерс» так и не получилось.

Фото: Bruce Kluckhohn/NHLI via Getty Images

з. Тайсон Бэрри («Торонто») – в «Ванкувер»



Много разговоров ходило про обмен защитника «Торонто» Тайсона Бэрри. Североамериканские инсайдеры сообщали, что «Мэйпл Лифс» получали много звонков относительно сделки с участием канадца, а наибольшую активность проявлял «Ванкувер». Однако, учитывая все проблемы «кленовых листьев» и борьбу за попадание в плей-офф на Востоке, в «Торонто» приняли решение не расставаться с защитником. Тем более что главный конкурент за восьмое место в лице «Каролины» серьёзно усилился.



в. Александр Георгиев («Рейнджерс») – в «Торонто»



В пользу российского голкипера «Рейнджерс» сыграл случай. В системе ньюйоркцев три сильных вратаря – Лундквист, Шестёркин и Георгиев. От кого-то нужно было избавляться, и Георгиев, у которого летом заканчивается контракт, стоял первым в списке на выход. Лундквист – легенда клуба с огромной зарплатой, а на Шестёркина и его талант «рейнджеры» очень рассчитывают. Но в понедельник пришла информация, что россияне Павел Бучневич и Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию. У Игоря диагностировано небольшое повреждение верхней части тела и перелом ребра без смещения. Две-три недели он точно пропустит, а дальнейшее решение будут принимать врачи. Таким образом, «Рейнджерс» отказались от идеи отпускать Георгиева. Команда продолжает сражаться за попадание в плей-офф.

Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина «Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.

н. Йеспер Фаст («Рейнджерс») – в «Вашингтон»



Вообще же в «Рейнджерс» сработали грамотно, отпустив только защитника Брэди Шея в «Каролину». Уж больно настойчивы были «ураганы», ещё и первый пик взамен предложили. Помимо Крайдера и Георгиева мог покинуть команду Дэвид Куинн и шведский форвард Йеспер Фаст, на которого положил глаз «Вашингтон». Но в итоге «столичные» ограничились приобретением Ильи Ковальчука («пехотинец» Спронг не в счёт), а Фаст остался в Нью-Йорке. Довольны остались и сам скандинав, и его нынешний работодатель.

н. Кайл Палмьери («Нью-Джерси») – в «Бостон»



«Дьяволы», доигрывающие сезон, попрощались с Грином, Коулманом, Доминге, Ватаненом и Симмондсом. Распродажа солидная, но был спрос и на других игроков. Так, «Бостон» интересовался возможностью приобретения американского нападающего Кайла Палмьери, но стороны не договорились об условиях сделки. Да и нельзя же отдавать всех подряд без разбора. Никаких иллюзий в «Нью-Джерси» не строят, но болельщиков нужно уважать.