СКА прихлопнул ЦСКА перед плей-офф. Кубок Континента теперь уйдёт «Ак Барсу»?

ЦСКА и СКА провели последний, шестой матч в этой регулярке, а для петербуржцев это была и заключительная игра в первом этапе чемпионата. Интриг было несколько – ЦСКА на одно очко опережал СКА в турнирной таблице, и, впервые за долгое время, судьба Кубка Континента решается в последние дни регулярки. На победу претендует ещё и «Ак Барс», у которого до встречи с «Салаватом» тоже было 91 очко.

Кубок Континента, последний билет в плей-офф, путаница на Востоке. Оставшиеся интриги КХЛ Уже сегодня могут определиться победитель регулярки и все пары плей-офф. Но для этого должно сойтись много факторов.

СКА проиграл четыре матча с ЦСКА и выиграл один, но к сегодняшней встрече подходил с серией из 11 побед (которая началась после поражения от московских «армейцев»). Матч начался бодро, на высоких скоростях. Преимущества у какой-то из команд не было, да и бросков было не много, соперники сделали много блоков, однако у ЦСКА моменты, пожалуй, были острее. Но от былых игр «армейского» дерби, когда москвичи наглухо перекрывали петербуржцев и планомерно навязывали свой хоккей, не было уже и в помине. Равная борьба равных соперников.

Две шайбы за 26 секунд и ещё две – за 37

В этой игре не хватало только шайб, и команды исправили это упущение сразу же после перерыва. Второй период начался с продолжительной и результативной атаки ЦСКА. Лукас Бенгтссон подарил ЦСКА шайбу за своими воротами, а затем оба защитника гостей не заметили Кирилла Капризова на пятачке. С первым броском Самонов справился, выкатившись далеко из ворот, но шайбу не зафиксировал. Лучший снайпер КХЛ на добивании завёл шайбу в пустые ворота – это его 32-й гол в этом сезоне и новый личный рекорд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» КХЛ.

СКА отреагировал мгновенно, в следующей смене. Сергей Плотников набросил от синей линии, шайба отскочила от борта на клюшку Евгению Кетова, который расстрелял ворота Ильи Сорокина с острого угла. Для капитана СКА эта шайба стала 13-й в сезоне – столько он не забрасывал в одной регулярке с 2012 года, когда играл в «Северстали».

Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА.

Пожалуй, быстро пропущенный гол немного подкосил хозяев, а СКА наоборот, воодушевил и понёс вперёд. В концовке периода игровое преимущество вылилось в ещё два быстрых гола – сначала Ярно Коскиранта мастерски подправил шайбу после броска Бенгтссона, а Кетов в это время закрывал обзор Сорокину. Затем Артём Зуб забросил свою 13-ю шайбу в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

СКА делает заявление, Кубок Континента может ускользнуть от ЦСКА

В СКА много говорили о том, что последние игры регулярки – это возможность проверить себя в противостоянии с серьёзными соперниками. «Йокериту» отдали должок пару дней назад – 6:1, а теперь и сделали мощное заявление в преддверии кубковых битв. СКА и ЦСКА – самые вероятные соперники по финалу Запада, и эту победу можно рассматривать не только как мощный заряд эмоций и уверенности в себе, но и как настоящее заявление – к возможной встрече с ЦСКА в плей-офф команда Алексея Кудашова готова.

Травмированные вернулись в состав, все звенья работают и могут выстрелить, вратари внушают спокойствие.

В третьем периоде у ЦСКА было немного шансов – СКА не собирался, как в прошлый раз, давать сопернику даже малейшую возможность переломить ход игры, а в концовке решил все вопросы голом Андрея Кузьменко в пустые ворота.

Петербуржские «армейцы» набрали 93 очка и вышли на первое место на Западе. У ЦСКА будет шанс вернуть себе лидерство в конференции в матче с «Сочи», но Кубок Континента на этот раз, похоже, от них ускользнёт.

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», набрал 93 очка (опережая СКА по дополнительным показателям), на флажке возглавил турнирную таблицу КХЛ и, скорее всего, уже не отдаст это место. Последний матч казанцы проведут с «Автомобилистом», шанс на победу в этой игре тоже высок.