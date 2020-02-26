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«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 3:4 ОТ: Панарин установил личный рекорд по голам в НХЛ

Елена Кузнецова
У Панарина личный рекорд по голам в НХЛ! А ещё он повторил достижение Гретцки и Ягра
Гол и чумовая передача, а у «Рейнджерс» — очередная победа.
Хоккей / НХЛ 0

«Не дают пасы, как забивать вообще?», — сокрушался Артемий Панарин, играя в «Коламбусе». Немного лукавил, потому что забивать всё-таки получалось, и на хорошем уровне. В «Рейнджерс» он вроде бы тоже играет не с самыми топовыми партнёрами, но забивать получается так хорошо, что сегодня Артемий установил личный снайперский рекорд – 32 шайбы за сезон. И до конца регулярки ещё добрых 20 матчей.

Предыдущий рекорд Панарин установил на второй год в «Чикаго», но тогда рядом с ним был Патрик Кейн. Однако, россиянин давно уже доказал, что ему не нужен рядом элитный плеймейкер, он и сам способен рулить в атаке и тащить команду на себе.

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У Хлебушка 400 очков за карьеру. И шансы «рейнджеров» на плей-офф стремительно растут.

В первом периоде «Рейнджерс» по большей части приходилось отбиваться, настолько велик был натиск «Айлендерс». Но Александр Георгиев стоял на голове, а в одной из немногочисленных атак гости расчертили великолепную комбинацию. Защитник Райан Линдгрен подключился к атаке и нашёл Панарина поперечной передачей, который бросил в касание. Семён Варламов не успел переместиться, чтобы сделать сейв, но больше вопросов к защите, которая оставила Панарина совершенно одного. И это зная, что Артемия уже называют «убийцей «Айлендерс» — в этом сезоне он набрал уже седьмое очко в трёх матчах против этой команды.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Панарин установил очередное историческое достижение, выйдя на чистое пятое место по количеству очков за сезон в «Рейнджерс» среди левых нападающих. Впереди – Уолт Поддубный (88 очков в сезонах-1987/1988 и 1986/1987, Стив Викерс (89 очков в сезоне-1974/1975) и Вик Хэдфилд (106 очков в сезоне-1971/1972).
Кроме того, Панарин стал седьмым игроком в истории клуба, у которого за сезон было несколько результативных серий, которые длились не менее 10 матчей. Остальные –Жильбер, Роджерс, Лич, Мессье, Гретцки и Ягр.

Во втором периоде игра выровнялась, а «Рейнджерс» забили ещё один гол. Грег Маккег подправил на пятачке дальний выстрел Брендана Лемье. Но, конечно, «Айлендерс» не собирались так просто сдаваться – новичок команды Жан-Габриэль Пажо начал оправдывать инвестиции в себя с первой же игры и сократил отставание в счёте. Все на площадке потеряли шайбу, включая Георгиева, который вообще смотрел в другую сторону. Пажо забрасывал в пустые ворота.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Айлендерс» всё-таки отыгрались, хотя сначала пропустили ещё. Но массированное давление и мастерство первого звена взяло своё – сначала забил Джордан Эберле, а на последней минуте Брок Нельсон сравнял счёт при игре в меньшинстве с пустыми воротами.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2020, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Линдгрен, Деанджело) – 17:02' (5x5)   0:2 Маккегг (Лемье, Фокс) – 27:48' (5x5)   1:2 Пажо (Пулок, Бейли) – 37:04' (5x5)   1:3 Хауден (Смит, Линдгрен) – 49:34' (5x5)   2:3 Эберле (Барзал, Ли) – 54:23' (5x4)   3:3 Нельсон (Тэйвз, Барзал) – 59:42' (6x5)   3:4 Зибанеджад (Панарин) – 60:28' (3x3)

Овертайм длился 28 секунд. На лёд у «Рейнджерс» вышел Панарин, отобрал шайбу в своей зоне, едва не убежал один на один с Варламовым, но соперник его настиг. Артемий стянул на себя всех трёх игроков «островитян», не отдал шайбу и отпасовал Мике Зибанеджаду, в распоряжении которого была полностью свободная зона атаки. Тот не стал медлить и нанёс точный бросок сходу.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Панарин уже третий бомбардир в НХЛ! 85 очков в сезоне, до личного рекорда осталось набрать всего два балла. Позади – Конор Макдэвид и Натан Маккиннон, совсем близко – Давид Пастрняк. Сейчас Панарин делает всё, чтобы затащить «Рейнджерс» в плей-офф. И если его команда всё-таки там окажется, то его надо будет серьёзно рассматривать на звание MVP сезона.

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