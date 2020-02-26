«Он светился от счастья». Ковальчук танцевал в первом матче за «Вашингтон»

Победив «Виннипег» в серии буллитов, хоккеисты и тренеры «Вашингтона» поделились впечатлениями от игры, исход которой решил Александр Овечкин, реализовавший послематчевый штрафной бросок. Примечательно, что капитан «столичных» является далеко не лучшим буллитмейстером, имея теперь только 34 удачные попытки из 107 (31,8% реализации).

«Мой сын милый? Спасибо. Как и его мама»

«Иногда я и сам не знаю, что буду делать во время буллита. Так что я принимаю этот гол. Что касается предматчевой церемонии в честь 700-го гола, то было приятно, это был особенный момент. Сын был у меня на плече, поэтому приходилось всё время смотреть вверх и вниз. Спасибо организации, клубу и всем болельщикам за этот хороший момент. Мой сын очень милый? Спасибо. Как и его мама», — с улыбкой сказал Овечкин после матча, который «столичные» должны были выигрывать в основное время, но не смогли удержать преимущество в три шайбы.



«С таким преимуществом надо играть лучше. Когда есть такой перевес, то надо правильно обращаться с шайбой, мы должны были легко выигрывать. Но случилась пара отскоков, пара ошибок — и шайбы залетели в нашу сетку. Спасибо Холтби, он был невероятен сегодня. Считаю, мы сегодня сыграли солидно. Конечно, хотелось бы выиграть в основное время, но мы взяли два очка», — добавил Овечкин.

У Овечкина шикарный гол ударом с лёта и победный буллит! Спас Ковальчука от провала Кови неплохо начал, но затем помог «Виннипегу» вернуться в игру («-2») и не реализовал буллит.

«Думаю, что для Александра это был действительно эмоциональный момент, хотя видео с поздравлениями у него было много, но здесь его поздравляли родители. Он смог собраться после этих эмоций и забил первый гол, который задал тон. Я очень рад за него, он это заслужил. И наши болельщики это заслужили — иметь возможность это увидеть и принять. Это особенный момент.



Его гол? Он оказался в хорошей позиции у ворот, шайба пришла к нему, а из этой области площадки никто не завершает атаки лучше, чем Овечкин», — отметил главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Буду смотреть видео, чтобы стать лучше»

Ещё один российский форвард — Илья Ковальчук — сыграл далеко не так удачно. За почти 15 минут игрового времени он не набрал ни одного очка и заработал «-2», став одним из виновников второго гола «Виннипега». При этом свои моменты у его тройки были: сам Илья мог забить во втором периоде — не хватило нескольких сантиметров, а помимо него отличные шансы упустил Карл Хагелин. Кроме того, Илья записал на свой счёт сокрушительный силовой приём.

«Второй гол «Джетс»? Я должен был принять лучшее решение, это была ошибка. Я закончил матч с «-2», так что сейчас буду смотреть видео, чтобы быть лучше в следующем матче», — самокритично сказал Илья.



Статистика Ильи Ковальчука в сезоне-2019/2020

«Ковальчук делает то, что освобождает остальные тройки, разгружает их. Он — тот человек, который создаёт опасные моменты в каждом матче. Теперь соперник обеспокоен соперничеством с ним, микроматчами с его тройкой. Его резюме говорит само за себя. Илья — опасный нападающий. Мне понравилось, как он сыграл в силовую в начале матча, это была хорошая смена. У третьего звена было три хороших шанса забить, и мы рады, что Ковальчук теперь играет за нас. Нет сомнений, что это сочетание будет прибавлять», — отозвался об Илье главный тренер «Вашингтона».

Ковальчук сделал мощный хит на Пулмане в дебютной игре за «Вашингтон». Видео

Возможно, Ковальчук, как и весь «Вашингтон», немного расслабился при счёте 3:0. Россиянин и вовсе пританцовывал на скамейке для запасных в одной из пауз. «Кови светился от счастья», — отметил один из пользователей в «Твиттере». Дебют за «Вашингтон» получился скомканным, но тут рады Ковальчуку и готовы дать ему ещё не один шанс.