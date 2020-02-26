«Вашингтон» всё-таки приедет в Россию? НХЛ готова сделать Овечкину подарок

Хорошие новости в последние дни льются на Александра Овечкина как из рога изобилия. Он забросил 700-ю шайбу в НХЛ, получил в партнёры Илью Ковальчука, с которым давно мечтал поиграть в одной команде, его жена объявила о скором пополнении в семействе, а теперь ещё и НХЛ заявила, что всё-таки ищет способ привезти «Вашингтон» в Россию!

Овечкин и «Вашингтон» хотят в Россию! Будет аншлаг даже в 80-тысячных «Лужниках» «Столичные» заинтересованы в том, чтобы провести матч регулярного чемпионата НХЛ в России. Это будет круче, чем приезд Криштиану Роналду.

О возможности проведения игр «Вашингтона» в нашей стране стали говорить уже давно. Руководство клуба, которое готово на всё ради своего капитана, обеими руками за. «Мы обсуждали варианты сыграть за границей – матчи в России, матчи в Швеции. Но решать будет лига, так что мы не уверены. Если это случится, то в ближайшие пару лет», — говорил в ноябре президент клуба Дик Патрик. Но НХЛ не торопилась. В планах по вынесенным матчам в Европе на сезон-2020/2021, которые публиковали осенью, России снова не оказалось. «Если мы сыграем в России, а мы знаем, что там большой интерес к КХЛ, то это, скорее всего, будут матчи регулярного чемпионата между двумя нашими клубами», — говорил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Месяц назад стало точно известно, что никаких изменений в международном расписании в следующем сезоне ждать не стоит. Ещё раньше о трудностях организации таких матчей в России рассказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. «Теоретически в жизни всё возможно, ничего невозможного не бывает, мы так и работаем с этой философией. Но тут много факторов, очень важен финансовый фактор. Если нам выставляют счёт за организацию матча условно $ 10 миллионов, то экономика уже не срастается, ничего не склеивается. Здесь надо смотреть экономику, здесь нет никакой политики, это вопрос бизнеса. Если НХЛ играет в Финляндии, мы очень хорошо знаем эконому этих матчей, потому что имеем прямое отношение к «Хартвалл-Арене». Когда они приезжают в Россию, они выставляют совсем другой ценник. В этом вся проблема, другого вопроса вообще нет», — говорил Ротенберг.

«Вашингтон» в России? Есть проблема, НХЛ выставляет нам совсем другой ценник» После победы России над Финляндией на вопросы журналистов ответили Роман Ротенберг, Алексей Кудашов и игроки нашей сборной.

Похоже, лига наконец решила расщедриться и порадовать одного из лучших снайперов в истории НХЛ. На торжественную церемонию в честь 700 голов Овечкина в столицу США приехал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. «Мы работали над тем, чтобы «Кэпиталз» могли провести матч в России в следующем году, но по ряду причин этим планам не суждено было осуществиться. Мы будем работать, пытаться урезать расходы и обдумывать лучшую стратегию, чтобы осуществить это.



Я знаю, что «Кэпиталз» заинтересованы в таких матчах, и если не в России, то в других странах. Мы собираемся удовлетворить этот интерес. «Вашингтон» — топ-клуб НХЛ, есть смысл в том, чтобы привезти их за океан», — сказал Дэйли.



«Собираемся удовлетворить интерес» — это уже не просто гипотетические рассуждения от НХЛ, как были раньше, это уже настоящие обещания. И хотя Дэйли и не обещал, что матчи обязательно пройдут в России, но из его речи понятно, что это направление является приоритетным. Если вопрос действительно только в непомерных запросах лиги, то, судя по его словам, НХЛ и здесь готова подвинуться.



Овечкин на протяжении долгих лет является одним из самых популярных и обсуждаемых хоккеистов мира. Он делает НХЛ кассу, и его огромное желание сыграть на родине нельзя не учитывать. Тем более это желание подкрепляется поддержкой со стороны руководства клуба. Дэйли презентовал Овечкину памятную хрустальную награду, но матчи в России стали бы ещё более приятным подарком, и не только для него, но и для Кузнецова, Орлова и Самсонова, а также для тысяч российских любителей хоккея. Лёд тронулся, колёсики в НХЛ крутятся медленно, но всё-таки крутятся.