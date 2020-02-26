Что показали иностранцы на Востоке? Рейтинг легионерских бригад КХЛ

Продолжаем рассказывать об успехах и провалах легионеров в КХЛ.

Что показали иностранцы на Западе? Рейтинг легионерских бригад КХЛ В некоторых клубах легионеры стали лидерами, а где-то не смогли ничего показать.

«Амур» — 5,5 (6,5 оценка перед началом сезона)

Легионеры: в. Лангхаммер, з. Йордан, з. Витасек, н. Зогорна Г., н. Зогорна Т.



На Востоке нас ждала очень интересная развязка в борьбе за место в плей-офф. «Амур» боролся с «Нефтехимиком». Но легионеры в Хабаровске не принесли так много пользы, как могли бы. Отчасти из-за них хабаровчане остались без кубковой весны.



Выделить в чешском десанте можно разве что Гинека Зогорну, одного из лучших бомбардиров команды. Вратарь Лангхаммер проиграл конкуренцию Аликину, защитники Йордан и Витасек не так надежны в обороне, как россияне, а Томаш играет чуть хуже своего брата.

«Металлург» — 6,0 (8,0)

Легионеры: н. Расмуссен, н. Козун, н. Филиппи, н. О’Делл, н. Нестрашил

Покинули команду по ходу сезона: з. Постма



«Магнитку» после распада тройки Мозякин – Коварж – Зарипов очень сильно лихорадит. Этот сезон чуть не стал самым провальным для «Металлурга». Отсутствие топов в атаке пытаются компенсировать легионерами, которые, казалось бы, не такие и плохие игроки. Но эти иностранцы ничего в Магнитогорске не показали. Того же Козуна просто не узнать. Нестрашил и Филиппи тоже играют вспышками. Знает ли менеджмент «Магнитки», что в Европе хватает классных лиг, помимо чешской?

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

«Нефтехимик» — 6,5 (б/0)

Легионеры: з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд, н. Уайт, н. Митчелл

Покинули команду по ходу сезона: н. Райкел



Именно легионеры «Нефтехимика» сыграли одну из ключевых ролей в успехе «волков». Они играют определённую роль в успехе нижнекамцев. Идеальными игроками их не назовёшь, но всё-таки стоит выделить форварда Уайта, лучшего бомбардира команды, и его коллегу по амплуа Берглунда, который после странного расставания с Ригой продолжает демонстрировать высокий уровень.

«Адмирал» — 6,5 (6,5)

Легионеры: в. Олкинуора з. Лалонд, з. Альмквист, н. Бакош, н. Юнг



Команда из Владивостока неудачно провела последние матчи регулярки и осталась за бортом борьбы за плей-офф. Но если учесть, что в «Адмирале» одна из самых маленьких платежных ведомостей в КХЛ, то такой результат провалом не назовешь. Радует, что при ограниченных финансах, во Владивостоке собрались неплохие легионеры. Но есть и свои минусы.



Лалонд – самый грубый игрок лиги. Это его совсем не красит. Олкинуора должен был пойти по стопам Метсолы, но после травмы финн не может найти свою игру. Статистика поплыла вниз, но это еще не самое печальное. Слабая игра вратаря стала одной из причин непопадания в плей-офф. Большую часть сезона Олкинуора тащил «Адмирал» в кубковую восьмёрку, но в конце подвёл свою команду, умножив все свои усилия на ноль.

«Авангард» — 7,5 (9,0)

Легионеры: з. Франсон, з. Покка, н. Бэк, н. Клинкхаммер, н. Андригетто, н. Макмиллан



В омском клубе собраны неплохие иностранцы, но по сравнению с прошлым сезоном их игра пошла на спад. Разве что Покка и Клинкхаммер всё так же хороши на своих позициях.



Немного сдали Франсон и Бэк. Последний недотягивает до своего прошлогоднего уровня в плей-офф. Не оправдал ожиданий швейцарец Андригетто, которому пророчили хорошее будущее в КХЛ.

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«Трактор» — 8,0 (7,5)

Легионеры: н. Гика, н. Седлак, н. Кэйлоф

Покинули команду по ходу сезона: з. Виртанен, н. Томас



В Челябинске однозначно остались недовольны результатами уходящего сезона. Вместо амбициозной команды под руководством Скудры получилась команда-аутсайдер, не без помощи латвийского специалиста. Но вот другие иностранцы, не считая Томаса, смотрелись вполне прилично в «Тракторе». Тот же Виртанен перешёл в казанский «Ак Барс», где личная статистика не так хороша, как в Челябинске. Ну а трио трёх легионеров-форвардов – лидер команды, которое винить в провале «Трактора» никак нельзя.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Сибирь» — 8,0 (7,0)

Легионеры: в. Сятери, з. Йокипакка, н. Руохомаа, н. Пельтола, н. Пуустинен



В другой сибирской команде дела с легионерами немного лучше. Руохомаа и Пуустинен уже продлили свои контракты с «Сибирью». Они показали себя настоящими лидерами. Неплохо на льду себя проявляют и другие финны – Йокипакка и Сятери. А вот по Пельтоле есть вопросы. Может, показать себя ему помешала травма.

«Салават Юлаев» — 8,0 (9,0)

Легионеры: в. Метсола, з. Ларсен, н. Умарк, н. Хартикайнен, н. Маннинен



Уход Кемппайнена из Уфы сказался не только на самом хоккеисте, но и на всём «Салавате». Команда не показывает свой максимум в этом сезоне. Возможно, в плей-офф башкиры проявят себя куда лучше, но сейчас мы говорим про регулярку.



Вопросы возникают по экс-игроку «Йокерита» Маннинену. Он и близко недотянулся до уровня Кемппайнена в Уфе. Метсола, Ларсен, Умарк, Хартикайнен – о высоком уровне этих игроков не стоит напоминать лишний раз. Да, у них бывают спады, но они одни из лучших легионеров в лиге.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Ак Барс» — 8,0 (8,5)

Легионеры: в. Рейдеборн, з. Викстранд, з. Виртанен, н. Азеведо, н. Кормье, н. Фрэттин



В Казани в целом собрана очень крепкая, ровная команда. Нынешние легионеры неплохо вписываются в систему Квартальнова, что немаловажно. Команда идёт в лидерах Восточной конференции, задача на регулярку выполнена, теперь стоит ждать плей-офф и смотреть, как там себя проявят иностранцы.



Но при это легионеры в «Ак Барсе» не сильно опережают россиян. Тот же Рейдеборн даже уступает Билялову. Немного в статистике сдали Фрэттин и Кормье. Если в «Барысе» они были лидерами, то в «Ак Барсе» они лишь винтики системы Квартальнова.

«Барыс» — 8,5 (7,5)

Легионеры: в. Паскуале, з. Сведберг, з. Охтамаа, н. Виддель, н. Найт, н. Пакаринен



Казахская команда радует в этом сезоне. Помимо казахов как натуральных, так и натурализованных, в «Барысе» неплохой легионерский пул игроков. Не лучшим образом показали себя Сведберг и Пакаринен, но это можно списать на то, что им помешали травмы.



А вот с другими иностранцами проблем никаких нет. Паскуале тащит, Найт ведёт в атаке команду за собой. Охтамаа и Виделль присоединились к команде по ходу сезона и сразу себя показали. Финн является лучшим защитником в команде, а швед отлично смотрится в атаке.

«Автомобилист» — 9,0 (8,5)

Легионеры: в. Коварж, н. Сэкстон, н. Доус, н. Мэйсек, н. Холланд



Иностранцы в Екатеринбурге – основная сила команды. Без них «Авто» было бы очень трудно. Все мы видим, как команда выступает без Коваржа, в «Автомобилисте» не хватает сильного бэкапа. А легионерский квартет в атаке набрал в сумме более 120 результативных баллов. В Екатеринбурге должны быть довольны летней селекцией, учитывая, что Холланд и Мэйсек считались котами в мешке. Ну а Брукс лишний раз доказывает, что менеджерам КХЛ стоит присматриваться к немецкому рынку игроков.