Рейтинг вратарских бригад в плей-офф КХЛ. Лучшие на Востоке

В советском детективном фильме «Ищите женщину» в концовке звучит фраза, ставшая крылатой: «При хорошей женщине и мужчина может стать человеком». Так же и в хоккее: при хорошем вратаре и середняк может превратиться в фаворита. Вспомните прошлогодний плей-офф: «Салават Юлаев» Николая Цулыгина не склонял только ленивый, однако Юха Метсола сыграл настолько феерично, что уфимцы дошли до финала конференции и на равных бились с «Авангардом». Поэтому иметь хорошего голкипера, который отлично готов к кубковой стадии и способен спасать и вытаскивать матчи и серии, едва ли не первостепенная задача для всех команд, попавших в плей-офф. Оценим вратарские тандемы клубов, которые скоро вступят в борьбу за Кубок Гагарина. Начнём с Восточной конференции.

Метсола — волшебник, но ЦСКА нет равных. Рейтинг вратарских бригад КХЛ Несколько топ-клубов усилили позиции бэкапов, а у «Автомобилиста» пропасть за спиной Коваржа.

8. «Нефтехимик»

Барулин – Шарыченков – 5,5

Состав нижнекамской команды перед сезоном не поражал воображение: молодёжь, ветераны, Шарипзянов, Порядин и легионеры из НХЛ, один из которых приехал неготовым. Вратарская бригада тоже вызывала вопросы: в «Сочи» Барулин провалился в плей-офф, а Шарыченков с Подъяпольским в «Ак Барсе» ничего не смогли поделать с «Авангардом». Нижнекамцы посрамили скептиков, ударно провели концовку чемпионата, одержали три победы подряд на финише и спустя два года вышли в плей-офф, пропустив столько же, сколько «Куньлунь» (158). Большую часть чемпионата провёл Барулин – но первый из трёх решающих матчей с «Амуром» Константин провалил, и ключевые игры в Хабаровске доверили Шарыченкову. Не прогадали – «Нефтехимик» с Шарыченковым в воротах дважды победил, а вратарь выглядел уверенно, засушив «Амур» в одной из встреч. Шарыченков, скорее всего, и начнёт серию с «Ак Барсом» — но на кубковых стадиях Александру доверяли очень редко и ждать от него подвигов и чудесных спасений не приходится, как и от Барулина, который в «Сочи» за 13 матчей в плей-офф одержал лишь одну победу.

Травма Коваржа ударила по «Автомобилисту». Как играют другие вратари-иностранцы в КХЛ? Без некоторых голкиперов тоже сложно представить их нынешние команды.

7.«Автомобилист»

Коварж — Галкин – 6,0

По воротам Якуба Коваржа нанесли 1382 броска – чеха, не играющего с с 25 января из-за травмы, по этому показателю только недавно обогнал отнюдь не страдающий от недостатка работы и матчей Юха Метсола. В прошлом сезоне на долю Коваржа выпало 1443 броска — самая высокая загруженность среди вратарей Восточной Конференции (даже у Демченко в редко продвигающемся дальше своей синей линии «Тракторе» цифры были чуть скромнее). Как говорится, на Коваржа надейся, а сам не плошай – в «Автомобилисте» не искали бэкапа для Якуба, не усиливали защиту, и в конце января оказались в непростом положении. Утверждение Мартемьянова «неважно, кто в воротах, защитники обучены» со звоном разбилось о матчи с минским «Динамо», где Фомин и Галкин невольно набивали статистику аутсайдерам таблицы (9 пропущенных шайб), и «Барысом» (8 пропущенных шайб). Весной Никита Трямкин во время просмотра финала МХЛ «Локо» — «Авто» называл Галкина ни много ни мало «богом», но даже столь одаренному юному вратарю понадобилось время, чтобы привыкнуть к игре в КХЛ. Коварж вернулся в строй к плей-офф, но ещё не играл и непонятно, как чех себя чувствует после месячного перерыва, насколько его состояние позволяет вернуться в прежний игровой ритм. Галкин в последних матчах регулярного чемпионата выглядел уверенно, и отсутствие Коваржа в воротах теперь не выглядит так пугающе и трагично, как две недели назад. На выходе имеем – талантливый и поймавший кураж Галкин, но у которого совсем нет опыта взрослого плей-офф, и только-только восстановившийся после сложной травмы Коварж. Если полевые игроки не снизят количество опасных моментов у своих ворот – «Сибирь» с выходом в следующий раунд можно поздравлять уже сейчас.

6. «Металлург»

Кошечкин — Демченко – 6,5

Несмотря на неудачный старт чемпионата и странные ошибки (забег в матче с «Динамо», например), по статистике у Кошечкина эта регулярка одна из лучших в карьере – высокий коэффициент надёжности (1,94) и процент отражённых бросков (93,3), 6 шат-аутов, клубный рекорд по продолжительности сухой серии. Если учесть, что магнитогорская команда провалилась и с трудом попала в плей-офф (у магнитогорцев меньше, чем у «Куньлуня», и отрицательная разница шайб), то к ветерану и двукратному обладателю Кубка Гагарина претензий быть не может. Но за спиной Кошечкина – пустота. Игра Галимова болельщиков раздражала настолько, что они взламывали социальные сети клуба с целью выразить мнение об игре вратаря, а Демченко никак не может прийти в себя после неприятного расставания с родным «Трактором». В матче с «Сибирью» Демченко играл настолько плохо, что Илья Воробьёв экстренно выпустил молодого Глеба Носова. Кошечкин держит высокий уровень и готов в противостоянии с «Барысом» вытаскивать «Магнитку» во второй раунд, но подстраховать возрастного голкипера некому.

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

5. «Барыс»

Паскуале — Карлссон – 7,0

В последний раз полностью иностранная вратарская бригада у «Барыса» была в сезоне-2016/2017, когда казахстанская команда с Карлссоном и Пуленом дошла до второго раунда, где уступила «Металлургу». Сейчас швед, который год назад так и не понял, что делать с громоподобными бросками Чудинова, на вторых ролях, и играет нечасто. В межсезонье в селекции «Барыс» допустил ошибки с приглашением Тангрэди и Хелуки, но с Паскуале попали в точку – канадец после прозябания в системе «Тампы» (три матча в НХЛ) в «Барысе» является первым номером, выступает ровно и не даёт поводов для критики. Нур-султанцы перед плей-офф столкнулись с трудностями – травмирован второй бомбардир команды Роман Старченко, а в соперниках непредсказуемый «Металлург» с высококлассными и мастеровитыми хоккеистами в составе. В случае отсутствия Старченко атака «Барыса» сильно пострадает, линия защиты у нур-султанцев довольно средняя, несмотря на наличие Дица и Охтамаа, поэтому у Паскуале работы по сравнению с матчами регулярного чемпионата точно прибавится. Посмотрим, как Эдди справится, за последние пять лет у него лишь восемь матчей в плей-офф АХЛ, а в прошлом сезоне «Сиракьюз», за который выступал канадец, в первом раунде уступил «Кливленду» (1-3), а Паскуале пропустил 11 шайб (ОБ – 89,8%).

4. «Сибирь»

Сятери — Красиков – 7,5

Салак после бронзовых медалей верной дорогой шёл к рижскому «Динамо», Тэйлор просто не выручал – в такой компании Красиков до плей-офф так и не добрался, попутно незаслуженно получив прозвище «Лёха-трёха». Когда-то Красиков и его напарник-легионер должны были весь сезон провести здорово и помочь команде попасть в восьмёрку – наконец-то получилось. В системе Заварухина нужно биться, пахать, работать и не пускать соперника к воротам, упрощать игру, чтобы достичь цели где-то в ущерб результативности (у «Сибири» даже разница шайб в итоге отрицательная), и вратарям, возможно, чуть проще проявить себя, потому что команда много внимания уделяет обороне. Но важные сейвы и уверенная игра Красикова (даже в НХЛ заинтересовались) и Сятери, который тремя годами ранее принёс «Витязю» исторический выход в плей-офф, постоянно давали новосибирской команде шанс на победу, и полевые игроки чувствовали себя комфортнее и спокойнее. У «Автомобилиста» во вратарской линии есть проблемы – «Сибири» надо грамотно ими воспользоваться, а Сятери и Красиков на последнем рубеже не подведут.

Короли спасений. 7 вратарей КХЛ, которые тащат свои команды Без этих голкиперов их клубы могли оказаться ниже в турнирной таблице, а кто-то и вовсе не попадать в зону плей-офф.

3. «Авангард»

Бобков — Гарипов – 8,5

Гарипов приехал в «Авангард», по словам тренера вратарей «Авангарда» Звягина, «в топовой форме» — омичи по ходу сезона потеряли Судницина и остро нуждались в голкипере, который разгрузит Бобкова. Теперь у «Авангарда» одна из самых мощных вратарских бригад в КХЛ – Бобков, который играет ещё сильнее, чем в прошлом сезоне (например, в этом году в ВХЛ даже на словах никто не отправлял), и Гарипов, оправившийся от проблем со спиной и находящийся в отличном состоянии, близкому к плей-офф-2018. Но задача предстоит не из простых – на кураже Умарк, Хартикайнен, Сошников и Кугрышев могут расправиться с любым противником.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

2. «Салават Юлаев»

Метсола — Кареев – 9,0

Даже когда шайба предательски запрыгивает за спину после попадания в перекладину или пролетает над ловушкой после обидного рикошета, Юха Метсола – лучший вратарь КХЛ, с которым в первом раунде уфимцам не страшны ни Войнов, ни Семёнов, ни Шумаков, ни Широков с Зерновым, ни Андригетто с Беком. Метсола «в огне» способен играть так, что даже с Коледовым, Арзамасцевым, Семёновым и регулярно норовящим совершить «обрез» Ларсеном «Салават Юлаев» способен выбить «Авангард» Боба Хартли.

Метсола в матче с «Сочи» сделал 12-й шат-аут за «Салават», установив рекорд клуба в КХЛ

1. «Ак Барс»

Билялов – Рейдеборн – 9,5

У «Ак Барса» наименьшее количество пропущенных шайб в конференции (118) и второе место в лиге после ЦСКА по этому показателю – Билялов установил новый рекорд КХЛ по продолжительности сухой серии, а чаще него играет швед Рейдеборн, которого иногда, как говорит Квартальнов, «подставляют» партнёры. У казанцев – отличная оборона, агрессивный, быстрый, энергозатратный хоккей, в котором сопернику тяжело поднять голову. По воротам «Ак Барса» не так много бросают (в сумме по воротам Билялова и Рейдеборна бросили немногим больше, чем Юхе Метсоле), но Билялов и Рейдеборн, в свою очередь, играют надёжно и подчищают ошибки полевых игроков. Да, опыта игры в плей-офф КХЛ нет – но Билялов выигрывал в ВХЛ с «Нефтяником» Братину и становился лучшим вратарём сезона, а Рейдеборн в Швеции добирался до финала с «Юргорденом». И Тимур, и Адам умеют справляться с нервным напряжением в самых важных матчах сезона и играть здорово в стрессовых ситуациях – совсем скоро мы в этом убедимся.