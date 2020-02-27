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«Колорадо» — «Баффало» — 3:2, обзор матча, Задоров ударил Скиннера коленом в голову, видео

Никита Задоров въехал коленом в голову сопернику
Лев Лукин
Задоров въехал сопернику коленом в голову. Фанаты «Баффало» считают, что он бил умышленно
К счастью, Джефф Скиннер избежал травмы и доиграл матч.
Хоккей / НХЛ 0

Прошедший игровой день в НХЛ был не слишком богат на события, а тех любителей сильнейшей лиги мира, которые пристально следят за русскими в Америке, более всех наверняка интересовал матч в Денвере. Там «Колорадо», идущий на втором месте Западной конференции, принимал «Баффало», который скатился после удачного начала сезона и сейчас пока может только мечтать о попадании в плей-офф.

Турнирная таблица НХЛ

«Лавины», считающиеся одними из реальных претендентов на Кубок Стэнли в этом сезоне, в дедлайн стали одной из самых русских команд НХЛ. В компанию к Никите Задорову, Валерию Ничушкину и Владиславу Каменеву, который с начала ноября более или менее регулярно играет за «Колорадо», добавился Владислав Наместников. Четыре россиянина в составе – больше только у «Вашингтона»!

Наместников дебютировал за «Эвеланш» в третьем звене: Джаред Беднар отрядил Влада на левый фланг и дал в партнёры Пьера-Эдуара Белльмара с Мартином Каутом. Чеху, кстати, удалось в этой встрече забросить свою первую шайбу в НХЛ, но Каут забил в большинстве, а Наместников на реализацию лишнего у «Колорадо» не выходил. Зато в этой расстановке оказался центрфорвард четвёртого звена Каменев (просто игрок «Баффало» уже готовился покинуть штрафной бокс, и «лавины» перестраивались), после броска которого Каут и добил шайбу в ворота. Так Каменев заработал своё восьмое очко в сезоне.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Благодаря голу Каута «Колорадо» во второй раз в матче вышел вперёд, но «Баффало», как и в первом периоде, сумел довольно быстро ответить. Шайбу Габриэля Ландескога отыгрывал Земгус Гиргенсонс (кстати, при попустительстве Каменева на пятачке), а во втором отрезке отличился уже Кёртис Лазар, чей бросок не сумел заблокировать Наместников.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 февраля 2020, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Ландеског (Комфер, Маккиннон) – 14:24' (5x4)   1:1 Гиргенсонс (Окпосо, Ларссон) – 16:21' (5x5)   2:1 Каут (Каменев, Жирар) – 27:15' (5x4)   2:2 Лазар (Маккейб, Фролик) – 34:56' (5x5)   3:2 Комфер (Донской, Джост) – 51:54' (5x5)

Как видим, русские «лавины» были достаточно заметны в этой встрече, хотя большего можно было ожидать от Валерия Ничушкина. Челябинец подменял травмированного Микко Рантанена в первом звене с Габриэлем Ландескогом и Натаном Маккиноном, но за 17 минут игрового времени не сумел набрать очки, хотя в одном из эпизодов канадец сделал всё, чтобы Валерий отличился. Но Хаттон был бесподобен.

ВИДЕО

Победный гол для «Колорадо» организовали хоккеисты второго звена. В третьем периоде Йоонас Донской здорово выгреб шайбу из-за ворот и переадресовал её на Джей Ти Комфера, который не оставил шансов вратарю «клинков».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На льду в этом эпизоде находился и Никита Задоров, который проводил 350-й матч в НХЛ. Большую часть игр русский великан провёл за «лавин», но его заокеанская карьера начиналась именно в «Баффало». И в отчётной встрече Задоров напомнил о себе фанатам «клинков», правда, вряд ли они помянули его добрым словом. В одном из эпизодов первого периода под ногами Никиты оказался форвард «Баффало» Джефф Скиннер, и Задоров смачно въехал коленом в голову канадцу.

ВИДЕО

Русский защитник не получил в этом эпизоде никакого штрафа, а Скиннер избежал травмы и доиграл матч, но не исключено, что на действия Задорова обратит внимание Департамент безопасности игроков. Главный вопрос – умышленно Никита не стал убирать ногу или всё произошло случайно?

Но большинство болельщиков «Баффало», конечно, уверены, что Никита бил специально. Они обозвали Задорова в интернете грязным игроком, присовокупив ещё несколько оскорбительных эпитетов, и припомнили, что Никита часто сражается с хоккеистами, которые уступают ему в габаритах. Справедливости ради заметим, что таких в лиге большинство.

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