«Тогда я понял, что стану тренером». 19 лет назад Ковальчук помог Рирдену найти призвание

Всё началось с того, что защитник просто решил помочь молодому русскому освоиться в США.

У Ильи Ковальчука в «Вашингтоне» много старых знакомых, и речь не только о соотечественниках. На заре карьеры Илья играл в «Атланте» вместе с 30-летним защитником Тоддом Рирденом и в какой-то мере предопределил его будущее.

«Он светился от счастья». Ковальчук танцевал в первом матче за «Вашингтон» Что говорили в «Вашингтоне» после дебюта россиянина. Тренер доволен, а сам Кови обещает провести работу над ошибками.

19 лет назад Рирден взял молодого Ковальчука под своё крыло

Ковальчуку было 18 лет, когда его выбрали под первым номером на драфте 2001 года, и он сразу же уехал в «Трэшерз». Адаптироваться ему помогал неприметный американский защитник из третьей пары.

Ковальчук жил самостоятельно и был немного растерян в первые месяцы в НХЛ. Новая страна, новый непонятный язык, новый менталитет. Рирден решил взять его под своё крыло и пригласил к себе на празднование Дня благодарения. Идея состояла в том, чтобы не мытьём, так катаньем научить россиянина разговаривать и комфортно чувствовать себя в новой обстановке, познакомиться с культурой. Он придумал игру со словами, которая состояла в том, что Ковальчук учил Рирдена русскому слову, а Тодд его – такому же английскому. Начали с еды на праздничном столе, а затем планомерно расширяли свои словарные запасы.

«Он был отличным партнёром по команде. Да, он был намного старше, но мы много времени проводили вместе, и в итоге это принесло плоды для обоих. Теперь он тренирует нескольких отличных русских игроков, и знание языка ему точно должно помогать», — рассказывал Ковальчук после возвращения в НХЛ в прошлом году.

После Дня благодарения Рирден и Ковальчук частенько выбирались вместе поужинать, особенно на выездах, и продолжали учить языки друг друга. Илья научил его базовым словам – «привет», «спасибо», а также крепким выражениям.

«Не очень хорошие слова, но он пытается шутить, это приятно», — смеётся Овечкин. «Мы всегда смеёмся, когда он пытается говорить на русском. Забавно звучит, когда иностранцы произносят наши слова», — добавляет Дмитрий Орлов.

«Тогда я понял, что стану тренером»

Общение с Ковальчуком подтолкнуло Рирдена к новой идее. «Думаю, именно тогда я понял, что стану тренером, понял, что моя роль в том, чтобы помогать игрокам в развитии, помогать молодёжи проходить различные стадии в своей жизни», — говорит Тодд. После ухода из «Атланты» он взял под крыло Микко Койву – ныне заслуженного ветерана и капитана «Миннесоты», а в середине 2000-х – молодого финна, которому было непросто в первый год в Америке.

«Думаю, наше общение тогда стало одной из причин, почему он стал тренером. Он многому меня научил, когда мне было 18 лет. С ума сойти, как летит время. Его жена была тогда беременна, а сейчас его сыну уже 17 лет, а я до сих пор играю», — говорит Ковальчук.

Рирден: рад, что Ковальчук теперь играет за «Вашингтон». Его сочетание будет прибавлять

Кроме того, Тодд сам интересовался культурами игроков, с которыми играл или работал. Рирден взял этот опыт на вооружение в своей тренерской работе. Первые шаги в качестве тренера в НХЛ Рирден делал в штабе Дэна Байлсмы в «Питтсбурге», и удивлял молодого Евгения Малкина познаниями русских хоккейных терминов.

Интерес к другим странам помогает ему и сейчас, в «Вашингтоне», в составе которого больше половины игроков приехали из Европы. Это не только русские, есть и датчанин, и шведы, и чехи со словаками, и швейцарец. Рирден знаком с Европой не понаслышке, в самом конце карьеры он провёл два года, путешествуя по немецкой, австрийской и датской лигам. Мало того, что ему всегда есть о чём поговорить с Ларсом Эллером, или удивить Йонаса Зигенталера познаниями в немецком, он на своей шкуре испытал, как сложно оказываться в чужой стране и менять привычный образ жизни. «Одна из моих сильных сторон состоит в том, что я могу установить взаимосвязь с разными игроками. Думаю, ребята знают, что я действительно прикладываю к этому усилия», — говорит Рирден.

Простое человеческое желание помочь молодому партнёру по команде в итоге привело Рирдена к работе главным тренером одной из лучших команд НХЛ. Со своим стремлением узнавать чужие культуры Рирден идеально вписался в коллектив «кэпс». «Мы тут как семья. Да, мы все из разных стран, но мы вместе», — говорит Овечкин. Сейчас эта семья приняла с распростёртыми объятиями ещё одного члена.