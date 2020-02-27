«Тогда я понял, что стану тренером». 19 лет назад Ковальчук помог Рирдену найти призвание

У Ильи Ковальчука в «Вашингтоне» много старых знакомых, и речь не только о соотечественниках. На заре карьеры Илья играл в «Атланте» вместе с 30-летним защитником Тоддом Рирденом и в какой-то мере предопределил его будущее.
19 лет назад Рирден взял молодого Ковальчука под своё крыло
Ковальчуку было 18 лет, когда его выбрали под первым номером на драфте 2001 года, и он сразу же уехал в «Трэшерз». Адаптироваться ему помогал неприметный американский защитник из третьей пары.
Ковальчук жил самостоятельно и был немного растерян в первые месяцы в НХЛ. Новая страна, новый непонятный язык, новый менталитет. Рирден решил взять его под своё крыло и пригласил к себе на празднование Дня благодарения. Идея состояла в том, чтобы не мытьём, так катаньем научить россиянина разговаривать и комфортно чувствовать себя в новой обстановке, познакомиться с культурой. Он придумал игру со словами, которая состояла в том, что Ковальчук учил Рирдена русскому слову, а Тодд его – такому же английскому. Начали с еды на праздничном столе, а затем планомерно расширяли свои словарные запасы.
«Он был отличным партнёром по команде. Да, он был намного старше, но мы много времени проводили вместе, и в итоге это принесло плоды для обоих. Теперь он тренирует нескольких отличных русских игроков, и знание языка ему точно должно помогать», — рассказывал Ковальчук после возвращения в НХЛ в прошлом году.
После Дня благодарения Рирден и Ковальчук частенько выбирались вместе поужинать, особенно на выездах, и продолжали учить языки друг друга. Илья научил его базовым словам – «привет», «спасибо», а также крепким выражениям.
«Не очень хорошие слова, но он пытается шутить, это приятно», — смеётся Овечкин. «Мы всегда смеёмся, когда он пытается говорить на русском. Забавно звучит, когда иностранцы произносят наши слова», — добавляет Дмитрий Орлов.
«Тогда я понял, что стану тренером»
Общение с Ковальчуком подтолкнуло Рирдена к новой идее. «Думаю, именно тогда я понял, что стану тренером, понял, что моя роль в том, чтобы помогать игрокам в развитии, помогать молодёжи проходить различные стадии в своей жизни», — говорит Тодд. После ухода из «Атланты» он взял под крыло Микко Койву – ныне заслуженного ветерана и капитана «Миннесоты», а в середине 2000-х – молодого финна, которому было непросто в первый год в Америке.
«Думаю, наше общение тогда стало одной из причин, почему он стал тренером. Он многому меня научил, когда мне было 18 лет. С ума сойти, как летит время. Его жена была тогда беременна, а сейчас его сыну уже 17 лет, а я до сих пор играю», — говорит Ковальчук.
Кроме того, Тодд сам интересовался культурами игроков, с которыми играл или работал. Рирден взял этот опыт на вооружение в своей тренерской работе. Первые шаги в качестве тренера в НХЛ Рирден делал в штабе Дэна Байлсмы в «Питтсбурге», и удивлял молодого Евгения Малкина познаниями русских хоккейных терминов.
Интерес к другим странам помогает ему и сейчас, в «Вашингтоне», в составе которого больше половины игроков приехали из Европы. Это не только русские, есть и датчанин, и шведы, и чехи со словаками, и швейцарец. Рирден знаком с Европой не понаслышке, в самом конце карьеры он провёл два года, путешествуя по немецкой, австрийской и датской лигам. Мало того, что ему всегда есть о чём поговорить с Ларсом Эллером, или удивить Йонаса Зигенталера познаниями в немецком, он на своей шкуре испытал, как сложно оказываться в чужой стране и менять привычный образ жизни. «Одна из моих сильных сторон состоит в том, что я могу установить взаимосвязь с разными игроками. Думаю, ребята знают, что я действительно прикладываю к этому усилия», — говорит Рирден.
Простое человеческое желание помочь молодому партнёру по команде в итоге привело Рирдена к работе главным тренером одной из лучших команд НХЛ. Со своим стремлением узнавать чужие культуры Рирден идеально вписался в коллектив «кэпс». «Мы тут как семья. Да, мы все из разных стран, но мы вместе», — говорит Овечкин. Сейчас эта семья приняла с распростёртыми объятиями ещё одного члена.
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