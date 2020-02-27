«Авангард» и «Салават» сделают красиво. За «ястребами» — система, за Уфой – бодрая анархия

Сегодня, 27 февраля, регулярка КХЛ завершится последним игровым днём, но на расклады в турнирной таблице Восточной конференции уже ничего повлиять не может. Все пары первого раунда сложены, и из четырёх противостояний выделяется битва «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Команды, устроившие классное и интригующее шоу в прошлогоднем финале Востока, на этот раз сыграют уже в начале марта, но факт встречи на ранней стадии Кубка Гагарина вряд ли повлияет на характер дуэли: «ястребы» и юлаевцы просто не могут выдать скучную и унылую серию.

«Авангард» и «Салават» сталкиваются лбами в плей-офф уже третий год подряд, и в предыдущих двух сезонах в этих противостояниях было очень жарко. В розыгрыш Кубка Гагарина — 2018 омичи попали в последний момент, но в развесёлой и сверхрезультативной серии оказали серьёзнейшее сопротивление «Салавату», который смог пройти дальше только в овертайме седьмого матча.

«Авангард» не заслужил выход в плей-офф. Но заслужил второй раунд Дайте этим парням «уайлд-кард»!

В прошлом году «ястребы» и уфимцы подошли к очной дуэли совсем при других обстоятельствах и в иной диспозиции, но снова наградили зрителей чумовой серией, в которой были и спорные судейские решения, и драки, и сверхдлинные и невероятно напряжённые овертаймы.

Не будем забывать и самую первую встречу «Авангарда» и «Салавата» в плей-офф КХЛ в 2009 году, подарившую лиге самую оглушительную сенсацию в её истории. Словом, нет никаких оснований полагать, что омско-уфимское противостояние получится серым и пресным. Но чего же ждать от него в плане раскладов и результата? «Чемпионат» разобрался в этом вопросе.

«Авангард» потерял в креативе, но отшлифовал систему. Произошёл ли в ней сбой перед плей-офф?

Понятно, что мы привыкли рассматривать регулярку лишь как длинную репетицию плей-офф, и в кубковых матчах всё начинается с чистого листа, но всё же не зря ведь команды в КХЛ играют по 62 матча гладкого чемпионата. На их основе можно и нужно делать определённые выводы, потому что чудесных, ни на чём не основанных перевоплощений в спорте не бывает.



Каким мы увидели «Авангард» во второй год работы Боба Хартли? «Ястребы» показали точно такой же результат, что и в прошлом сезоне (62 игры, 83 очка), но при этом поднялись на одну позицию выше. Нетрудно догадаться, что связано это, прежде всего, с ухудшившимися результатами «Автомобилиста» и «Металлурга» на Востоке и отсутствием качественного прогресса у других клубов конференции.

Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.

«Ястребы» повторились в количестве набранных баллов, но игра омичей претерпела изменения. «Авангард» в этой регулярке стал менее креативной и эмоциональной командой, чем год назад. «Ястребы» стали показывать более прагматичный и механический хоккей, что, в общем-то, и помогло им пройти регулярку ровнее. «Авангард» Хартли уже не работал как отбойный молоток, оказывая в своих лучших матчах давление на соперника на протяжении всей игры, без конца сводя с ума защитников активнейшим форчеком. Нет, местами, конечно, проглядывался этот настырный североамериканский стиль, но при этом «Авангард» осознанно отказывался от него при достижении комфортного счёта, и в оставшееся время матчей «подсушивал» результат. Иногда это получалось у подопечных Хартли просто идеально, и неспроста «Авангард» закончил регулярку на уверенном втором месте по игре в третьих периодах. Выше только ЦСКА – признанные мастера в удерживании преимущества.



По сравнению с прошлым годом хоккей «Авангарда» стал менее насыщенным, более простым и экономным. Благодаря этому «ястребы» практически избежали спадов по ходу регулярки (четырёхматчевый провал на финише сезона пока вынесем за скобки) и отшлифовали плотную и вязкую игру в обороне. Но были и негативные последствия изменения стиля: «ястребы» стали меньше созидать, ухудшилась результативность, а практически полное отсутствие волевых побед говорит о том, что, когда ситуация развивалась не по плану, «Авангарду» было тяжело переключиться со своей прагматики и вытащить игру на эмоциях и характере. В прошлом сезоне омичи перестраивались по ходу матча гораздо легче и эффективнее.

Боб Хартли (в центре) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Конечно, стиль «ястребов» изменился не просто так, большую роль в этом сыграла селекция. «Авангард» не нашёл (да и не мог найти) замену Илье Михееву, который и в обороне пахал, и шайбу в зону затаскивал, и момент у чужих ворот на раз придумывал. Прогресс Кирилла Семёнова спас катастрофическую ситуацию с центральной линией, но всё равно эта позиция у «ястребов» серьёзно провисает: Денис Зернов ещё не в лучших кондициях после травмы, Брэндон Макмиллан пока не похож на прошлогоднего мастера паса и игры в своей зоне Давида Деарне, а Андрей Стась, увы, бесполезен в атаке. При этом хорошо видно, что трансферная работа омичей в межсезонье и по ходу регулярки была направлена не на поиск креатива, а на укрепление командных габаритов и скоростей. Дедунов, Грачёв, Потапов, Клинкхаммер – это всё ролевики, умеющие бежать, толкаться, столбить пятак. Видимо, в «Авангарде» учли опыт прошлогоднего финала с ЦСКА и постарались подготовиться к новой встрече с «армейцами», но до неё ещё надо добраться. При этом у «ястребов», вроде бы, достаточно хоккеистов с нестандартным игровым мышлением. Широков, Шумаков, Бек, Андригетто, отчасти Пьянов и Кошелев, а также великолепный универсал Войнов. Однако проблемы «Авангарда» с реализацией моментов, забиванием голов и большинством показывают, что опора на креатив не даст «ястребам» стабильного результата. Поэтому Хартли в своей системе игры и пляшет от простого: большую часть сезона «Авангард» выглядел, возможно, скучновато, зато эффективно.

Хартли: «Авангард» готов начать спринт в плей-офф, все парни в полной боевой готовности

Итак, что мы знаем об «Авангарде» перед стартом Кубка Гагарина? Эта команда здорово умеет играть в давление и удерживать победный счёт. У неё огромный нереализованный потенциал при игре в большинстве. «Ястребы» показывают слаженную и плотную игру в обороне, защитники «Авангарда» принимают на себя невероятное количество бросков, у омичей всё в порядке с общекомандной дисциплиной. В важных матчах, как правило, надёжен Игорь Бобков, в нападении хватает талантливых, но нестабильных форвардов, поэтому частенько хромает результативность. При этом в нынешнем сезоне «Авангард» крайне некомфортно себя чувствует, уступая в счёте (особенно с разницей больше, чем в одну шайбу), слабо перестраивается в кризисной ситуации, и далеко не всегда справляется с ответным давлением соперника.



И, кстати, не будем забывать о плохом финише регулярки для «Авангарда». Только плей-офф покажет истинную природу этих поражений, но если у «ястребов» произошёл некий сбой системы, и тренеры не успеют в нём разобраться, то его последствия могут быть катастрофическими.

В «Салавате» ничего не меняется, но в Уфе снова верят в чудо. Есть ли основания?

Уфимцы, как и год назад, закончили регулярку на шестом месте, и вряд ли этот результат может кого-то устраивать. После прорыва в прошлом плей-офф от «Салавата» можно было ожидать дальнейшего прогресса, но в Уфе не изменилось вообще ничего. Летом клуб не стал сильнее на бумаге: на место Кемппайнена не нашли схожего по функционалу и габаритам игрока, не усилили глубину атаки и оборону, а Сошников в межсезонье не казался таким уж успешным приобретением – позже выяснилось, что с Никитой уфимцам просто сильно повезло. Началась регулярка, и было полное ощущение, что в «Салавате» решили пойти по пути наименьшего сопротивления: голов Умарка и Хартикайнена и побед, условно говоря, над куньлунями, амурами и адмиралами должно было хватить для попадания в плей-офф, а там уже уфимцы знают, что делать.



Говорю так, потому что не было видно, что «Салават» растёт, как команда, как система. Уфимцы плыли по течению, опираясь не на тренерскую руку Николая Цулыгина, а на хорошее настроение своих лидеров и успешную игру Метсолы. Если эти факторы работали, то «Салават» побеждал, если нет, то чаще всего проигрывал.

Умарк «напихал» тренеру «Салавата» прямо на скамейке. У Цулыгина в Уфе нет авторитета Красивый хоккей всё ещё жив, а в «Амуре» задержки по зарплате – в итогах недели КХЛ.

К сожалению, не было видно, что Цулыгин растёт как тренер. Обычно он просто не мешал играть своим лидерам, которые в важные моменты матчей выходили на лёд чуть ли не через смену (и в плей-офф будет точно так же), и удовлетворялся этим. При этом у «Салавата» наблюдалась полная анархия в действиях обороны, порой просто кошмарная дисциплина – здесь-то клубу и не хватало жёсткой тренерской руки.

Ларсен: у Цулыгина европейский стиль управления. Он хороший человек

Уфимцы подходят к плей-офф с выраженным кризисом управления – это касается не только работы Цулыгина, но и вышестоящих руководителей в клубе, но вся соль в том, что в «Салавате» к этому, по сути, и готовились весь сезон. В столице Башкортостана изначально больше верили в игроков, чем в тренера, и закладывались на плей-офф, а точнее, чудесное преображение в нём по образцу прошлого чемпионата. Ресурсы у «Салавата» для этого имеются. Прежде всего, в команде всё-таки собраны в большинстве своём классные хоккеисты (особенно в группе атаки), которые хотят побеждать. У них нет никаких проблем в отношениях с тренером (он мало требует и много позволяет), они раскрепощены, желают показать свою лучшую игру в плей-офф за счёт сумасшедшего настроя и готовы на подвиг. Конечно, это не слишком серьёзный и излишне романтический подход к решающим матчам сезона, но он имеет право на жизнь.

Николай Цулыгин (в костюме) Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Салават» может вновь удивить в Кубке Гагарина, но всё же есть ряд причин, по которым уфимцам будет трудно повторить прошлогодний прорыв. Во-первых, год назад огромную роль сыграло волшебное выступление тройки Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен. Линус и Теэму возили шайбу по зоне, кружили головы защитникам, а Йоонас выступал блистательным наконечником атак. Сейчас Кемппайнен в СКА, а «Салават» так и не нашёл подобного финишёра в своё ударное звено, и оно серьёзно потеряло в эффективности. Сейчас Умарк и Хартикайнен чаще всего выходят с Сакари Манниненом: это звено наверняка будет доминировать в плей-офф в плане контроля шайбы, но Сакари со своими небольшими габаритами не будет так помогать Хартикайнену «кошмарить» соперников в зоне перед воротами, и это снизит атакующий потенциал «Салавата».

Во-вторых, в этом сезоне не так надёжен Юха Метсола. Неправильно будет сказать, что соперники раскусили финна, но голкипер «Салавата» в этом сезоне намного чаще пропускает в верхние углы и «между ушей». Метсола по-прежнему великолепен в ближнем бою, но его миниатюрные габариты играют против него при дальних бросках: Юха попросту занимает меньшую площадь в воротах, и у него меньше шансов, что «слепой» бросок попадёт в него. Несомненно, в «Авангарде» разберут эти особенности игры финского стража ворот юлаевцев и постараются бросать как можно чаще, тем более что это и так входит в философию «ястребов».

Система против анархии – кто победит?

Если смотреть на ситуацию общо, то «Авангард» — фаворит этой серии, а «Салават» — аутсайдер. Но нужно помнить, что со стартовым вбрасыванием шайбы 1 марта в Балашихе, все эти рассуждения и прогнозы отойдут на второй план. Противостояние омичей и уфимцев выглядит как битва системы против бодрой анархии, дуэль прагматики и расчёта с эмоциями и случаем. Но мы знаем, что в спорте шансы на успех есть у обеих сторон.



«Авангард» выиграл у «Салавата» четыре матча в регулярке, уфимцы признавали, что «ястребы» для них – неудобный соперник, но плей-офф – это чистый лист. Нас ждёт серия двух отличных команд со своими сильными и слабыми сторонами. Уверен, это противостояние станет украшением первого раунда Кубка Гагарина и наблюдать за ним будет сплошным наслаждением.