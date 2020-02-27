«Динамо» сыграло в поддавки, чтобы попасть на «Спартак»? Пары плей-офф КХЛ на Западе

Последний игровой день регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020 расставил все точки над «i» в Западной конференции, пришло время представить все пары первого раунда плей-офф. Несколько дней назад «Чемпионат» рассказывал о парах Востока, а сегодня пришёл черёд Запада.

Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина

Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.

Запад

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8)

Матчи: 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10,12 и 14 марта.



ЦСКА был первой командой, которая вышла в плей-офф, а чтобы обеспечить себе Кубок Континента, московским «армейцам» было необходимо обыгрывать в последнем матче «Сочи». Игорь Никитин не стал упускать эту возможность и выставил против «леопардов» самый что ни на есть боевой состав. ЦСКА в пятый раз за последние шесть лет стал победителем регулярного чемпионата.



В соперники москвичам досталось «Торпедо», которое летом вернулось из Восточной конференции на Запад. Главный тренер Дэвид Немировски уже приучил нас, что нижегородская команда – боевитый и задорный коллектив, который может покусать любого соперника. А если не покусать, то как минимум усложнить жизнь. ЦСКА, конечно, всё равно остаётся записным фаворитом и нет сомнений в его выходе во второй раунд, но серия обещает быть интересной. Сколько бы матчей она ни длилась, «Торпедо» — это не лёгкая прогулка, а уж на домашней площадке нижегородцы и вовсе готовы задать жару кому угодно.



ЦСКА и «Торпедо» встречались в плей-офф КХЛ только один раз, в 2016 году. Тогда нижегородцы начали с победы, а затем проиграли четыре матча подряд, но в каждом бились до конца.

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СКА (2) – «Витязь» (7)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта.



СКА – единственная команда, которая завершила первый этап чемпионата внушительной серией из 12 побед, все остальные в последний месяц допустили как минимум пару осечек. «Армейцы» проделали большой путь, серьёзно обновляли состав по ходу сезона и прямо сейчас выглядят командой, готовой к большим свершениям.



«Витязь» в третий раз за последние четыре года попал в плей-офф, но начало регулярки им далось не в пример лучше, чем остальная часть чемпионата. Даже в плей-офф подольчане вышли несмотря на то, что проиграли пять из последних шести матчей (правда, очки всё же в этой неудачной серии набирали). На седьмое место «Витязь» поднялся благодаря победе над «Локомотивом». Для ярославцев этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решал, Майк Пелино выставил молодёжный состав и даже в такой ситуации едва не вырвал победу.

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«Витязь» уже попадал под каток СКА в плей-офф-2017, тогда серия завершилась со счётом 4-0 в пользу петербуржцев. В этом году есть все шансы на повторение результата, к тому же у Подольска сломался Александр Сёмин и, похоже, надолго. «Александру Сёмину никакой конкретики нет, но, скорее всего, у него нехорошая травма», — сказал Кравец.

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6)

Матчи: 1, 3, 5, 7 и, если потребуется, 9, 11 и 13 марта.



«Йокерит» проиграл последние два матча перед плей-офф, но в целом по сезону прошёл ровно. С результативностью у финнов всё прекрасно (больше забивает только ЦСКА), с большинством – тоже. Травм нет, отлично работают все звенья, есть и ярко выраженные лидеры, и отличная «группа поддержки».



Давняя проблема «Йокерита», которую команда не может решить с момента появления в КХЛ – систематические неудачи в плей-офф. Кто бы ни был тренером, как бы хорош ни был состав, как бы здорово команда не играла в гладком чемпионате, в сериях до четырёх побед «джокеры» сдуваются при встрече с более или менее серьёзными соперниками.



«Локомотив» — традиционно более чем серьёзный соперник. Команда пережила провал в начале сезона и две смены тренеров, оправилась от всех пертрубаций и встала на ноги. В этом сезоне ярославцы сыграли с «Йокеритом» шесть раз и одержали четыре победы, и говорить, кто в этой серии фаворит и будет ли что-то значить преимущество своего льда, совершенно невозможно.

«Динамо» М (4) – «Спартак» (5)

Матчи: 2, 4, 6, 8 и, если потребуется, 10,12 и 14 марта.



Московское «Динамо» само решало свою судьбу – победа над минчанами выводила команду Владимира Крикунова на третье место и «Локомотив», поражение означало четвёртое место и встречу со «Спартаком». Для бело-голубых игра началась с уверенных 2:0, а затем 3:1, но дальше началась какая-то фантасмагория, Минск забил три гола подряд и выиграл. Складывается впечатление, что «Динамо» решило выбрать себе соперника, ведь в регулярке оно четыре раза обыгрывало «Динамо». Посмотрим, аукнется ли это бело-голубым.



Красно-белые – до предела мотивированные, по-спортивному наглые, сработанные и вообще в этом сезоне – настоящая гроза фаворитов. Кто бы мог так подумать в начале сезона, когда казалось, что у Олега Знарка земля рушится под ногами. Но опытный тренер сумел выровнять курс и пошёл на взлёт. «Спартак» и в прошлом году, ещё до смены тренера, задал жару в первом раунде, выиграв первые два матча у СКА, а в этом и подавно готов на многое. Бело-голубые же в основном держится на связке Шипачёв – Яшкин, перекрыть которую в плей-офф не должно составить труда.



В этой серии вообще будет много контекста. Московское дерби, которое длится уже несколько десятков лет. Знарок, который дважды приводил «Динамо» к Кубку Гагарина. Лучший бомбардир КХЛ против тренера, который задвигал его в глухой запас сборной России на Олимпиаде… Играло сегодня «Динамо» в поддавки или нет, можно сказать им спасибо, потому что эта серия обещает стать украшением первого раунда на Западе.