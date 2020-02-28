Без очков и с «минус 3». Почему у Ковальчука не идёт игра в «Вашингтоне»

Вторая за три дня встреча «Виннипега» и «Вашингтона» несла в себе прежнюю интригу — как проявит себя звёздный ветеран Илья Ковальчук, пришедший в стан «Кэпиталз» перед дедлайном. Нынешний сезон «столичные» начали, стремясь увеличить продуктивность третьей и четвёртой троек нападения, и сейчас, когда регулярный чемпионат перевалил за 60 матчей, эта задача не меняется.



«Мне понравилось, что Ковальчук хорошо готов физически. В предыдущем матче с «Джетс» у звена Ильи было три хороших момента, а потом вышло четвёртое звено и забило свой первый гол с января месяца. Когда четвёртая тройка действует хорошо, то я нередко выпускаю их на лёд, чтобы они заработали ещё один момент. Не всё же забивать звеньям Бекстрёма и Кузнецова. В нижних тройках нападения мы тоже нуждаемся», — сказал перед игрой главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.

«Тогда я понял, что стану тренером». 19 лет назад Ковальчук помог Рирдену найти призвание Всё началось с того, что защитник просто решил помочь молодому русскому освоиться в США.

«Я никогда раньше не играл с Ларсом Эллером, но сразу понятно, что это умный игрок. Хороший, двусторонний центр. Думаю, у нас будет хорошее сочетание», — сказал Ковальчук.



В воротах «Кэпиталз» на второй матч с «реактивщиками» появился Илья Самсонов, что дало возможность говорить о русской пятёрке в составе «Вашингтона», которую составили Самсонов, Ковальчук, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.

Несмотря на обилие российских звёзд в составе гостей, счёт смог открыть другой россиянин, которого в расчёт особо никто не принимал. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов пробил Самсонова мощным дальним броском, забив свой второй гол в регулярном чемпионате.



Когда-то во «Флориде» Куликов считался атакующим защитником, но с тех пор Дмитрий несколько растерял свои навыки игры в атаке. Эта шайба стала для него первой за последние 43 матча.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Чуть позже для болельщиков «Виннипега» появились плохие новости. Один из лидеров нападения «Джетс» Патрик Лайне в начале встречи крайне неудачно сблокировал бросок защитника гостей Михала Кемпны — шайба попала в левый голеностоп, после чего финский снайпер тут же отправился в раздевалку. Спустя некоторое время появилась информация о том, что Лайне получил травму нижней части тела и на площадку уже не вернётся.

Лайне присоединился в лазарете к травмированному центру Адаму Лоури, а также защитникам Джошу Моррисси и Карлу Дастрёму, но на боеспособности «Виннипега» это никак не сказалось. «Вашингтон» не имел преимущества по броскам, хотя в нескольких сменах наставник «Кэпиталз» Тодд Рирден наконец-то опробовал связку Овечкина и Ковальчука.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

В третьем периоде звено Ковальчука не уследило за связкой Марка Шайфли и Кайла Коннора, которая удвоила преимущество «реактивщиков».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В итоге, мощное нападение «Вашингтона» осталось ни с чем — Овечкин и компания второй раз за регулярный чемпионат не смогли ни разу поразить ворота соперника (первый — в матче против «Коламбуса» 17 декабря 2019, 0:3). Овечкин нанёс за матч 4 броска в створ, Ковальчук — 3, и оба форварда гостей заработали отрицательный показатель полезности (-1). У Ильи в двух матчах за «Вашингтон» он теперь составляет «-3».



Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

А если бы не Самсонов, спасший «столичных» в третьем периоде после выхода к воротам Джека Рословича, преимущество «Джетс» могло бы быть ещё более внушительным. Самсонов отразил в этой встрече 93,5% бросков, что стало для него лучшим результатом за семь последних стартов.



Страж ворот «Виннипега» Коннор Хеллебайк отразил все 33 выстрела по своим владениям и в пятый раз за сезон отыграл на ноль. Отражая 91,8% бросков, и имея в активе 27 побед в 53 матчах, Хеллебайк вполне может быть одним из номинантов на «Везину».