Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Восточной конференции

В КХЛ завершён регулярный чемпионат сезона-2019/2020, впереди нас ждёт самое интересное – плей-офф. 16 клубов лиги в первые дни весны начнут борьбу за Кубок Гагарина, и мы надеемся, что кубковые матчи подарят нам захватывающее, увлекательное и интригующее зрелище. О раскладах в сериях перед началом плей-офф «Чемпионат» поговорил с известным хоккейным функционером и экспертом Леонидом Вайсфельдом. Разговор начинаем с Восточной конференции.

Календарь плей-офф КХЛ

«Серия с «Нефтехимиком» будет очень тяжёлой для «Ак Барса»

— Леонид Владленович, сможет ли «Нефтехимик» навязать хоть какую-нибудь борьбу «Ак Барсу»?

— Да не то слово! Думаю, что это будет очень тяжёлая серия для «Ак Барса», даже если они 4-0 её выиграют. Там будут матчи из категории «пленных не брать». Не сомневаюсь, что лёгкой прогулки у казанцев не будет.

— Как считаете, кто будет играть в воротах «Ак Барса» в плей-офф: Тимур Билялов или Адам Рейдеборн?

— Трудно сказать. С моей точки зрения, уровень у них примерно одинаковый. Я представляю так, что тренер вратарей определяет, кто из голкиперов лучше готов на данный момент. Хотя, возможно, в «Ак Барсе» рассуждают как-то по-другому.

— Серьёзно ли ударит по «Ак Барсу» потеря Даниса Зарипова на первый раунд?

— Это не критическая, но проблема. Когда в плей-офф все несутся и у всех квадратные глаза, то нужен человек, который может хладнокровно сыграть в концовке, последнюю передачу отдать. Зарипов именно это умеет. Но у «Ак Барса» такая длинная «скамейка», что Дмитрий Квартальнов что-нибудь придумает.

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«Если лидеры «Магнитки» не заиграют в плей-офф, то им тяжело будет найти новую работу»

— «Барыс» выступил в регулярке лучше «Металлурга», но сейчас «Магнитка» чуть ли не фаворит серии. Как вы считаете?

— Мне кажется, что в этой паре нет фаворита. В «Магнитке» собраны такие игроки, от которых мы весь сезон ждём, что их вот-вот прорвёт. И если эти ребята не заиграют в плей-офф, то им тяжело будет найти новую работу в межсезонье. Думаю, что они должны приложить максимум усилий, чтобы доказать свою состоятельность. И ещё важный момент: мы не знаем, в каком состоянии Василий Кошечкин, от этого многое зависит. Если Кошечкин в хорошей форме, то «Барысу» нужно будет ещё и его обыгрывать, помимо «Металлурга».

— У Сергея Мозякина последний год контракта…

— Мозякин для своего возраста всё равно держит уровень и играет очень хорошо. Я не отношу Сергея к категории игроков, которые провалили сезон.

— Главная надежда «Барыса» — это их легионеры?

— Да, но если, как они говорят, у них Роман Старченко выздоровел, то это очень важный момент. С моей точки зрения, он из категории игроков, которые определяют игру «Барыса». Такой же, как и Никита Михайлис и иностранцы. Но у «Барыса» есть серьёзная проблема – это вратари. Не то чтобы они плохие, но они нестабильные, и от их игры многое будет зависеть.

— Любопытна в этой паре и тренерская дуэль.

— Безусловно. Вообще хочу сказать, что на Востоке все пары интересные.

Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?

«Салават» — непредсказуемая история, а для «Авангарда» много тревожных звонков перед плей-офф»

— Но всё-таки, наверное, самое интригующее противостояние – «Авангард» — «Салават Юлаев»?

— Это такая пара, где всё может быть очень интересно, а может и нет. От «Салавата» вообще непонятно чего ожидать. А у «Авангарда» настораживают их последние результаты. Может быть, они так к плей-офф готовятся, не знаю.

— Такое ощущение, что у «ястребов» некий спад.

— Мы этого не знаем. Может, их «подгрузили» перед плей-офф или, наоборот, им дали отдохнуть – наверняка сказать нельзя. Всё-таки Хартли – опытный тренер, и он знает, что делает. Но результаты немного настораживают.

— Можно ли говорить о синдроме второго сезона у Хартли?

— Сложно сказать, надо смотреть. Но много тревожных звонков, скажем так.

«Авангард» и «Салават» сделают красиво. За «ястребами» — система, за Уфой – бодрая анархия Разбираем игру омичей и юлаевцев в ожидании шикарной серии плей-офф.

— Что скажете про «Салават Юлаев»?

— Уфа – это вообще непредсказуемая история. Могут и разорвать кого угодно, и проиграть в одну калитку – их не поймёшь. Но ведь они и в прошлом сезоне так же примерно играли, так что посмотрим. «Салават» — это не то чтобы неуправляемая команда, но там слишком много «свободных художников». Это не критика, а констатация факта. В этом есть как плюсы, так и минусы, и весь вопрос в том, в каком состоянии эти игроки будут в плей-офф. Чисто гипотетически надо понимать, что важные матчи такие хоккеисты играют хорошо. Единственное, у меня есть некоторые сомнения относительно Юхи Метсолы. Не скажу, что он плохо играет, но сейчас уже все понимают, что ему надо бросать верхом. А с бросками под перекладину просто ничего не сделать с таким ростом. Юха – сильный вратарь и симпатичный человек, но тут проблема очевидна. Допустим, если Кошечкин в хорошей форме, то вообще непонятно, куда ему нужно бросать, а с Метсолой всё ясно.

— «Салавату» необходимо ещё и подтянуть дисциплину перед плей-офф.

— Это вообще no comments. Вот я комментировал последнюю игру уфимцев с «Ак Барсом», и это мне сильно напомнило финал недавнего молодёжного чемпионата мира между Россией и Канадой. Просто под копирку.

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«Автомобилист» только в начале пути, а «Сибирь» уже выполнила задачу»

— Что скажете про противостояние «Автомобилиста» и «Сибири»?

— Есть такое ощущение, что внутри команды что-то не в порядке в «Автомобилисте». Но это только ощущение, могу ошибаться. Для уральцев самый главный вопрос – вратарский. Коварж должен играть, но в какой он будет форме?

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— Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин в прошлом сезоне работал в «Автомобилисте», это может как-то сказаться?

— Да, это некий дополнительный бонус для серии. Но тут нюанс в другом. «Сибирь» три года не попадала в плей-офф, в этом сезоне у игроков перед глазами была эта задача, и они её выполнили. Никто не говорит, что они на этом остановятся, «Сибирь» будет биться, но чисто на интуитивном уровне есть такая установка, что задача уже выполнена. То есть для «Автомобилиста» с их бюджетом это только начало пути, а для Новосибирска ситуация другая. Пройдут дальше – хорошо, не пройдут – тоже никакой трагедии. «Сибирь» будет психологически раскованна, и это может быть для них как плюсом, так и минусом.

— «Сибирь» переподписала своих лидеров-легионеров. Это положительно скажется на них в плей-офф?

— Иностранцы, особенно европейцы, всегда предпочитают заранее иметь контракты. Допустим, наши игроки готовы до последнего ждать и получить максимальные деньги, а финны и шведы могут и подвинуться по деньгам, но уйти в отпуск с контрактом на руках. Не знаю, как на Пуустинена, Йокипакку, Руохомаа и Сятери продление соглашений повлияет в плей-офф, но думаю, что ничего отрицательного не должно быть.

— Всё-таки у «Автомобилиста» больше шансов в этой паре?

— Здесь вообще невозможно дать прогноз, всё будет зависеть от вратарей. Во-первых, от ситуации в Екатеринбурге, а во-вторых, голкиперы «Сибири» у меня вызывают сомнения. В начале сезона казалось, что Сятери – безоговорочный первый номер, а сейчас ничего непонятно. Тот же Красиков – хороший вратарь, но нельзя сказать, что он изменит ход игры, сделает разницу. Коварж – может, но, опять же, в каком он сейчас состоянии? Возвращаясь к «Сибири»: создаётся ощущение, что в клубе сами не знают, кто у них первый номер. Но это мой взгляд со стороны, могу ошибаться.