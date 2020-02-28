Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Западной конференции

В КХЛ завершён регулярный чемпионат сезона-2019/2020, впереди нас ждёт самое интересное – плей-офф. 16 клубов лиги в первые дни весны начнут борьбу за Кубок Гагарина, и мы надеемся, что кубковые матчи подарят нам захватывающее, увлекательное и интригующее зрелище. О раскладах в сериях перед началом плей-офф «Чемпионат» поговорил с известным хоккейным функционером и экспертом Леонидом Вайсфельдом. На очереди разговор о Западной конференции.

Календарь плей-офф КХЛ

Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Восточной конференции Проблемы «Авангарда», тяжёлая серия для «Ак Барса» и сомнения во вратарях «Сибири».

«Сейчас ЦСКА очень хорош, посмотрим после потолка зарплат»

— Есть ли шансы у «Торпедо» зацепить хотя бы один матч с ЦСКА?

— Откровенно говоря, Нижний Новгород очень слабо провёл конец регулярного чемпионата. Я не вижу особых аргументов в пользу «Торпедо». Теоретически, конечно, они могут зацепить одну игру, всё бывает. Но это маловероятно.

— ЦСКА снова выиграл Кубок Континента, стал лучшим на Западе. Мощь у «армейцев» никуда не делась.

— Согласен. Посмотрите, какой у них состав. Да, на следующий год будет жёсткий потолок зарплат, тогда посмотрим. Но сейчас ЦСКА очень хорош, другого мнения здесь быть не может.

— Из-за введения жёсткого потолка зарплат из ЦСКА могут уехать многие лидеры.

— Да пусть даже никто не уезжает, давайте просто введём жёсткий потолок и будем смотреть. Думаю, что не самая яркая концовка – это больше вопрос психологии, команда уже думала о плей-офф и готовилась к нему. Наверное, не каждый матч в регулярном чемпионате можно себя заставить выкладываться на полную.

— Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов – лучший снайпер регулярки КХЛ второй сезон подряд. Серьёзное достижение для молодого игрока?

— Молодец, что обогнал Дмитрия Яшкина из московского «Динамо». Я думал, что с таким центральным нападающим, как Вадим Шипачёв, именно Яшкин станет лучшим снайпером. Могу только поздравить Кирилла, он доминирующий игрок. Не вижу ничего удивительного в его достижениях.

Капризов — лучший снайпер «регулярки» КХЛ второй сезон подряд, Шипачёв — лучший бомбардир

«СКА – претендент на Кубок Гагарина, но ЦСКА выглядит сильнее»

— К паре СКА – «Витязь» многие относятся с иронией. Дескать, подольчане – фарм-клуб «армейцев». Здесь тоже всё понятно?

— У «Витязя» маловато ресурсов. Будь у подмосковной команды состав образца начала сезона, то я бы сказал, что вообще ничего не известно. Сейчас же всё иначе. Тем более капитан команды Александр Сёмин выбыл из строя до конца плей-офф. «Витязю» будет сложно.

Кудашов: то, что у «Витязя» не будет Сёмина, – это их проблемы

— Питер закончил регулярный чемпионат серией из 12 побед. СКА набрал ход?

— СКА – молодцы. Такое впечатление, что они всё проанализировали и собрались с мыслями. Команда Алексея Кудашова выглядит сильно. Но мне почему-то кажется, что ЦСКА всё же сильнее, даже несмотря на внушительную концовку со стороны СКА. Но питерцы, безусловно, тоже претенденты на Кубок Гагарина.

— Едва ли не все говорят про молодёжное звено СКА с Подколзиным, Морозовым и Марченко. Вы им тоже восхищены?

— После молодёжного чемпионата мира они здорово играют, здесь не поспоришь. Вопрос в одном: как они себя проявят в плей-офф? Посмотрим, будут они так же доминировать или же у молодёжи возникнут проблемы.

«Лавка» у «Локомотива» длинная, но мастеровитых игроков маловато»

— В паре «Йокерита» с «Локомотивом» шансы равны?

— Болеть в этой паре я буду за Ярославль, но мне кажется, что выиграют финны.

— Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки подвергался критике после своего назначения и ухода Юкки Ялонена в сборную Финляндии. Похоже, Марьямяки прибавил.

— Не могу про него сказать ни хорошего, ни плохого, но мне очень нравится состав «Йокерита». У финнов собраны мастеровитые игроки, которые могут сделать результат. Это и Микко Лехтонен, и Ессе Йоэнсуу, и Брайан О'Нилл, и многие другие. Но и у «Локомотива» есть свои козыри: молодость, азарт, желание. Единственное, у меня есть сомнения относительно вратарей «Локомотива».

— Кстати, старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино как раз говорил, что главные козыри «Локомотива» — длинная «лавка» и молодость.

— «Лавка» у них длинная, но, с моей точки зрения, мастеровитых игроков у них маловато. Если у «Йокерита» не будет травм у ведущих хоккеистов, то я не знаю, чем эта «лавка» сможет помочь.

— Раньше вы любили говорить, что «Йокерит» — это команда не для больших задач.

— Посмотрим. Может, у них что-то изменилось. До нынешнего сезона было именно так.

«Спартак» при Знарке похож на ХК МВД»

— Вы удивлены, что московское «Динамо», выигрывая по ходу матча 2:0 и 3:1, проиграло в Минске главному аутсайдеру КХЛ?

— Я не удивлён итоговым результатом. Уверен, что москвичи не делали это специально. Просто голова уже в плей-офф, а минчане хотели выложиться в последнем для себя матче сезона. Смысл не в том, что гости себе кого-то выбирали, а в том, что они не знали, с кем им лучше играть: со «Спартаком» или «Локомотивом».

— Но лично у меня не укладывается в голове, как можно было проиграть такой матч, особенно когда в воротах у соперника голкипер уровня Никиты Толопило.

— А у московских динамовцев получил повреждение Иван Бочаров. Он играл, а Александр Ерёменко сидел и не особо готовился выходить на лёд. В итоге Ерёменко пропустил всего две шайбы, но проблемы у гостей всё равно были. Конечно, поражение не характеризует их с положительной стороны, но я, повторюсь, уверен, что это было сделано не специально.

«Динамо» сыграло в поддавки, чтобы попасть на «Спартак»? Пары плей-офф КХЛ на Западе Посмотрим, аукнется ли бело-голубым поражение в Минске.

— Согласны, что у «Динамо» — одно из сильнейших первых звеньев в лиге?

— Да. Первое звено очень сильное, второе тоже хорошее. Но в конце сезона они как-то немного сдулись. Это настораживает. Другое дело, что там собраны опытные игроки. Может, они так готовятся к плей-офф.

— Серия «Динамо» со «Спартаком» – самая яркая на Западе?

— По вывеске – да. А как сложатся игры – не предугадать. Всё бывает в этой жизни. Например, Нижнекамск прилетел в Хабаровск. Все думали, что будет битва, а там 8:0, и до свидания.

— «Спартак» провёл первый регулярный чемпионат с Олегом Знарком. Вам понравилась команда?

— Очень понравилась. В начале сезона были сомнения, но в конце они стали похожи на ХК МВД времён того же Знарка. Видна сплочённость, все играют друг за друга. У спартаковцев сложился хороший коллектив.

— Но состав возрастной.

— Нет никакой разницы. Главное, что играют хорошо. Меня всегда поражают такие разговоры. Если вы хотите молодую команду, то идите и посмотрите на мальчиков на первенстве Москвы. Вы выиграть хотите или смотреть на молодых в составе?

— Тот же «Локомотив» накануне выставил в Подольске молодёжный состав.

— На мой взгляд, это очень популистский шаг. Хотите показать, что у вас школа работает? Так об этом и так все знают. А что касается воспитанников, то о ком речь? Лично для меня воспитанник «Локомотива» — это человек, который родился в Ярославле. Всё остальное – великолепная работа селекционной службы и хорошие условия для приезжих игроков.