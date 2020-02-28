Лечился от алкоголизма, сделал хет-трик, заплакал на скамейке. Бобби Райан вновь в хоккее

Спорт высоких достижений, помимо всем известных преимуществ, хорош тем, что в нём частенько находится место различным крутым историям. Примеры высокого героизма, преодоления себя, неожиданной славы и, куда же без них, горьких разочарований следуют нога в ногу с обыденной жизнью спортсменов и иногда становятся достоянием общественности. Несколько дней назад мы рассказывали об удивительном дне из жизни обычного заливщика льда, который благодаря невероятному стечению обстоятельств оказался в воротах клуба НХЛ и даже сумел выиграть свой матч.

Как во сне! 42-летний водитель «Замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.

Сейчас настал момент для трогательной и немного грустной темы. Самый дорогой нападающий «Оттавы» Бобби Райан сделал хет-трик в домашнем матче с «Ванкувером». В этом, казалось бы, нет ничего необычного, если не знать, что для Райана каждый из этих голов стал не просто шайбой в сетке, а надеждой на собственное светлое будущее.

Фото: Jana Chytilova/Freestyle Photography/Getty Images

В июне 2005 года Райану было 18 лет, и он появился на драфте НХЛ в роли подающего большие надежды американского форварда. Ожидания от Бобби были настолько высоки, что «Анахайм» разглядел в нём лучшего проспекта драфта после Сидни Кросби, и выбрал Райана под общим вторым номером.

После этого Райан ещё два сезона провёл OHL, где буквально разрывал лигу, в 2007-м дебютировал в НХЛ, но стать большой звездой ему было не суждено. Да, Бобби забивал в нескольких сезонах более 30 голов, но его рекорд по очкам за одну регулярку – 71 балл, и он не был хоккеистом, который, что называется, определял разницу. И уж точно он не был вторым после Кросби.

Самым ярким моментом его спортивной карьеры наверняка стал финал Олимпиады в Ванкувере. Американцы тогда были как никогда близки к своей заветной мечте, но тот же Кросби в овертайме похоронил надежды той блестящей сборной США, в которой Райан был где-то за спинами Паризе, Рафальски, Кейна, Мэлоуна, Лангенбрюннера, Сутера и других больших фамилий. Но он стал серебряным призёром Олимпиады, и пока это единственная для него медаль в хоккее.

Летом 2013-го «Анахайм» обменял Райана в «Оттаву», где Бобби, в свои 32 года, играет в роли неразгоревшейся звезды. Пожалуй, «сенаторы», от которых в НХЛ никто ничего не ждёт, идеальное место для хоккеиста с таким статусом: про тебя почти не вспоминают, жизнь тихонько идёт своим чередом. Удивительно только, что в 2015 году Райану удалось раскрутить владельца «Оттавы», жуткого скрягу Юджина Мельника на семилетний контракт с зарплатой в $ 7,25 млн в год – сейчас в «сенаторах» никто из других игроков не получает и пяти миллионов. Видимо, Бобби считался кем-то вроде фронтмена «Оттавы», но удовлетворить соотношение «цена-качество» ему, увы, не удалось.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Примеров, когда на игрока в молодости возлагаются большие надежды, а он их затем не оправдывает, в спорте очень много. Причины самые разные, а вот история Райана из детства, наверняка повлиявшая на его будущее.

Бобби родился под фамилией Стивенсон, но в 11 лет сменил её на Райан. Причины на то были серьёзные – его отец (Райан Стивенсон) некоторое время скрывался от полиции и тоже поменял свою фамилию. Из-за Стивенсона-старшего детство будущего хоккеиста вообще выдалось очень непростым: когда Бобби было 10 лет, его отец напал на мать, пока ребёнок спал. У женщины были зафиксированы серьёзные травмы головы, но она хотела сохранить семью и помогла мужу выйти из тюрьмы под залог. Но на основании врачебных заключений и показаний соседей дело было всё-таки заведено, и вот тогда семья отправилась в бега. В таких условиях маленький Бобби не мог жить нормальной жизнью ребёнка, но все старания оказались напрасны – в 2000 году отца семейства арестовали федеральные маршалы. За избиение жены и продажу наркотиков Стивенсон-старший получил срок.

Надо сказать, что Бобби Райан справился со своими детскими проблемами. Благодаря невероятным усилиям матери, вынужденной в одиночку тянуть семью, и собственной настойчивости он всё-таки стал хоккеистом и со временем смог обеспечить своих близких. И после этой истории уже не кажется таким уж важным, что Райан не сумел стать суперзвездой НХЛ, ведь он добился гораздо большего – стал человеком.

Но судьба Райна сложилась так, что ему пришлось столкнуться с ещё одной серьёзной проблемой, уже глубоко личного характера. Возможно, её корни уходят как раз в детство. В ноябре 2019-го Бобби обратился за помощью в специальную программу поддержки в НХЛ. Райан был не в состоянии самостоятельно бороться с алкогольной зависимостью.

«Того, что я делал сам, было недостаточно. Я старался, но шёл не тем путём. Держался 20 дней, а потом опять срывался. Очень хотелось это прекратить. Много раз просыпался утром, чувствуя стыд и вину, говоря себе, что справлюсь. Меня хватало дней на 12, а потом опять… Конца этому не было видно», — рассказывал Райан официальному сайту НХЛ.

Эти откровения во многом объясняли, почему Бобби не развивался, как хоккеист. И, разумеется, эту проблему надо было решать. В нынешнем сезоне Райан сыграл за «Оттаву» 16 матчей на старте регулярки, набрал в них лишь 4 (1+3) очка, а затем покинул клуб на некоторое время для участия в программе помощи игрокам.

Форвард «Оттавы» Райан выведен из состава и пройдёт программу помощи от НХЛ

И вот спустя три месяца Райан вернулся. В ночь со вторника на среду по Москве Бобби вышел на лёд стадиона «Оттавы» и провёл матч с «Нэшвиллом». Это уже была большая победа для человека, которого ещё несколько месяцев назад стремительно засасывала губительная привычка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттавы Сенаторз».

Ну а в следующей игре с «Ванкувером» Райан показал, что он ещё многое может, как хоккеист, что он действительно любит эту игру – Бобби сделал хет-трик в ворота Тэтчера Демко. В начале игры Райану помог отличиться Никита Зайцев.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

А под занавес встречи Бобби оформил ещё два гола, окончательно добив «Ванкувер».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Оттава Сенаторз».

Большое возвращение главной звезды с непростой историей вызвало шквал эмоций не только на трибунах «Канадиен Тайр-центра», но и у самого Райана. Хоккеист не смог сдержать слёзы после того, как оформил «трюк со шляпой» и услышал многотысячную поддержку в свой адрес.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Sportsnet.

Такой вот трогательный эпизод и редкий для «Оттавы» положительный повод отметиться в этом сезоне. Бобби Райан вряд ли в одиночку сможет поправить дела клуба, но самое главное, чтобы проблемы игрока окончательно остались позади. Сейчас Бобби становится одним из претендентов на «Билл Мастертон Трофи», но хочется верить, что у него ещё будет шанс выиграть и другие трофеи в карьере.