Досрочный отпуск. Чем запомнились клубы КХЛ, не попавшие в плей-офф

На Западе снова разочаровали рижское и минское «Динамо», а на Востоке борьба была гораздо жёстче.

1 марта стартует розыгрыш Кубка Гагарина сезона-2019/2020. Но далеко не все команды КХЛ будут бороться за главный трофей. Для восьми клубов сезон закончен заранее. Подводим итоги и рассказываем о тех, кто досрочно отправился в отпуск.

Чего ждать в плей-офф КХЛ. Вайсфельд — о парах Восточной конференции Проблемы «Авангарда», тяжёлая серия для «Ак Барса» и сомнения во вратарях «Сибири».

Запад

«Динамо» Мн (12-е место)

Минское «Динамо» из года в год продолжает болтаться в конце турнирной таблицы Западной конференции и всего чемпионата. Главный актив «зубров» – финский форвард Теэму Пулккинен – в дедлайн пополнил состав московских одноклубников, а «зубры» в концовке регулярки откровенно доигрывали проваленный сезон.

Увы, но особо похвалить команду не за что. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжает создавать видимость работы, состав у «Динамо» больше напоминает заявку клуба ВХЛ, нежели КХЛ, а молодые белорусские игроки пока не готовы решать большие задачи. Что касается ветеранов, то в последнем матче хет-трик оформил Андрей Костицын, тем самым принеся минчанам победу над московским «Динамо». Но где же лидеры белорусского клуба были раньше? Минску нужно определиться, чего хочет и на что рассчитывает эта команда. Решать какие-то задачи или на постоянной основе выполнять роль статиста.

«Динамо» Р (11)

Не сильно лучше выступило и рижское «Динамо». Похоже, главное для рижан – это раскрыть новых хоккеистов для КХЛ, а затем их выгодно продать. Правда, в нынешний дедлайн и этого сделать не получилось. Состав у команды Гиртса Анкипанса исключительно экономный, больших денег в Риге никто не получает. Соответственно, на каких-то звёзд и мастеров рассчитывать не приходится.

В концовке регулярки рижане пошумели, одержали три победы в пяти матчах, но этого хватило только для того, чтобы оказаться выше минского «Динамо» в турнирной таблице. Ни о каком плей-офф речи даже не шло, Рига давным-давно потеряла на него шансы. Зато в «Динамо» дают шанс российским хоккеистам, в частности Сергею Гимаеву, Кириллу Слепцу и Александру Протаповичу.

Фото: Александр Лукин, photo.khl.ru

«Северсталь» (10)

Отличительная черта череповчан – талантливая молодёжь. Она всегда была, есть и, хочется верить, будет. После того, как «Северсталь» не попала в плей-офф, основная задача для «сталеваров» — сохранить свой молодёжный костяк. Большое будущее пророчат Кудако, Вовченко, Гераськину, Кодоле. В сборной России обращали внимание на Богдана Якимова.

Отличительной чертой «Северстали» является и тот факт, что там никогда не бывает задержек по зарплатам. Огромных и заоблачных денег, как в топ-клубах, в Череповце никто не получает, но зато все свои обязательства перед хоккеистами клуб выполнят чётко. Осталось подтянуть спортивный результат и пробиться в плей-офф. Думается, что именно такая задача будет поставлена перед «Северсталью» на следующий сезон. Вопрос только в одном: с Андреем Разиным или с другим главным тренером у руля?

ХК «Сочи» (9)

Сочинцы до последнего бились за попадание в плей-офф, но не смогли обогнать «Торпедо» и занять восьмое место в Западной конференции. Команда Александра Андриевского на финише обыграла «Витязь» и нижегородцев, но слишком многое было потеряно ранее. Поражение от «Северстали» и разгром от ЦСКА окончательно подтвердили закономерность того, что в стадию розыгрыша Кубка Гагарина пробилось «Торпедо».

Не будем забывать, что по ходу регулярного чемпионата у «леопардов» сменился главный тренер. Приход Андриевского подстегнул команду и придал ей новых эмоций, но ресурсов для выполнения поставленной задачи не хватило. Хотя своих звёздочек сочинцы всё же раскрыли. Так, мощный сезон провёл шведский форвард Мальте Стрёмвалль, на которого уже положили глаз топ-клубы и североамериканские скауты.

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Восток

«Адмирал» (12-е место)

Даже удивительно, как «Адмирал» с самым низким бюджетом в КХЛ так долго находился в первой восьмёрке Востока, а затем отчаянно боролся за попадание в неё. Подбор игроков у Сергея Светлова ниже среднего. Много необкатанной молодёжи, а также ветеранов, на которых поставили крест в других командах. Но дальневосточники бились и не опускали рук, за что их можно похвалить.

Однако переполненный лазарет всё же сказался. Особенно сильно ударила по команде серьёзная травма финского голкипера Юхи Олкинуоры, после которой у «Адмирала» и начались основные проблемы. Стало понятно, что в плей-офф дальневосточники не попадут, уж больно много всего с ними произошло, а запаса прочности не было. Как результат – восемь поражений в девяти матчах в концовке и последнее место в конференции.

«Трактор» (11)

В челябинском клубе перед стартом сезона сделали ставку на своих воспитанников. Но некоторые из них, вроде вратаря Василия Демченко, откровенно провалились. Демченко даже после обмена в «Металлург» продолжает выглядеть слабо и неуверенно. Из-за этого нервничают и полевые игроки, в том числе и защитники. Лидерами же «Трактора» стали не челябинцы, а чешские легионеры Лукаш Седлак и Томаш Гика, которые провели отличный сезон. К слову, контракты обоих нападающих будут действовать и в следующем году.

По ходу регулярного чемпионата из «Трактора» уволили Петериса Скудру, пригласив на его место Владимира Юрзинова. Но побороться за плей-офф у уральцев так и не получилось. Сильно ударила по команде длительная выездная серия по Дальнему Востоку, Китаю и Сибири на самом старте сезона, после которой челябинцы так и не смогли прийти в себя. Но с последнего места на Востоке они всё же ушли, обогнав на финишной прямой «Адмирал».

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

«Куньлунь Ред Стар» (10)

Китайский клуб выглядит какой-то обузой для лиги. Такое ощущение, что главное для «Куньлуня» побыстрее завершить регулярный чемпионат и отправиться в отпуск. Команда почти целиком составлена из легионеров, которые моментально разлетаются по домам. Никакой отдачи, маркетинговой составляющей и прибыли от «Куньлуня» для КХЛ по-прежнему нет, эта команда никому неинтересна даже на родине.

Кроме того, не могла не помешать «драконам» вспышка коронавируса в Поднебесной, из-за которой остаток регулярного чемпионата команда Курта Фрейзера вынуждена была проводить за пределами дома. Теоретические шансы на плей-офф у «драконов» сохранялись достаточно долго, но постепенно становилось понятно, что в плей-офф «Куньлуня» не будет. Не было видно какого-то желания, да и играть негде. Пришлось бы искать вариант с ареной, но это особо никому не нужно. Легче побыстрее закончить сезон.

«Амур» (9)

Больше всех бился и старался «Амур». Даже жаль, что в итоге мы увидим пару первого раунда «Ак Барс» — «Нефтехимик». Дальневосточники «покусали» бы коллектив Дмитрия Квартальнова гораздо сильнее, да и лететь казанцам пришлось бы прилично. Сейчас же можно просто доехать из Казани до Нижнекамска на автобусе.

«Амур», как и «Адмирал», не обладает каким-то огромным бюджетом, но состав у хабаровчан посолиднее. Что помешало пробиться в плей-офф? Травмы капитана Максима Кондратьева и чешского голкипера Марека Лангхамера, слабая игра чеха Томаша Зогорны на финише (именно Зогорна-старший привёз буллит и подвёл «Амур» в ключевом овертайме матча с «Нефтехимиком»), а также постоянные разговоры о долгах по зарплатам, нервировавшие команду. Тренерский штаб во главе с Александром Гулявцевым пытался выжать максимум, но поражения от рижан и нижнекамцев расставили всех по своим местам. Однако перед болельщиками «Амуру» точно не стыдно.