Панарин установил новый личный рекорд! Он ещё может побороться за «Арт Росс Трофи»

«Синерубашечники» приехали в Филадельфию, имея неплохие шансы на продолжение борьбы за путёвкой в плей-офф. Пять побед подряд приблизили ньюйоркцев к заветной черте на дистанцию в одну-две победы, а сохранение в составе креативного форварда Криса Крайдера, который был кандидатом на обмен, говорило о том, что клуб ещё не махнул рукой на нынешний сезон.

Панарин гонится за легендами «Рейнджерс». Он станет лучшим дебютантом в истории клуба? Очки сами падают в личную копилку Артемия. А его команда продолжает выигрывать и вот-вот зайдёт в плей-офф.

Однако «Рейнджерс» продолжает преследовать невезение. Сначала в нелепую автомобильную аварию попали Игорь Шестёркин и Павел Бучневич, а в матче с «Флайерз» тот самый Крайдер получил травму, да такую, что о возвращении на лёд в ближайшем будущем нечего и думать.

Началось всё, правда, очень неплохо. Уже на третьей минуте лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин организовал гол в ворота «лётчиков», найдя прекрасной длинной передачей Йеспера Фаста, который дежурил на чужой синей линии. Финальный бросок получился чуть смазанным, но это не отменило того факта, что Панарин набрал 88-е очко в сезоне и установил новый личный рекорд результативности.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Артемий продолжает идти на третьем месте в списке лучших бомбардиров лиги. За 18 матчей до конца регулярного чемпионата он на два балла отстаёт от второго места, которое занимает бостонец Давид Пастрняк (90 очков), а до лидера бомбардирской гонки Леона Драйзайтля россиянину не хватает 11 пунктов. Эту дистанцию вполне можно преодолеть — немец в двух из пяти последних матчей не набирал очков, а результативная серия Артемия Панарина составляет 12 матчей.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Развить полученное лидерство «синерубашечники» не смогли. Незадолго до первого перерыва Шон Кутюрье при поддержке Ворачека и Проворова сравнял счёт, а после этого «Филадельфия» сделала мощный рывок, на который гости не смогли ответить. Голкипер «рейнджеров» Александр Георгиев старался как мог, отразив 35 бросков из 40, но его усилий было недостаточно, чтобы удержать команду против столь мощного и мотивированного соперника.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Кроме проигрыша, у «Рейнджерс» случилась ещё одна беда — гораздо более серьёзная. Крис Крайдер, который недавно подписал с командой новый семилетний контракт, получил перелом ноги, неудачно сблокировав бросок в первом периоде. «Это очень тяжело видеть. Я не знаю, как выразить это словами. Очевидно, что для нас Крайдер — один из ключевых игроков и на льду, и в раздевалке», — грустно констатировал Мика Зибанеджад.



«Нужно оставаться реалистами. Да, мы проиграли, но было понятно, что мы не сможем оставаться непобедимыми до конца регулярки. Сегодня у нас, возможно, была чрезмерно эмоциональная реакция на травму Крайдера, но мы немного отдохнём и перегруппируем силы. Я уже знаю, как мы справимся с трудностями. На выезде мы выиграли два матча из трёх, а сегодня соперник и их болельщики были лучше нас. Но я не могу дождаться, когда в воскресенье мы сыграем дома», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Календарь и результаты «Нью-Йорк Рейнджерс»

На вопрос о том, как он оценит первую игру Бучневича после аварии, тренер ответил, что он просто не был сам собой (1 передача, 2 броска, 2 минуты штрафа за 17 минут игрового времени).



Стоит добавить, что в воскресенье в домашнем матче с той же «Филадельфией» Куинн, вероятно, выпустит с первых минут голкипера-ветерана Хенрика Лундквиста, для которого это будет первый старт с 3 февраля.