«Если бы не выиграли, это был бы провал». Как 10 лет назад Кросби вернул Канаде золото ОИ

28 февраля 2010 года состоялся финал олимпийского хоккейного турнира Игр в Ванкувере. В овертайме матча между сборными Канады и США победный гол забил нападающий Сидни Кросби, который после этого стал для канадских хоккейных болельщиков чем-то вроде бога. Тогда родоначальники хоккея завоевали своё первое олимпийское золото с 1952 года, и этот знаменательный день в Канаде с удовольствием празднуют до сих пор.

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Тогда этот гол называли самым важным в истории канадского хоккея. «Я помню множество историй, которые мне рассказывали. С точки зрения голов или моментов, которые были в моей жизни до этого, то это был действительно самый важный. А реакцию многих болельщиков я не забуду никогда», — вспоминает в настоящее время Кросби.



Знаменитая шайба позволила сборной Канады одолеть своего самого принципиального соперника — американцев, и положить начало золотой канадской эры в международном хоккее.

Видео можно посмотреть в «твиттере» сборной Канады.



Сам Сидни признавался, что бросок по воротам Райана Миллера в той ситуации не был его первоначальным решением, но он изменил его за доли секунды. «В тот момент я должен был напомнить себе, что это был овертайм. А в такой ситуации нельзя упускать моменты. Лучшим решением было бросить шайбу как можно быстрее. Честно говоря, это был просто инстинкт», — отмечает Кросби.



«Чтобы понять давление на сборную Канады и лично Кросби, нужно понимать, что означает хоккей для большинства канадцев. Это их спорт. Олимпиада обеспечила большую международную сцену, а также прекрасную возможность для США. Канадцы были претендентами на медали, но можно смело утверждать, что не они, а Россия была главой хоккейного мира во времена Красной машины. Канада была на международной вершине некоторое время. Но к 2010 году американцы сделали серьёзный рывок и вполне могли завоевать корону, потому что такие игроки, как Фил Кессел, Зак Паризе и Патрик Кейн подняли американский хоккей на новый уровень. А на групповом этапе сборная США обыграла Канаду, что вызвало большое волнение по северную сторону границы», — отмечает обозреватель The Athletic Джош Йохе.



«Я же впервые играл на Олимпиаде. Когда ты хоккеист и становишься участником Игр — это огромное достижение. А когда ты хоккеист из Канады, то важность события увеличивается невероятно. Потому что даже если ты ещё много раз поедешь на Олимпиаду, то она не будет проходить в Канаде, на своей земле. Это был шанс выиграть золото дома. Поэтому давление было особенным. К тому моменту я уже выиграл Кубок Стэнли и знал, что это такое, но давление в сборной — это совсем другое», — считает Кросби.



Четыре года спустя он взял своё второе олимпийское золото на Играх в Сочи, но о победе в 2014-м канадцы не вспоминают с такой охотой и гордостью.

Видео можно посмотреть на канале Олимпийских игр в YouTube.

Легендарное фото

Канадский фотограф Пол Чейссон, сделавший снимок Кросби спустя пару секунд после победного гола, стал национальной знаменитостью. Благодаря этой фотографии Чейссон выиграл национальную газетную премию, а сам снимок вошёл в один ряд с легендарными хоккейными фотографиями прошлого — «летящим» Бобби Орром после победного гола в овертайме финала Кубка Стэнли-1970, победным голом Пола Хендерсона в Суперсерии-1972 или же шайбы Марио Лемье в третьем финальном матче Кубка Канады-1987.



«Самое главное в любой фотографии, когда вы смотрите на неё — это контекст. Знаете ли вы, о чём этот снимок? Можно не знать людей, которые там изображены, но важно знать событие. Но лично для меня хоккейной фотографией номер один останется снимок Пола Хендерсона. Сейчас уже очень трудно понять и описать политический подтекст, который был в 1972 году», — отметил известный канадский журналист Эндрю Подниекс, который написал более 40 книг о хоккее.

Фото: Harry How/Getty Images

Очень большой интерес вызвала и телетрансляция, которая стала самым популярным хоккейным матчем с момента «Чуда на льду» — победы сборной США в финале Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. По данным телекомпании, финал 2010 года посмотрело более 26 млн. канадцев.

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«Только великие игроки вносят разницу между победой и поражением»

Многие хоккеисты сборных Канады и США охотно делятся воспоминаниями о том финальном матче.



Скотт Нидермайер, капитан сборной Канады:



«Когда играешь в сборной, то есть только одна цель — победа, первое место. Если бы мы не выиграли, то это был бы провал, Олимпиада считалась бы напрасной. А уж взять золото на родной земле — это именно то, чего хотели все. Это то, чего ждала страна».



Рик Нэш, нападающий сборной Канады:



«Это было захватывающе. Но давление было просто огромным, потому что нам постоянно припоминали, что на предыдущей Олимпиаде в Турине мы заняли седьмое место».



Бхупинтер Хундал, диктор на стадионе:

«Вероятно, это была самая напряжённая ситуация, с которой когда-либо сталкивалась хоккейная сборная Канады. Все игры дома, давление было невероятным. Если бы Олимпиаду не выиграли, то всё было бы напрасно».



Билл Маккрири, арбитр:



«Мне было уже 54 года, я катался вместе с парнями, которым было от 25 до 35. Скорость игры была просто невероятной! Матч был очень увлекательным. И, знаете, я старался просто держаться подальше».



Джейми Лангенбрюннер, капитан сборной США:



«Думаю, что на нас никто не ставил, как на претендентов. Думали, что мы закончим где-то в середине, но мы продержались до самого конца. Мы верили в нашу команду. Быть частью той сборной было удивительно, а быть капитаном — это величайшая честь, которая мне выпала за карьеру. Гол Кросби — это отличная игра великого игрока. Только такие люди вносят разницу между победной и поражением».